Hasznos tippek az OTP SZÉP kártya lekérdezéséről

A SZÉP kártya lekérdezés az egyes kibocsájtó pénzintézetek esetén mutathat némi különbséget. Az OTP SZÉP kártya esetében például létezik mobil applikáció a SZÉP kártyához, amivel a másik két pénzintézet nem rendelkezik. Ezen túl azonban ugyanúgy élhetünk az online és a telefonos lehetőséggel, és a POS terminálos fizetés esetén a fizetési bizonylaton is tájékozódhatunk. Ezek a lekérdezési módok lényegében mindegyik bank esetében megtalálhatóak, ugyanakkor vannak apróbb eltérések.

Ahogy a többi SZÉP kártyát kibocsájtó pénzintézet, az OTP bank is a kártyánk egyenlegének megismeréséhez előbb aktiválni kell a kártyánkat, és csak ezután használhatjuk akár az online, akár a telefonos lehetőségeket. Az aktiválás az OTP SZÉP kártya eseten csak telefonon történhet, online aktiválásra nincs lehetőség. Az aktiváláskor meg kell adnunk a kártya utolsó tíz számjegyét, a kártyával együtt kapott TeleKódot, valamint a kártyabirtokos születési dátumát. A TeleKódot az aktiválás után érdemes megváltoztatni – írja a Pénzkalauz portál.

Hogyan működik a SZÉP kártya lekérdezés online módja?

Amint aktiváltuk a kártyánkat már is lehetőségünk van az online felületre is belépni, illetve a kártyával fizetni. Az online felületre beléphetünk anélkül is, hogy regisztrálnánk, ehhez a SZÉP kártyánk utolsó 8 számjegyére, illetve a TeleKódunkra van szükség. Az egyenlegünk lekérdezésén túl a tranzakciókat és a személyes adatainkat is megtekinthetjük az online felületen. Ez is elegendő lehet, hogy követni tudjuk a SZÉP kártyánkon történő tranzakciókat, és az egyenlegünket is nyomon követhessük.

Megtehetjük azonban, hogy regisztrálunk az OTP online felületére, így lényegesen több szolgáltatást tudunk igénybe venne. Ha azonban csak a SZÉP kártya lekérdezés fontos számunkra, ezt sem kell feltétlen megtennünk. Letölthetjük még a OTP SZÉP kártyához tartozó mobil alkalmazást is, és ennek segítségével is nyomon követhetjük az egyenlegünket. Az online lehetőségek előnye, hogy szinte bárhol használhatjuk, ahol van internet hozzáférés, és számos más szolgáltatást is igénybe vehetünk a SZÉP kártya lekérdezésen kívül.

Milyen más lehetőségünk van még az egyenleg lekérdezésére?

Az OTP SZÉP kártyánk egyenlegét telefonon is lekérdezhetjük . Ehhez nem kell mást tennünk, mint felhívni az úgynevezett SZÉP Vonalat, és miután azonosítottuk magunkat a kártyaszámunk és a TeleKódunk segítségével, már meg is tudhatjuk, hogyan is áll az egyenlegünk. A SZÉP Vonal telefonszáma 06-13666-222, amit 0-24 órában hívhatunk, bármelyik nap. Létezik még egy telefonszám, amin megtudhatjuk a SZÉP kártyánk egyenlegét, a 06-1 429-7400, ez azonban jóval korlátozottabban elérhető, mint a másik hívható szám.

Szintén lehetőség van fizetéskor megtudni, hogy mekkora összeg maradt az adott alszámlánkon fizetés után, ám erre csak akkor van lehetőség, ha POS terminálon keresztül fizetünk. Ebben az esetben a fizetési bizonylaton fogjuk megtalálni a keresett információt, de csak arról az alszámláról, amelyikről a fizetés történt. Ha a másik alszámlákra is kíváncsiak vagyunk, éljünk a másik két SZÉP kártya lekérdezési módszerrel.