Ifjú zeneművészeket díjazott az MVM Csoport

A budapesti Müpában tizenegyedik alkalommal vehették át a zeneművészet legkiemelkedőbb fiataljai a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának elismeréseit. Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. idén is tíz hazai tehetséget díjazott.

A magyar zeneművészet meghatározó szereplőiből álló zsűri döntése alapján idén a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájában Balogh Máté zeneszerző, Dolfin Benedek cselló-, Demény Balázs, Horváth Benedek és Kovács Gergely zongoraművész, valamint Könyves-Tóth Mihály trombitaművész, Pataki Bence basszus, bassz-bariton operaénekes, Rafael Mário jazz-zongoraművész, Rajna Martin karmester, valamint Tomasz Máté Milán csellóművész vehette át a fejenként kétmillió forint támogatással járó díjat.

Támogatnia kell a kultúrát

– A 11. alkalommal átadott elismerésben eddig több mint 100 tehetséges fiatal részesült, a zsűrinek is van három olyan tagja, akik korábban elnyerték a Junior Prima Díjat – emelte ki az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Kóbor György kijelentette: – A Junior Prima Díj az MVM Csoport számára az egyik leginkább kiemelkedő társadalmi ügy. Nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedben már több mint száz rendkívül tehetséges fiatal zeneművésznek nyújthattuk át az elismerést és az ezzel járó anyagi támogatást. Közülük sokan ma már a nemzetközi zenei élet elismert szereplői.

Tudjuk, hogy a tehetségek támogatása a legjobb befektetés,

az eddigi eredmények pedig maximálisan visszaigazolták törekvéseinket. 2018-ban is tíz művész munkáját tudjuk elismerni. Ők a magyar zeneművészet fiatal kiválóságai. Nagy örömünkre zeneszerző és karmester is van a díjazottak között. Remélem, hogy a most elismert tehetségek még több emberrel szerettetik meg az igényes zeneművészetet, illetve még több zeneszerető embernek szereznek felejthetetlen pillanatokat fellépéseikkel akár itthon, akár a nagyvilágban.

A cégvezető hozzáfűzte: akinek lehetősége van, támogatnia kell a kultúrát lehetőségéhez mérten, ez az az MVM kötelessége is.

Kiválóságok zsűrije

A Junior Prima Díj zsűrijének tagjai a szakma kiválóságai közül kerülnek ki. A zsűri elnöke dr. Vigh Andrea Liszt- és Prima-díjas hárfaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora. A testület tagjai közt ott van sokak kedvence, a világ leghíresebb színpadain is megfordult Marton Éva Prima Primissima-, Kossuth- és Szent István Rend-díjas operaénekes, a Nemzet Művésze. Lelkes tagja a zsűrinek a világhírű Vásáry Tamás Kossuth- és Szent István Rend-díjas zongoraművész, ugyancsak a Nemzet Művésze. Mellettük foglal helyet Szenthelyi Miklós Kossuth- és Liszt-díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, Dráfi Kálmán Liszt-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora tanszékének vezetője, Fekete Gyula Erkel-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés tanszékének vezetője. A testület munkáját segíti a dzsesszrajongók kedvence, Binder Károly Erkel-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének vezetője és Jakobi László gordonkaművész, Cziffra Életmű-díjas hangversenyrendező. S végül, de nem utolsósorban a zsűri tagja lett három korábbi Junior Prima-díjas zenész is: Boldoczki Gábor, Liszt- és trombitaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, Fülei Balázs, Liszt-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazene tanszékének vezetője, Balázs János, Liszt- és Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész.

Hihetetlenül gazdag ez az ország

– Évről évre egyre nehezebb helyzetbe kerül a zsűri a díjazottak kiválasztásakor – kezdte laudációját a zsűri nevében dr. Vigh Andrea, a zsűri elnöke.

– Ugyanakkor ez azt mutatja számunkra, hogy hihetetlenül gazdag ez az ország az ifjú tehetségekben, nagyon komoly a zeneművészeti utánpótlás hazánkban. Korábbi díjazottjaink nem csak Magyarországon, hanem külföldön is kiemelkedő művészeknek számítanak, a világ legnevesebb hangversenytermeit töltik meg zenével. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a magyar zeneművészet az új generációk tekintetében is a legmagasabb színvonalat képviseli.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora kijelentette: – Az idei díjazottak erős láncszemei lesznek a magyar kultúrának és művészetnek.

Jók közül is a legjobbak A Junior Prima díj 2007 óta kerül kiosztásra, amikor a Prima Primissima díj életre hívói úgy döntöttek, hogy önálló díjjal jutalmazzák a kiemelkedő teljesítményt nyújtó harminc év alatti fiatalok közül azokat, akik a jók közül is a legjobbak. A Junior Prima díjnak öt társalapítója van, mindegyikük egy-egy önálló kategória mecénási feladatait vállalta fel. Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. a zeneművészet terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja. A Junior Príma Díjak a szakmai zsűrik döntései alapján kerülnek odaítélésre, kategóriánként a tíz kiemelkedő eredményeket felmutató 30 év alatti fiatal tehetség elismerő oklevelet, egy kisméretű Ajkai Kristály Kincsem-szobrot, valamint kétmillió forintos díjatkapnak. Ez utóbbival kapcsolatban azt írják az alapítók a honlapjukon: „A tehetséges fiatalok támogatása különösen fontos, hiszen jövőnk az ő kezükben van. Bíztatnunk kell őket – akár jó szóval, akár anyagi elismeréssel. A Junior Prima Díj komoly ösztönzést szeretne adni az ifjú tehetségek kibontakozásához: egy erős visszajelzést arról, hogy érdemes dolgozni, jól teljesíteni, mert ahol eredmény van, oda az elismerés is megérkezik.”