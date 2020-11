Iparkamara: a fókusz jelenleg is a fejlesztésen van

Vannak olyan vállalkozások, amelyek nem húzták be a féket a koronavírus-járvány idején sem, inkább arra koncentrálnak, hogy mit tudnak kihozni a nem várt helyzetből. Nem hagynak fel az innovációs tevékenységgel, amely megalapozhatja további fejlődésüket.

Az elsősorban mezőgazdasági kutatásokat végző pécsi Enviroinvest Zrt. hazánkból először nyert egy Fast Track to Innovation pályázatot az almafák tűzelhalásos betegsége ellen korábban kifejlesztett, a világ első bakteriofág-terápiás növényvédő szerének EU-s forgalomba hozatalára, amelyhez további kutatások is szükségesek.

– Ez a baktériumellenes biológiai növényvédő szer egy adott betegség ellen hatásos. A magyar piac e tekintetben korlátozott, hiszen a betegség nem jelenik meg minden évben, illetve hazánk alma- és körtetermő területe – ahol ezt használják – nem igényel számottevő mennyiséget, ezért szerettük volna az Európai Unió teljes területén forgalmazni a szert – fogalmaz dr. Kovács Tamás vezérigazgató-helyettes. Egy spanyol pályázatíró, projektfejlesztő cég segítségével egy négytagú konzorcium tagjaként sikeresen pályáztak a szer EU-s forgalmazására. Az Enviroinvest korábban már számos nemzetközi együttműködésben szerepelt, a jelenlegi projekt teljesítése azonban az eddigieknél jóval intenzívebb részvételt kíván tőlük.

A koronavírus-járvány következtében kialakult válsághelyzet az augusztusban indult pályázat megvalósítását is befolyásolja, hiszen a korábban tervezettől eltérő módon kell beszerezniük a fejlesztések alapjául szolgáló mintákat. De mint Kovács Tamás mondja, mindent megtesznek a projekt sikeréért, amely az innovatív, a piacon már bizonyított termék fejlesztésétől, a nemzetközi konzorcium, illetve a tapasztalt pályázatíró cég munkájától is függ.

Ahhoz, hogy egy cégnek esélye legyen kijönni a pandémia okozta válságból, nem tehet mást, mint előre gondolkodik, és a problémára koncentrálva megoldásokat keres – vallja Hornicz Bernadett, a minőségi bőrkesztyűk készítésével foglalkozó családi vállalkozás, a Manual Divat Kft. gazdasági vezetője. Amikor kitört a koronavírus-járvány, számolni lehetett a megrendelések csökkenésével, ezért a cégvezetés számára az volt az elsődleges, hogy megoldást találjanak arra, miként tarthatják meg a munkatársaikat. A vírushelyzetre reagálva megszületett egy új termék, a fertőtleníthető-mosható bőrkesztyű gondolata, majd ennek folytatásaként később az antibakteriális kesztyű – utóbbit már be is jelentették a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. Ez a fertőtleníthető kesztyű továbbfejlesztése és a vírusok elleni védekezésben lehet szerepe.

A fejlesztés eddig nem játszott jelentős szerepet a vállalkozás életében, de a válsághelyzet rávilágított ennek fontosságára. Elsősorban a már meglévő anyagokra, a szaktudásra támaszkodtak, de az antibakteriális kesztyű kifejlesztéséhez szükséges labor- és technológiai hátteret, a szellemi kapacitást a Pécsi Tudományegyetem biztosította.

– A jelenlegi gazdasági szituáció mindenkiből kihozza a versenyzőt, vagy ha valaki nem tud beleállni a helyzetbe, akkor nem is lesz képes előrelépni – mondja Hornicz Bernadett. Decemberben szeretnék piacra dobni az antibakteriális kesztyűt, de már két új fejlesztésről is egyeztettek az egyetem biokémiai laborjával. Már a ma készülő termékek esetében is törekednek fenntarthatóságra, céljuk, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után a kesztyűs vállalkozás.

