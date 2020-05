Hogyan találd meg az ideális esküvői meghívót?

A nagy nap előtt már néhány hónappal érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen teendők várnak ránk, és hogyan szervezzük meg azokat. Az esküvő kétségkívül az élet egyik legfontosabb eseménye, amikor örök hűséget és odaadást fogadunk annak a személynek, akit mindennél jobban szeretünk. A ceremónia és az utána következő ünneplés bizony komoly előkészületeket követelnek meg, pláne akkor, ha jelentős számú vendégseregre lehet számítani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan kifejezetten a rendezvényszervező cégek segítségét kérik, de a végső döntés ilyenkor is mindenben a pár kezében van. Nincs ez másként akkor sem, ha az esküvői meghívó kiválasztásáról van szó.

Ugyan apróságnak tűnhet, de mégis ez számít az első lépésnek, mellyel a meghívottak tudomására hozhatod az eseményt és annak pontos paramétereit. Napjainkban akár az internet kínálta lehetőségeket is segítségül hívhatjuk, hiszen online megrendelhetőek a kiválasztott meghívók, képeslapok. Természetesen a minden korábbinál szélesebb kínálat a döntést is kissé megnehezíti, hiszen változatos stílusú, méretű, megjelenésű meghívók közül válogathatnak az érdeklődők. Nézzük, hogy milyen szempontokat éri meg sorra venni a beszerzés előtt!

Fókuszban a stílus

Ahány esküvő, annyiféle stílus. A nagy napot mindenki szeretné egyéni ízlésének és igényeinek megfelelően alakítani. Ehhez az is hozzájárul, hogy az esküvői meghívót szintén a kiválasztott stílushoz passzolóan válasszuk meg. Ha tanácstalan vagy, akkor a klasszikus megoldások biztos befutónak számítanak. Fiatalos, lendületes összejövetelre számítasz, ahonnan a humor sem hiányozhat majd? A vicces, rajzolt meghívók ilyenkor garantáltan beváltják a hozzájuk fűződő reményeket. Nem csak ismert emberek döntenek a luxusesküvő mellett, így ha a prémium kategóriát választanád, akkor erről a meghívók kapcsán sem kell lemondanod.

A prémium alapanyagok, a díszes rátétek mellett a szöveg stílusára, a betűtípusra, a betűméretre és a színekre is érdemes kiemelt hangsúlyt helyezni. Számos szolgáltatónál előre elkészített sablonok közül válogathatunk, s igény szerint egyéni elképzeléseinkre is szabhatóak azok. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik elrugaszkodnának a hagyományos megoldásoktól, és már első ránézésre is egyfajta szívmelengető meghívót választanának. A fényképes vagy például a vintage romantikáját idéző meghívók különösen kedveltek napjainkban.

Az elmaradhatatlan esküvői idézetek

A meghívókon gyakran szerepelnek esküvői idézetek. S hogy mi alapján érdemes ezt kiválasztani? Az interneten számos weboldallal találkozhatsz, amelyek a témában több száz verset és idézetet kínálnak. Az eskuvoimeghivok.hu tapasztalatai szerint a rövid, lényegre törő, mégis mély mondanivalóval bíró esküvői idézetek igen népszerűek. Illyés Gyula gondolata sokak tetszését elnyeri:

„Egy szív: fél szárny.

Most már repülhetsz…”

Hasonlóképpen jó választás lehet a Goethe által megfogalmazott érzés, ami felhívja a figyelmünket olyan dolgokra, melyeket hajlamosak vagyunk mindennapjainkban elfelejteni:

„Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán.”

Alkalmi képeslapok ajándékok mellé

Az alkalomhoz passzoló képeslapok akkor is remek választásnak bizonyulnak, ha az esküvői jókívánságok elhelyezéséről van szó. Az ajándékozás személyes jellegét tovább fokozhatjuk ilyen módon, és egyúttal elláthatjuk a jövőre vonatkozó gondolatokkal a párt. Az ideális esküvői ajándék megtalálása mellett tehát törekedj arra, hogy az esküvői jókívánságok is a kellő módon jussanak el az ünnepeltekhez.