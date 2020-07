Három ok, amiért nem éri meg nyáron is téli gumival járni

Sokan gondolják úgy, hogy komoly összegeket takaríthatnak meg, ha nyáron is téli gumival járnak.

Az egész évben egy abroncsgarnitúrát használók azon a véleményen vannak, hogy a téli gumi jó választásnak tűnhet, hiszen a jó tapadásra igazából télen van szükség, így nyáron is maradhat a téli abroncs. A négy évszakos abroncs persze jobb választás lenne, ha már nem akarunk nyáron és télen a gumicserével bajlódni, de a tapasztalat az, hogy ezt az univerzális megoldást sokan fenntartásokkal kezelik, és úgy gondolják, egyik évszakban sem nyújtja a maximumot.

Inkább maradnak a téli abroncsnál egész évben, pedig se spórolás, se tapadás szempontjából nem jó döntés. Ha téli gumival közlekedünk nyáron, megnő az autónk fogyasztása, ami már itt léket vág a spórolási elméleteken. Ha kiszámoljuk, hogy mennyibe kerül egy téli és egy nyári garnitúra, és hozzászámoljuk a gumicserék költéségét, egy elég komoly számot kapunk, ugyanakkor egy szettet nem egy évre vesz az ember, hanem legalább 4-5 évre. Amit a cserékkel megspórolnánk, azt a fogyasztás fel is fogja emészteni, és nem csak ezzel a költséggel kell számolnunk.

A téli gumi nyáron sokkal jobban kopik

A kopás mértéke sem elhanyagolható tényező. Ha egymás mellé tesszük a nyári és a téli abroncsot, már a mintázatában is komoly eltéréseket fogunk tapasztalni, emellett ugyan nem látjuk, de a gumikeverék összetételében is komoly eltérések vannak, hiszen más feltételeknek és kihívásoknak kell megfelelnie egy téli abroncsnak, mint egy nyárinak. Emiatt a téli abroncs nyáron sokkal jobban kopik, amit az autópályás használat még tovább is fokoz, hiszen ezek a gumik jóval hűvösebb hőmérsékletre lettek kitalálva.

Ha gumi elkopik annak két hatalmas hátránya lesz ránk nézve. Az egyik, hogy így jóval hamarabb fog cserére szorulni az abroncsunk, ami egyáltalán nem olcsó mulatság. Akár felére is csökkenhet az abroncs használati ideje, és ha ezt hozzákalkuláljuk a megnövekedett fogyasztás összegéhez, jóval magasabb összeg jön ki, mintha 4-5 évig használjuk a nyári és téli garnitúránkat, és szezononként cseréljük. Persze a megnövekedett költségeken túl, a kopásnak van egy másik hátránya is, mégpedig az, hogy balesetveszélyes.

A menettulajdonságok romlása miatt balesetveszélyes

A gumik mintázata nem véletlenül olyan, amilyen. Amellett, hogy a téli abroncsok mintázata teljesen másmilyen, mint a nyári abroncsoké, ha még kopott is, bizonyos útviszonyok között egy idő után nem fog megfelelően működni. Hosszabb lesz a fékút, romlik a tapadás kanyarban és egyenes szakaszokon, az időjárási viszonyokról már nem is beszélve. Igaz, hogy a téli abroncs esőben és hóban jobban tapad, mint a nyári, de ez elsősorban hidegebb aszfaltra igaz, másrészt, ha kopott a mintázat, még télen sem fogja hozni az elvárt tulajdonságokat.