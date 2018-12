Hogy öltöztessünk egy téli babát?

Egy kisbaba – főleg az elsőszülött – sok fejtörést okozhat a szülőknek. Az öltözködésnél számos hasznos tippre van szükség, főleg a hideg hónapokban, amikor hol a megfázástól, hol a túlmelegedéstől féltjük a kicsit.

Első szabály: nézzük meg, milyen az idő!

Télen a szobában nem sok gondunk van az öltöztetésre. A kérdőjelek akkor kezdenek sokasodni, ha ki kell vinni a babát , főleg amikor még nagyon pici.

A téli levegőztetést 4-6 hetes kortól vállaljuk be, addig legyünk vele óvatosak – függetlenül attól, hogy a norvég babákat kiteszik aludni mínusz tizenöt fokban.

Jó tudni, az egy év alatti bébiknek a mínusz nyolc fok már nem igazán egészséges. Emellett ritkán van szó arról, hogy a szmogos városi levegő sem tesz olyan jót, mint egy séta a Kékesen. Azaz ne az álló kocsisor mellett levegőztessük a legkisebbeket.

Először mindig ellenőrizzük, lehetőleg személyesen, mennyire van hideg kinn. Igazi klasszikus szituáció, mikor negyven perc alatt felöltöztetünk egy nyűgös bébit, kihurcoljuk a babakocsit, és esik kinn a havaseső. Ezt a helyzetet egy kis tájékozódással megelőzhetjük.

Megjegyzendő, napos, száraz téli időben sem érdemes edzeni a kicsik szervezetét egy óránál tovább kint, akkor sem, ha minden öltözködési szabályt betartottunk és minden ruhadarabot beszereztünk . Hosszú séták esetén a lábzsák a babakocsiban nagyon praktikus havas-latyakos időben, és tartja is a meleget.

A nagymamák klasszikus tippje: réteges öltözködés

A legpraktikusabb, ha nem hatalmas bundát húzunk a babára, akin egy trikó van, hanem rétegekből ‘építjük fel’ az öltözékét. Így amint mondjuk autóba ülünk, vagy bemegyünk a bevásárlóközpontba, le tudunk venni egy-két réteget, hogy a leizzadást megelőzzük.

Az alsó rétegek legyenek természetes anyagúak, hiszen minden óvintézkedés dacára bele fog melegedni a baba.

A legbeváltabb téli öltözék a csecsemőknek az overall, a nagyobbacskáknak szuper egy sínadrág jellegű csatos alsórész, amiben ha hasra esnek a hóban, sem fognak érintkezni a hideggel. A tipegőkre érdemes vízálló felső réteget adni télre, hogy ismerkedhessenek a hóval, és mi se idegeskedjünk azon, átázik-e a ruhájuk.

Sapka kötelező, a sál felejthető

A gyerekek a legtöbb hőt a fejükön veszítik el, így még a nagyobbacskáknak is szükségük van sapkára akkor is, amikor mi felnőttek még nem húzunk fejfedőt.

Kesztyű tekintetében minden csemete különböző, az egyik már októberben kéri, a másik nem hajlandó felhúzni, legfeljebb hógolyózáshoz. A babakocsiban fekvő picikről semmiképp se felejtsük le ezt a kiegészítőt.

A sál viszont nem túl praktikus választás, mert könnyen megszorul a kicsi nyakán; emellett a tipegők könnyen maguk után húzzák a sárban, ha három és fél percre nem figyelünk oda. Ha viszont a most trendi körsálakból szerzünk be egyet akár a legkisebbeknek, azt szinte lehetetlen elveszteni, és további előnye, hogy nem is szorít. Kellemes levegőzést!