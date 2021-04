Indulhat a falubusz, játszótér felújítására is nyert támogatást Pécsdevecser

Tavaly elindult a falugondnoki szolgálat, ezzel együtt pedig egy új falubuszt is tudott vásárolni az önkormányzat, amelynek segítségével jobban tudják segíteni a helyiek, főként az egyedül élő idősek mindennapjait.

Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében tavaly és tavalyelőtt is pályázott, és nyert. 2019-ben egy falubusz beszerzésére, és a falugondnoki szolgálat elindítására, 2020-ban pedig játszótér felújítására nyertek támogatást.

Rumszauer Ilona, Pécsdevecser polgármestere elmondta, az új falubuszra és a falugondnokra nagy szükség volt, hiszen így jobban tudják segíteni az egyedül élő időseket, illetve valamennyi helyi lakost. A falugondnoknak bőven van teendője, orvoshoz viszi a lakókat, illetve az elmúlt hetekben oltásra is vitte őket, emellett segít a bevásárlásban és gyógyszerkiváltásban is.

A tavaly nyert támogatásból a játszótér felújítása is hamarosan megkezdődik. Ezen kívül nemrégiben lett kész, szintén pályázati támogatásból a kültéri sportpark a falu végében. Az eszközök már a helyükön vannak, még tereprendezésre van szükség, illetve mivel viszonylag közel helyezkedik el az úthoz a sportpark, ezért ide még kerítés építését, vagy térelválasztó sövény telepítését tervezi az önkormányzat. A községvezető elmondta, az idén újra pályáznak a Magyar Falu Programban, nagy szükségük lenne egy traktorra, mert a mostani már annyira elöregedett, hogy szervizelni is alig lehet.

Látható közelségbe került a csatornázás is a településen, a környező települések az újpetrei önkormányzat gesztorságával együtt pályáznak a szennyvízberuházásra..

Tájszobát szeretnének kialakítani

Régi vágya a német nemzetiségi önkormányzatnak egy tájszoba kialakítása. Évente megszervezett kirándulásaikon ugyanis ilyen sváb tájházakat látogatnak és bizony a pécsdevecserieknek is lenne mivel berendezniük pár helyiséget. Az idősebb lakóktól gyakran hallják, hogy nekik is vannak múlt századi tárgyaik, amelyeket szívesen oda is adnának. Erre a célra az önkormányzat szeretné megvásárolni a községházával szemben lévő házat, de egyelőre nincs rá elegendő forrásuk és a felújítására sem, úgyhogy egyelőre a tájszoba kialakítása távlati terv maradt.

Az utcakép javításáért támogatás igényelhető

Az önkormányzat szeretné, ha a falukép továbbra is szép és rendezett képet mutatna, ezért évek óta meghatároznak egy keretet a költségvetésben, amelyből 100-100 ezer forintra pályázhatnak azok a pécsdevecseri ingatlantulajdonosok, akik a házuk homlokzatát, vagy kerítését fel szeretnék újítani. A lakosok éltek is a lehetőséggel, amelynek köszönhetően tavaly nyolc ház utcafronti része szépült meg. A támogatást az önkormányzat két részletben adja, az első felét előre, majd a számlák bemutatásával a másik felét is megkapják az igénylők. Rumszauer Ilona polgármester elmondta, az idén is adnak lehetőséget a lakóknak a pályázati támogatás megszerzésére.

Más módon is támogatja az önkormányzat a helyi lakosokat, a szeptemberi iskolakezdéskor például 30 ezer forint támogatással segítették a gyermekes családokat, emellett pedig szociális tűzifa is jutott minden igénylőnek.

A település vezetői A 115 lelkes település polgármestere Rumszauer Ilona, alpolgármester Stanitz Jánosné. A képviselő-testület tagjai: Bősz Imre, Némethné Kovács Ildikó, Rikker Ferenc. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke Stanitz Jánosné. Jegyző: Csalos Beáta. Védőnő: Pusztáné Andresz Ildikó. Plébános: Darnai József Ágoston. Falugondnok: Vlasits Tamás. Házi gondozó: Némethné Kovács Ildikó. Az önkormányzat elérhetősége: 7766 Pécsdevecser, Fő utca 27. Telefonszám: 72/696-575. A település nevét az oklevelek 1332-ben említették először. A török idők végére a falu elnéptelenedett, csak 1733-tól népesedett be újból német telepesekkel, később magyarok is letelepedtek a faluba.

Az összeállítás a Pécsdevecseri Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina