Három helyen is sütik majd a halat szombaton Óbányán

A tavalyi rendezvénnyel hagyományt teremtettek Óbányán, merthogy idén is megtartják a Pisztrángfesztivált. A baráti összejövetelen megfogant ötlet sikerén felbuzdulva, ismét szeretettel várják a gasztronómiai különlegességek szerelmeseit.

A hatvanas évek végén kialakított két kis tóban nevelődnek a pisztrángok a falu végén. A felsőben a fiatalok, az alsóban a kifejlett példányok. Utóbbiaknak nagyobb a félnivalója: mire e sorok megjelennek, lehalásszák mindet, hogy aztán szombaton tálcán kínálják fel őket a nevüket viselő fesztiválon.

Ahogy tavaly, idén is a falubeliek összefogása és sok-sok munkája kellett ahhoz, hogy tető alá hozzák a rendezvényt. A programok délután kezdődnek a fesztiválszínpadon: lesz fúvószenekar, tánccsoport, rockzenekarok is fellépnek, a zárókoncertet pedig Deák Bill Gyula adja. Az igazi főszereplőket, a pisztrángokat pedig három helyen is lehet majd fogyasztani, a falu elején, közepén és végén is, azaz bárhol éhezzen meg a vendég, lesz hová betérnie. A szervezők célja – a vendégek jóltartásán túl – láttatni, hogy élnek, hogy próbálkoznak, és nem temetkeznek bele a zsákfalui lét elzártságába.

Amire viszont figyelni kell, az a parkolás. A faluba eleve csak az mehet be, aki ott lakik, a névtáblánál kialakított megállóhely kapacitása viszont véges, ráadásul hétvégente fizetős. Tavaly, aki kiszorult, az út mentén állította le autóját, egy idő után mindkét oldalt igénybe véve, jelentősen lelassítva ezáltal a forgalmat. Tervben van a parkoló bővítése, de a hétvégén még tanácsosabb lenne megfontolni a telekocsizás lehetőségét.

Visszaállítanák a régi malomkereket

Az önkormányzat nemrégiben visszavásárolt egy korábban üdülőnek használt ingatlant, mely eredetileg malomként funkcionált. Pályázatot is benyújtottak a Lechner Tudásközpont Népi Építészeti Programjának felhívására annak érdekében, hogy az Óbányára egyébként jellemző tevékenységnek méltó emléket tudjanak állítani. Az épület felújítása mellett a régi malomkereket is visszaállítanák. Terveik szerint alapvetően a továbbiakban is turistaházként működne, ugyanakkor helyet kapna benne egy interaktív fazekasműhely, hogy a turisták ne csak rácsodálkozzanak, hanem ki is próbálhassák a nagy hagyományokkal rendelkező mesterséget. Az eredményt őszre várják.

Burkolatot cserélnek az elhasznált óbányai úton

A falucska és környezete lélegzetelállítóan szép, viszont a helyiek nagy szívfájdalma, hogy a zsákfaluba csak lassú tempóban, méretes krátereket kerülgetve lehet eljutni. Az odavezető közutat 1974-ben aszfaltozták, ami akkor sorsdöntő volt a falu életében, hiszen a megfelelő infrastruktúra hiányában sokan elköltöztek, ám azóta csak kátyúzás történt.

Most viszont teljesen új aszfaltburkolatot kap a Mecseknádasd és Óbánya közti útszakasz. A fejlesztés két ütemben valósul meg, kormányzati forrásból. Az első szakasz az óbányai buszfordulótól a Szent Margit keresztig, a második pedig onnan egészen a hatos útig, Mecseknádasd határában. Úgy volt, hogy már idén elkészül, de a kivitelezés csúszik, várhatóan jövő tavasszal kerül rá sor.

Pedig nagyon várják már, mert a falu életében ez a világkapocs – tudtuk meg Van Groeningen Iréntől, Óbánya polgármesterétől. Arról nem beszélve – tette hozzá –, hogy az itteniek autói szép lassan tönkremennek a rendszeres zötykölődéstől, másrészt pedig az út állapota sok mindent tükröz az adott településről. Emellett nagyon sok kerékpáros jár erre, és a rengeteg kátyú komoly veszélyt jelent rájuk és járművükre egyaránt.

Településvezetők

A Kelet-Mecsek egyik festői völgyében fekszik Óbánya, melynek egyetlen utcája mentén zömében szépen rendben tartott, tornácos parasztházak sorakoznak mindkét oldalon. Több jelzett turistaút is elhalad mellette, a környező hegyek a természetjárók kedvelt kirándulóhelyei közé tartoznak. A 158 lakost számláló település polgármestere Van Groeningen Irén. Az alpolgármester dr. Müller Mónika. A képviselő-testület tagjai: Agátz Péterné, Barabás Norbert és Schlapp János. A falu jegyzője dr. Végh Beáta. A körzeti orvos dr. Kürthy Dániel. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Heim Péterné, tagjai Agátz Péterné és dr. Müller Mónika. A falugondnok Fórizs István. Óbányán Német Olvasókör Egyesület is működik, melynek vezetője dr. Hardicsay Sándor.