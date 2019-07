Fotózni, videózni tanulnál? Műtermet bérelnél? Akkor ez a Te céged!

Oktatás, fotózás és videózás is helyet kap a TSP Art Lab profiljában.

Pécsett a Nagyvárad utca egyik tágas, világos családi házában található a TSP Art Lab professzionálisan felszerelt műterme, ahol a Tündérszépek nevű szépségverseny baranyai fotóit is készítettük tavasszal.

Kovács Tamástól, a cég vezetőjétől megtudtuk, hogy az összesen száz négyzetméternyi területen két műterem kapott helyet, amelyek egyaránt alkalmasak portrék, tárgyfotók, vagy egy komplett esküvői kreatív elkészítésére, de forgattak itt már több videóklippet, reklámspotokat és webinárokat. Minden szoba a legkorszerűbb fénytechnikával és háttér elemekkel felszerelt, valamint számos egyéb kellék is rendelkezésre áll az egyedi képek elkészítéséhez. A műterem bérelhető is, elsősorban azoknak a fotósoknak, videósoknak nyújt nagy segítséget, akik nem rendelkeznek hasonló felszereltségű stúdióval. A műteremhez tartozik egy harmadik szoba is, mely az előkészületekre és utómunkára is alkalmas. Az előszobában a családi hagyatékból származó fényképezőgép-gyűjtemény kapott helyet.

A cég egyik fő tevékenysége a fotózás mellett a filmkészítés. Elsősorban reklámfilmek, dokumentumfilmek forgatásával foglalkoztak eddig, de bármilyen munkára nyitottak. Beltéren és kültéren is dolgoznak, professzionális felszereléssel. Eddig is rendkívül sokrétű anyagokat tettek le az asztalra: a robotikával felszerelt fröccsöntő üzem spotjától kezdve, speciális műtétek forgatásain keresztül, de részt vettek egy I. Szulejmán életéről szóló nemzetközi dokumentumfilm elkészítésében is.

Az oktatás szintén fontos tevékenység, ahol a legnagyobb hangsúlyt a gyakorlatra helyezik, a tanulók éles helyzetekben is kipróbálhatják magukat. Részt vehetnek esküvő fotózáson, korszerű gyárakba, laborokba és más érdekes helyekre látogathatnak. A képzésre beiratkozott hallgatók mindig egyénre szabottan kapják a feladatokat, hiszen mindegyiküket a fotózásnak más és más területe foglalkoztatja mélyebben. A két műterem mellett egy külön szobában számítógépeken is folyamatosan folyik a képzés, ahol a fotók kidolgozására alkalmas programokat sajátíthatják el a tanulók.

A cég vászonkép nyomtatással is foglalkozik, speciális művészi vászonra nyomtatnak, 110 centiméter széles és akár 2-3 méter hosszúságú nyomatok is készülhetnek. Elsősorban dekoráció céljából kapnak megrendeléseket, de többek között cégirodaházak is igénybe szokták venni a szolgáltatást. A cég továbbá foglalkozik teljeskörű brandépítéssel is, újabban pedig az online marketing világába is belekóstoltak.

