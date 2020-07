Harmadszorra rendezik meg a nemzetiségi fesztivált Nagynyárádon

A Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör égisze alatt működő vegyes kórus az idén ünnepli megalakulásának 45. évfordulóját.

A jubileumi ünnepséget Márton napján tartják, de addig is szeptember 26-án egy Nemzetiségi Gasztrofesztivált szerveznek a Gandhi Gimnáziummal és az önkormányzattal közösen. A különböző nemzetiségi kulturális csoportok bemutatkozása mellett 20 csapat méretteti majd meg magát a főzőversenyen.

Főzni fognak az Oma’s Küche résztvevői is

A baráti kör a NKA-tól az idei Kékfestő Fesztiválra 1,2 millió forintot nyert, mivel azonban a rendezvény elmarad, a gasztrofesztivál sztárfellépőjét ők biztosítják, 25-én a Bikini koncertezik majd. Az esti bálon pedig a Szomori Fiúk zenekar adja a talpalávalót.

A baráti kör szintén a Gandhi Gimnázium támogatásával szervezi meg rendszeresen az Oma’s Küche-t, ahol régi ételeket tanulhatnak az érdeklődők. Egy hete például vadast készítettek, a következő alkalommal, jövő pénteken pedig töltött káposztát, valamint meggyes-mákos és szalonnás-hagymás rétest készítenek majd a résztvevők. Ők egyébként részt vesznek a gasztrofesztivál főzőversenyén is.

A hagyományok útján

Ősztől új polgármestere van Nagynyárádnak. Kerekes Norbert községvezető elmondta, ezen rövid idő alatt is sok minden megvalósult a településen.

Mint minden településnél, így Nagynyárád község életében is nyomott hagyott a járványhelyzet, melynek következtében a rendezvény húsz évre visszanyúló történetében először sajnos elmarad a Kékfestő Fesztivál. Éppen abban az évben, amikor Sárdi János kékfestő mester a századik születésnapját ünnepelné, azonban tekintettel arra, hogy ez a program minden évben több mint kétezer résztvevőt vonz, a szervező csapat kénytelen volt ezt a döntést meghozni.

Az önkormányzat egyébként folyamatosan dolgozott a veszélyhelyzet ideje alatt is, fejlesztettek, igyekeztek felújítani a köztereket, parkosítottak és a középületeik kisebb felújítási munkálatait végezték el. Az óvoda március közepi bezárását követően azonnal megkezdték az épület felújítását abból a 35 millió forintból, melyet tavaly nyert a község a Magyar Falu Program keretében.

– Bízunk benne, hogy szeptemberre minden munkával elkészülünk és egy teljesen új épületbe, megújult környezetbe térhetnek vissza a gyerekek. Köszönjük a falu azon lakóinak támogatását is, akik erejükhöz mérten anyagi hozzájárulásukkal segítik a konyha felújítását – mondta Kerekes Norbert, Nagynyárád polgármestere. A községvezető hozzátette, nagy örömükre szolgál, hogy az újonnan felállt képviselő-testület jól együtt tud működni a civil szervezetekkel és a nemzetiségi önkormányzatokkal.

Az önkormányzat természetesen az idén is pályázott a Magyar Falu Programban, s bár a belterületi útjaik felújítására nem nyertek támogatást, de bíznak abban, hogy a játszótér felújítására, valamint a közterületek karbantartására szolgáló eszközök beszerzésére nyernek a hazai forrású pályázaton. Továbbá a Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Körrel közösen szeretnének pályázni a Művelődési Ház nagytermének parkettacseréjére. A baráti kör elnöke, Zsifkovics Józsefné elmondta, az egyesület ma is aktív, közösségépítő szerepet tölt be a falu életében.

Szeretnek a gyerekek a nagyinál lenni, főleg, ha tábor is van

A Német Nemzetiségi Önkormányzat az idén összesen 18 millió forint pályázati támogatást nyert, melyből azt a községi önkormányzattól vásárolt épületet szeretnék felújítani, amit később Német Házzá alakítanának. A rendezvényeket minden évben örömmel támogatják az elnyert összegekből.

– Immár harmadik alkalommal sikerült megszervezni a német nemzetiségi tábort is. Az idén 25 alsós diákot foglalkoztattunk, a gyerekek német nemzetiségi táncokat énekeket tanultak, megtanultak rétest készíteni és egy napot eltöltöttek a kékfestő műhelyben is, ahol a táborozók maguk készítettek anyagot, mely a tábor végére gyönyörű kékfestő színben és mintában pompázott – mondta Erbné Merkler Csilla, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke.

Szintén az ő pályázati forrásuknak köszönhetően újulhatott meg a falu határában álló kereszt, 1,2 millió forintból.