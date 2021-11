Hogyan védhetem meg az ötletemet?

Az Enterprise Europe Network nemzetközi vállalkozásfejlesztési hálózatának pécsi, kamarai irodája immár 14 éve nyújt díjmentes szolgáltatásokat a régió vállalkozóinak. Tapasztalatuk alapján a külpiacra lépés számos olyan kockázatot jelent, melynek elkerülésében nagy szükség van a hálózat kollégáinak szakmaiságára, az évek alatt felhalmozódott tudásra, nyelvismeretükre és nemzetközi személyes kapcsolatrendszerükre.

A szellemi tulajdonjogvédelem területén belül az adott ügytől, az ügyfél termékétől, szolgáltatásától függ, hogy milyen lehetőséget áll rendelkezésre, milyen oltalom igénylésében vagy épp a megfelelő jogi környezet kialakításában, dokumentumok elkészítésében nyújtanak segítséget. Van, hogy iparjogvédelmi oltalmat kívánnak szerezni egy, a cég által fejlesztett termékre valamint a termékekhez használt nevet és kapcsolódó grafikai ábrát is meg kívánják óvni másoktól. A termékek oltalma kapcsán az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO) igényelhető közösségi formatervezési minta, míg a név és grafikai ábra kapcsán a közösségi védjegyoltalom került kiválasztásra és megigénylésre. Van olyan vállalkozás, amely szerzői jogi tanácsadáson és az önkéntes szerzői műnyilvántartás benyújtásán túl a kapcsolódó szerződések tartalmának kialakításában is segítséget kapott.

Két helyi vállalkozó legutóbbi tapasztalatai a kapott szolgáltatás hasznosságáról csak egy apró szeletét mutatják be annak, hogyan tudja egy világméretű hálózat segíteni a kis-, és középvállalkozásokat a Dél-Dunántúli régióban.

Nem minden igaz, ami annak látszik

1380 euró fölösleges befizetését előzte meg a kamarai segítség. Az exkluzív díszítő faburkolat gyártását végző pécsi It’s Wood Kft. ügyvezetője, Verle Zoltán egy a valódihoz szinte mindenben hasonlító díjbekérő levelet kapott külföldről, és ha nem jár utána tartalma jogosságának a kamara munkatársainak segítségével, akkor a megtévesztés eszközével nem kis összegtől „szabadították” volna meg.

– A kamara munkatársaival egy európai uniós védjegyoltalmi kérelmet nyújtottunk be a hivatalos módon, az európai hivatal által működtetett elektronikus felületen. Ezen az oldalon keresztül jött a fizetési értesítés is, minden szükséges adat pontos megadásával. Ezt az összeget be is fizettük, így ezzel elindítottnak tekintettük a védjegyoltalmi eljárást. Majd kb. egy héttel később postai úton kaptam egy levelet, és amikor kinyitottam a borítékot, igen meglepődtem. Az EU védjegyoltalmi hivatalának arculatára nagyon hasonlító, angol nyelvű levél volt a borítékban, 1380 euró befizetését kérték. Ez az összeg majdnem a duplája annak, amit korábban elutaltunk (850 euró volt a közösségi védjegybejelentés díja). Feltűnt, hogy a banki utalási adatok teljesen eltértek attól, ahová korábban befizettük a pénzt. Gyorsan utánanéztem, hogy elment-e az utalásunk, de a bank is megerősítette a tranzakció megtörténtét. Ezután felhívtam a kamarát, elküldtem az ottani munkatársaknak a levelet, hogy nézzék meg, miért küldhette a hivatal. Az ő utánajárásukra derült ki, hogy ez egy átverés.

Pécsi applikáció segít az agyhullámaink mérésében, ami által tudatosabbá válhatunk

Konzumer EEG készülékekhez készít applikációkat egy fiatalok által alapított pécsi vállalkozás, a Semse World Kft. Az agyhullámok mérését végző EEG-t napjainkban nem csak az orvostudomány használja, az agyunkban bekövetkező változások mérése számos területen, például a munkavégzéssel összefüggésben a produktivitás vagy a wellness területén az ellazulás, kikapcsolódás visszaigazolására is hasznos lehet.

– Sok segítséget kaptunk a kamarától a szellemitulajdon-védelem és szakértői ajánlások terén, illetve felhívták figyelmünket a nemzetközi EIT Health programra is. Két kategóriában jelentkeztünk, az egyikben bekerültünk a legjobb 30-ba, a másiknál pedig beválasztottak bennünket Health kategóriában Európa 6 legjobb startupja közé. A program keretein belül rengeteg segítséget kaptunk az üzletfejlesztéssel és a pitcheléssel kapcsolatban, de mentori támogatásban is részesültünk. Ez a későbbi előrelépés szempontjából roppant hasznos számunkra, mert közelebb jutottunk ahhoz, hogy vállalkozásunkat tudatosan építve piacra vigyük az ötleteinket – mondja Csernák Samu ügyvezető.

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Enterprise Europe Network Dél-Dunántúli Iroda

https://pbkik.hu/een