Idén is hívogat – irány az erdő!

Elindul a túrasorozat, már heti öt napon fogadja látogatóit a Mecsextrém Park.

A Mecsekerdő ez évi rendezvénynaptára ismét sokszínű és változatos programokkal igyekszik minden korosztályt kicsalogatni a természetbe. Az ajánlatok között akadnak teljesen új programok, de nem hiányoznak a legnépszerűbb túrák és rendezvények sem.

A Mecsextrém Park májusban már szerdától vasárnapig tart nyitva, június közepétől pedig minden nap 10–18 óráig várja a kalandorokat. A tavaly ősszel átadott hófánk csúszda sokak új kedvence, az egyenes és ívelt, mecseki panorámás pályákat mindenképpen érdemes kipróbálni. Egész nyári szünetben heti turnusokban indulnak a napközis kalandtáborok, ahol a 6–14 éves gyerekeket a hófánk mellett bobozás, kalandvár és kötélpark várja erdei környezetben, amit izgalmas kirándulások és programok tesznek változatossá. Nyáron péntekenként éjszaka is suhannak majd a bobok, a legbátrabbak pedig két alkalommal a kötélpályát is kipróbálhatják majd esti sötétségben. Ősszel ismét a park lesz a Mecseki Láthatatlanok nyomában teljesítmény- és emléktúrák rajt/cél állomása. Még érdemes megváltani az idei névre szóló, kedvező árú szezonbér­letet is, amivel korlátlan alkalommal látogatható a MEX.

Az immár rendkívül népszerű interaktív erdészeti túrasorozathoz idén is többször lehet majd csatlakozni. A különböző tájegységek páratlanul gazdag erdőállományaiban vezetett kirándulások során a résztvevők közelebbről ismerhetik meg az erdő életét, a benne zajló természetes és mesterséges folyamatokat, az erdőkezelés különböző kihívásait. Mindezt az erdőket legjobban ismerő, szakavatott vezetők, az erdészek segítségével, akik nemcsak beavatják, de játékos feladatokon keresztül be is vonják az érdeklődőket sokrétű munkájuk rejtelmeibe. Júniusban Szentegáton kalandozunk a „Dráva-sík katedrálisai” között, augusztusban a Kelet-Mecsekbe kalauzolnak bennünket, ahol egy ősi erdei mesterség, az üvegművesség nyomába eredhetünk, míg októberben az Erdők Hetén a Tenkes és meghódítása közben például a véderdő fontosságával ismerkedhetünk.

A Zselici Csühögő már menetrendszerűen közlekedik hétvégenként és ünnepnapokon, de a Kikerics Erdészeti Erdei Iskolával meghirdetett programok során is zötykölődhetünk a matuzsálemi korú közlekedési eszközön, sőt ebben az évben már több alkalommal útjára indul éjszaka is a kisvasút. A hagyományoknak megfelelően május második szombatja az Almamelléki Erdei Kisvasút napja, és idén már nemcsak Sasréten, hanem az induló állomáson is lesznek családi programok.

A teljes programfüzet elérhető a Mecsekerdő honlapján (a Turizmus menüpont alatt). Emellett érdemes követni a Mecsekerdő és a Mecsextrém Park Facebook oldalait is, hogy ne maradjon le az aktuális programokról és hírekről.

Ajánlott májusi programok

Május 4.: Sasrét, 10.00, Eszem-iszom-gyógyulok – Gazos túra*Május 4.: Mecsextrém Park, 10.00, Tűzoltók napja

Május 5.: Mecsextrém Park, 10.00, Anyák napi kalandok

Május 11.: Sasrét, 9.00, az Almamelléki Erdei Kisvasút napja

Május 11.: Sás-völgy, 8.30, Megújult erdei emlékhelyek nyomában*

Május 18.: Sasrét, 6.30, Megújult erdei emlékhelyek nyomában*

Május 18.: Mecsextrém Park, 10.00, a Honvédelem napja

Május 26.: Mecsextrém Park, 10.00–18.00, MEX gyereknap

* A programra előzetes jelentkezés szükséges!

