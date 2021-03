Helesfa tovább szépül

A falusi turizmusban, az idegenforgalomban látják a jövőt Helesfán. A szép környezetben fekvő településen számos látnivaló van, nem véletlenül keresi fel évente 400–500 turista.

A környező településekkel szemben Helesfa lakossága nem csökken, az elmúlt években ugyanis több gyermekes család is otthonra talált a faluban. Mindemellett azonban elmondható, hogy egyre több ház üresedik meg, amikor az idős lakói meghalnak. Az önkormányzat annak érdekében, hogy megmentse ezeket az ingatlanokat, megvásárolja és tervei szerint felújítja az épületeket.

– Egyrészt turisztikai céljaink érdekében alakítunk ki ezekből vendégházakat, másrészt komoly vevő esetén a felújítás után értékesítjük a házakat. Jelenleg egy nagy parasztház van a tulajdonunkban, melyből három lakást tudunk kialakítani. Részben önerőből, részben pedig – ha lehetőség nyílik rá – pályázati forrásból szeretnénk felújítani az épületet – mondta Horváth Rudolf, Helesfa polgármestere.

A Mecsek nyugati és a Zselic keleti részének választóvölgyében fekvő település látnivalóban sem szűkölködik, hiszen a változatos, gyönyörű környezet mellett van egy műemléki védelem alatt álló templom, amely jövőre 300 éves lesz. Az itt található kálváriát a hagyomány szerint Nádassy Imre ajándékozta a falunak, egyedülálló a régióban. A keresztutat ábrázoló, 14 stációból álló domborművek a pécsi Zsolnay-gyárban készültek. A hajdan itt birtokos Nádassyak síremlékét is őrzi a település. A falu külterületén található a Nádassy-Mattyasovszky kastély, mely jelenleg szociális intézményként üzemel, ugyanakkor az épületet körülvevő 20 holdas arborétum nyitva áll a látogatók előtt. A község főterén elhelyezkedő szoborkertben kereszt, I. és II. világháborús emlékmű, valamint egy Zsolnay-huszárszobor található, melyet az ’56-os emlék­évben felújíttatott az önkormányzat.

Hajdan jelentős volt Helesfán a bortermelés, a Pécs-Mecseki Borút része a település, három nagyobb és több kisebb borászat működik a faluban. Vannak tervei az önkormányzatnak arra is, hogy a 8–10 éve készült tó is idegenforgalmi célponttá váljon. Jelenleg gazdasági tóként üzemel és fele rész önkormányzati, fele rész pedig magántulajdonban van. A tóig vezető út jó állapotban van, és idővel szeretnének egy kerékpárutat, sétálóutat építeni ide, hogy körbe lehessen sétálni.

Megfelelő környezetet építenek ki a programokhoz

Az idei fejlesztéseket érintően a polgármester elmondta, egy közösségi színteret alakítanak ki a polgármesteri hivatal mögött, hogy a falunapokat és más szabadtéri programokat a sportpálya helyett ezentúl itt rendezhessék meg. A terület térkövezése már majdnem elkészült, ezen kívül rendbe hozzák a pincét, féltetővel ellátott kemencét, szabadtéri színpadot építenek, illetve az itt található épületből szeretnének kialakítani egy 70–80 férőhelyes nyáriasítható rendezvénytermet is. A beruházást önerőből valósítja meg az önkormányzat.

A község közterületeit 5–6 közmunkás tartja rendben, sőt szükség esetén néhány szakmunkát is el tudnak végezni. Az eszközeik, gépeik azonban elöregedtek, ezért erre mindenképpen szeretne az önkormányzat az idén is pályázni. Nagy segítség lenne egy traktor. Az önkormányzat a szőlőhegyi részen még megmaradt földes útszakaszt is szeretné szilárd burkolattal ellátni. Ha külső forrás nem áll rendelkezésre, akkor önerőből megpróbálják megvalósítani.