Gyöngyszem a Zselic szélén

A Zselic szélén fekvő zsáktelepülés több szempontból is kitűnik a hegyháti járás községei közül. Az erdőkkel körülvett falu sajátos hangulata mellett a község múltja is magával ragadja az ide látogatót, hiszen az itt található épületek mind olyan történeteket rejtenek, amelyeket tátott szájjal hallgatna az ember, akár órákon át.

A község egyik legmeghatározóbb épülete a közösségi ház, amely korábban apácák által működtetett iskola volt, ma itt található az orvosi rendelő, egy vendégszoba, egy felújított könyvtár és a polgármesteri hivatal is ide költözik át. Valamikor Bakóca gazdag település volt, iskolával, óvodával rendelkezett, nyüzsgő volt az élet, hiszen nagyon sokan laktak itt. Mára sajnos alig több, mint 300 lakója van, de elmondható, hogy az itt élők ragaszkodnak Bakócához, szeretnek itt élni és sokat tesznek azért, hogy a fiatalok is jól érezzék magukat, visszavágyjanak ide.

– A gyerekeknek kirándulásokat szervezünk, színházba visszük őket, rajzversenyeket tartunk díjazással, húsvétváró, karácsonyváró kreatív foglalkozásokat tartunk a számukra. Úgy látjuk, hogy szeretik, sőt várják is a következő alkalmakat – mondta Király Gábor, Bakóca polgármestere. Ezenkívül megalakult a Bakócáért Egyesület is, melynek keretén belül nyugdíjas klub, kreatív klub és lövészklub működik, hogy minden területről próbálják bevonni az embereket a település életébe. Itt a falunap is inkább egy oldott hangulatú családi nap, ahová mindenki meghívja a rokonait.

Az utóbbi évek legnagyobb beruházása a közösségi ház külső rekonstrukciója volt, mely 25 millió forintos pályázati támogatással valósult meg. Az önkormányzat a régi óvoda épületéből melegítőkonyhát alakított ki. A kultúrházban – melyben korábban a környéken először volt mozi – egy rendezvényterem, egy bolt, egy presszó és egy fodrászhelyiség található. A régi polgármesteri hivatal épületében pedig a jövőben szeretnének kialakítani egy vendégszobát a turistáknak, hiszen a kéktúra útvonal mellett található a falu. A kéktúrázók szerint ugyanis Bakócán pont ideális lenne egy szálláshely, hogy meg tudjanak pihenni.

Pár éve a falumúzeumban a meglévő Sáfrány Géza fazekas emlékszobája mellé nyitottak egy Fekete István-emlékszobát is, ahol többek között Fekete István fényképezőgépe, illetve Piller Editnek írt szerelmes levelei is megtekinthetőek. A templom oratóriumában egyházi helytörténeti kiállítást nyílt, ahol a volt iskolásokat, illetve a nővéreket ábrázoló fotók, valamint az 1700-as évekből származó tárgyi emlékek is megtalálhatóak.

A megtermelt javakat a családok kapják

Az önkormányzatnak saját forrása nincs, ebből adódóan igyekszik a pályázatokhoz szükséges önerőt biztosítani. Jelenleg egyedi szennyvíztisztító berendezésekre, útfelújításra, a belterületek karbantartásához szükséges gépekre, a templomfejlesztés keretében egy ravatalozó megépítésére pályáznak. Emellett immár negyedik évben vesz részt a község a szociális földprogramban, melynek köszönhetően a lakók előnevelt csirkéket és vetőmagcsomagokat kapnak. Az önkormányzat a közmunkaprogramban megtermelt javakat a rászoruló családoknak adja, illetve a mindszentgodisai óvodának és iskolának szállítja el.

A település története

Bakóca a Zselic szélén található, erdővel körbevett, sajátos hangulatú zsáktelepülés, melyhez az itt élők ragaszkodnak is. 1332-ben Bakolcha néven említik először. A több ezer hektáron fekvő terület először a tihanyi apátsághoz tartozott, később több nemesi család uradalma volt, legutoljára Majláth grófé. Miután államosították a kastélyt, az gyermekotthonként működött, megszűnése után most funkció nélküli épületként áll a faluban, magántulajdonban van. Az itteni Majláth-birtok segédtisztje volt 1926 és 1929 között, Fekete István író, akinek innen származik felesége, Piller Edit. Az író a Ballagó idő című önéletrajzi regényében örökítette meg itteni életét. A regény egyik szereplője, Király Ferkó, a számadó juhász a község jelenlegi polgármesterének dédszülője volt.