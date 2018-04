Helyi esélyt adnak Szentlőrincen

Ötleteket vetnek fel és felmérik a helyi fiatalok igényeit a városban most alakult ifjúsági klub segítségével. Az ötletekből ezután kidolgozott, megvalósítani kívánt tervek születnek.

A „Hazavárunk – Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen pályázat segítségével használták ki a lehetőségeket a helyiek: a program megteremtette egy ifjúsági klub alakulásának feltételeit, melynek érdekében húsz lelkes fiatal megkezdte közös munkáját.

– Néhányan régebbi, közelebbi kapcsolatban állnak egymással, páran csak látásból ismertük egymást, de amikor körbeültünk, azonnal megtaláltuk a közös hangot és ezzel nagyjából meg is alakult a Szentlőrinci Ifjúsági Műhely, azaz a SZIM – mondta Langer Dávid, a műhely vezetője. – Egyetértünk többek között abban, hogy a fiataloknak szükségük van egy olyan közösségre és közös térre, ahol és amiben jól érezhetik magukat anélkül, hogy ki kéne tenniük a lábukat településünkről.

Hozzátette: a következő években, a műhely működésének égisze alatt, különböző rendezvényekkel és eseményekkel igyekeznek előállni, amik az ifjúságnak szólnak és értük jönnek létre.

– Munkánkat motiválja, hogy mi magunk is ebbe a korosztályba tartozunk és ezek a törekvések mindannyiunk érdekeit szolgálják – tette hozzá Langer Dávid. – Szeretnénk minél aktívabban bevonni a helyi fiatalokat és felmérni az igényeiket, hogy a programok a célcsoport szükségleteit elégítsék ki. Tervezzük, hogy meglátogatunk más, régebb óta működő ifjúsági klubot, akiktől reményeink szerint sokat tanulhatunk és hasznos tapasztalatokat hozhatunk haza magunkkal.

Minden hét derekán az általuk csak „szimszerdának” nevezett megbeszéléseken vetik fel az ötleteket és igyekeznek kidolgozni a később megvalósítani kívánt terveiket. Munkájukat tapasztalt emberek segítik, akik készséggel válaszolnak minden felvetett kérdésre, ezzel is hozzájárulva a sikeresebb működéshez.

– Minden eddigi tagunk ambiciózus, lelkes fiatal, tele energiával, tenni akarással és remek ötletekkel – mondja a vezető. – Különböző kompetenciákkal rendelkezünk, ilyen módon remekül kiegészítjük egymást. Ez a kezdeményezés összehozott minket, a közös cél közösséggé formált, remekül érezzük magunkat egymás társaságában. Miért is lenne nehéz ezt átadni másoknak?

A csapat nagyon bizakodó, és várja a településen élő fiatalokat, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

A sztárvendégekhez csillámtetoválást is kérhetünk

Május elsején rendezik a városban a hagyományos Majálist, amely a helyi civil szervezetek nagy létszámú csoportjai mellett a város és a környező települések lakosságának egész napos kikapcsolódását, szórakoztatását szolgálja. A program a gyerekeknek sokszínű lehetőségeket kínál: légvárak, trambulin, arcfestés, csillámtetoválás, zeneovis foglalkozás és a Grimask Színház bábelőadása is porondra kerül. Az idősebbeknek főzési lehetőséget, ehhez sörsátrakat, sörgarnitúrákat és kulturális programokat biztosítanak a szervezők. Sztárvendégként Tolvai Renáta, az Eurodance csoport, Egri József és Zalay Lídia nóta- és operetténekesek, valamint a mulatós műfaj egyik ismert alakja, Bandika biztosítja a szórakozást.

PROGRAMSOROLÓ

Május 4-én Devecseri Gábor tart író-olvasó találkozót az ovisoknak a művelődési központban.

Május 5-én délelőtt 10 órakor első alkalommal rendezik meg a Decathlon Futást a településen. A sporteseményre minden korosztályból várják a jelentkezőket. A feladat a város belterületén egy mintegy 1,8 kilométeres táv lefutása. Ezt követően különböző szabadtéri sportolási lehetőségek állnak az érdeklődők rendelkezésére, többek közt mászófal és kötélpálya.

Május 5-én délután 17 órától tartja hagyományos tanári hangversenyét a Szentlőrinci Zeneiskola a Művelődési Központban.

Május 12-én 25. alkalommal rendezik meg a Kisdiák Fesztivált Szentlőrincen, amin ötödik alkalommal vesz részt a Szentlőrinci Járás valamennyi általános iskolájának tanulója. A kulturális bemutatóra vers- és prózamondás, színjátszás, szóló és csoportos ének, és zene, valamint tánc és egyéb kategóriában is nevezhetnek a diákok.

Május 19-én két megyei rendezvény is zajlik a városban. Egyrészt az évente megrendezett Megyei Vadásznap és Vadászmajális helyszíne ezúttal a szentlőrinci Vásártér és a Művelődési Központ szabadtéri színpada. Az esemény gazdag programját főzőverseny, trófea bemutató, szabadtéri Hubertus mise, vadászkürtös vadászok és szarvashívó (bőgő) verseny, solymász, íjász és vadászkutya fajtabemutató, agárverseny, valamint lovasbemutató is színesíti.

HÍREK

Nyugdíjas táncosok találkoznak itt

Szépkorúak A Baranya megyében működő nyugdíjasklubokat összefogó szervezet Szentlőrincen rendezi meg a nyugdíjas tánckörök találkozóját. Az eseményre öt tánccsoport nevezett, s több klub jelezte, hogy nézőként látogatnak el a rendezvényre.

Egy Kölcsönlakásba is „költözhetünk” hamarosan

Előadás Még kapható néhány jegy a kaposvári Csiky Gergely Színház április 28-án, délután tartandó, „Kölcsönlakás” című előadására, amelyet a színházteremmé átalakított sportcsarnokban rendeznek.

Művészpalánták jelentkezhetnek a képzésekre

Művészet Május 15-én és 16-án várják a beiratkozókat a Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskolában 15–18 óra között. A hatodik életévét betöltött gyerekek jelentkezhetnek zene-, valamint képző- és iparművészeti képzésekre. Kérik, hogy a szülő az adatfelvétel miatt mindenképpen kísérje el a gyermekét.