Csülök van a sütőben: házhoz szállítást is vállal most a Bagolyvár

Begyújtják a kemencét és a BBQ sütőt hétvégén a pécsi Bagolyvár Vendéglőben, hogy finom csülkös ételeket süssenek-főzzenek a vendégeknek. A szép kilátást és a kellemes zeneszót sajnos továbbra sem élvezhetjük a járványügyi szabályozások értelmében, a finom ízeket azonban elhozza otthonunkba az étterem, ugyanis december 12-én és 13-án, vagyis szombaton és vasárnap kedvenc ételeinket elvitelre vagy házhoz szállítva is kérhetjük. A hétvégi ebédet vagy vacsorát a +36-70/432-7900-es telefonszámon rendelhetjük meg.

A főszerepben tehát ezen a két napon a csülök lesz, így az étlapról nem hiányozhatnak az olyan klasszikus, magyaros ételek, mint a csülökkel gazdagított bableves, körömpörkölt és a hagymás babfőzelék. Kemencében készül a ropogós csülök, amihez természetesen párolt káposzta és tört burgonya is jár.

Kérhetjük pékné módon elkészítve is, amikor különféle zöldségekkel sütik össze a csülköt a kemencében. Rántott étel nélkül nincs hétvégi menü, a Bagolyvárban most csülköt paníroznak, amihez majonézes burgonyasalátát kínálnak. Természetesen a kisebb társaságokra is gondoltak az étteremben, így kétszemélyes tálat is rendelhetünk, amire ropogós csülök, csülök pékné módra és rántott csülök is kerül a hozzájuk illő köretekkel együtt.

A BBQ sütő is felizzik, füstben sütik meg benne a csülköt, amitől igazán különleges ízt kap. A fogást pedig még izgalmasabbá teszi az édes, joghurtos saláta és a pirított burgonya.

A hétvégi ebéd megkoronázása természetesen a desszert, így a Bagolyvár kínálatából sem hiányozhat az utánozhatatlan rétes. Túrós, mákos, meggyes vagy szilvás sütemény lehet az étkezésünk méltó zárása.

BAGOLYVÁR VENDÉGLŐ

RENDELÉS:

+36-70/432-7900