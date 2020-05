Ipari park kialakítását tervezik Szederkényben

Az elmúlt két hónap Szederkényben is a járvány elleni védekezésről szólt. Összefogás, segítőkészség és tenni akarás jellemezte a község lakóit – fogalmazott Maml Balázs polgármester.

Miután bezártak az intézmények, és szünetelt a sport- és kulturális élet, önkéntes segítők álltak munkába – szociális munkások, óvónők és hivatali dolgozók – az idősek mindennapi ellátását segítve (gyógyszerbeszerzés, bolti bevásárlás és ebédkiszállítás terén). A védekezés eszközeit egyrészt a kereskedelmben szerezték be, másrészt a maszkokat – a szükséges mennyiségben – a helyi nyugdíjasok gyártották le. Példaértékű felajánlás volt a Szabadidős és Kulturális Egyesület kisbuszának időszakos átadása is a helyi szociális otthon számára. A cél az volt ezzel, hogy a dolgozók inkább ily módon járjanak munkába, ne a „nagyobb veszélyt jelentő” tömegközlekedést válasszák a járvány idején.

Mindeközben a fejlesztések nem állhattak meg, a finiséhez érkezett a szennyvízberuházás, javarészt el is készültek a hidak és kapubejárók. A kedvezményes lakossági rákötések kapcsán pedig július 31-ig kiterjesztették a végső szerződéskötés időpontját – tudtuk meg a településvezetőtől. A korlátozások időszakában a polgármesteri hivatalban zökkenőmentes online és telefonos ügyintézésre volt lehetőségük a szederkényieknek, akik éltek is ezzel. A helyi adók befizetése is folyamatos, miután levélben fordultak a vállalkozókhoz, miszerint, ha tehetik, a kormány által szeptemberre elhalasztott határidő előtt is beadhatják adóbevallásukat és befizethetik helyi adójukat. Ez pedig a község likviditásának biztosítéka volt az elmúlt időszakban.

Javában folynak a tárgyalások egy közel öt hektáros ipari park kialakítása kapcsán, amely új perspektívát jelenthet a község gazdasági életében. Fontos feladat a helyi munkalehetőségek megőrzése és a foglalkoztatás növelése. Maml Balázs polgármester elmondása szerint az emberek komfortérzetének javítása érdekében folytatódott a településen a fásítás és virágosítás. Mindemellett pedig, a község határában megújultak az üdvözlőtáblák. A gyerekek nagy örömére a Karasica játszótér játékait önerőből újították fel, melyet már birtokba is vehettek a picurkák. A főutcán 10 darab új szemétgyűjtőt helyeztek ki, a régieket pedig felújítják és átfestik, mielőtt visszakerülnek az utcákra.

A polgármester elárulta, hogy már körvonalazódnak a Karasica sétányhoz kapcsolódóan egy szabadidőpark tervei, ahol valamennyi korosztály megtalálhatná számítását. Megtörtént a műszaki bejárás a telepítendő térfigyelő kamerarák kapcsán. A komplett rendszer előre láthatóan az év második felében épülhet ki – tájékoztatott a szederkényi polgármester.