A kamara NŐNAP 365 Szigetvári CsakPONT projektje december 30-án lezárul. A hároméves projekt 2018-ban indult, melynek célja, hogy Szigetváron, Sellyén, Szentlőrincen és ezen városok járásaihoz tartózó településeken működő vállalkozásokat és a munkavállalókat segítse.

A Szigetvári CsakPONT akadálymentes ügyfélszolgálati és közösségi tere Szigetváron képzéseknek, kluboknak, foglalkozásoknak, találkozóknak is a helyszínéül szolgált. Gyermekfelügyelő biztosításával a kisgyermekes anyukák számára könnyebben, egyszerűbben elérhetővé vált a projekt ingyenes programjain való részvétel, illetve a napközbeni ügyintézés idejére is biztonságban tudhatja kisgyermekét a szülő.

A projekt zárására december 2-án 14 órától online konferencia keretében kerül sor, ahol bemutatásra kerülnek a projekt eddigi elért eredményei, cégvezetők osztják meg tapasztalataikat a rugalmas foglalkoztatás témakörében, majd a legtöbb eredményt elért vállalkozások díjazásban részesülnek.

Az élő adás linkjét a kamara Facebook-oldalán teszik közzé a szervezők. Az esemény az EFOP 1.2.9-17-2017-00102 számú projekt az Európai Unió támogatásával és Magyar Állam társfinanszírozásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásában valósul meg.

Generációk közötti sikeres váltás

Ahogy a világban, Európában vagy Magyarországon, úgy Baranya megyében is egyre komolyabb problémát okoz a 25– 30 éve alapított vállalkozások esetében a tulajdonosi kört, illetve a menedzsmentet érintő generációváltás folyamatának tervezése, lebonyolítása.

A 80-as 90-es években céget alapított vállalkozók, tulajdonosok mára elérték azt az életkort, melyben már foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy a háttérbe, vagy nyugdíjba vonulásuk esetén ki, vagy kik lesznek azok az utódok, akik a vállalkozást tovább működtetik, menedzselik. Baranya megyében nagyon jó, mások számára is követendő példák vannak családi vállalkozásoknál megvalósított generációváltásra.

A kamara tanácsadói szolgáltatáson és tájékoztató fórumokon keresztül segíteni is kívánja a generációváltásban érintett vállalkozásokat, mely folyamatot segítik a jó baranyai példák audiovizuális megjelenítése.

A kamara a Pannon Tv-vel együttműködve 20 perces filmeket készít, melyben bemutatják a sikeres generációváltásokat. Első körben a Manual Divat Kft. (KARMA Gloves), a Somapak Kft. valamint Alexity Lilián és fia, Csorbics Benjámin mesélték el, hogy a vállalkozásban hogyan valósult mindez meg, mik az első lépések, amiket meg kell tenni, milyen nehézségek voltak és ezeket hogyan sikerült megoldani, mindezzel példát mutatva azoknak, akik még a váltás előtt állnak. A kisfilmek megtekinthetők: www.youtube.com/pecsikamara

ITT & MOST a MIÉNK Klaszterrel

A kamara augusztus óta működteti az ITT és MOST magyar nyelvű nemzetközi üzleti partnerkereső online platformot, és szervez online fórumokat, melyek segítik a vállalkozókat a gyorsan változó üzleti környezetben való tájékozódásban.

Rekord számú üzleti profilt és együttműködési ajánlatot regisztráltak a rendszerben: regisztrált résztvevők száma: 422 vállalkozás, ebből 292 magyar cég, melyből 99 baranyai és 130 külföldi vállalkozás. Tárgyalásra jelölni vállalkozást jelenleg 17 ország 516 üzleti együttműködési ajánlatával kapcsolatban lehet.

„Könnyű használni a rendszert, nem kell semmilyen programot telepíteni a gépre. A tárgyalások ütemezése és átütemezése csak pár kattintás. Mind angol, mind magyar nyelven folytattunk már tárgyalást a platformon új üzleti partnerekkel. Remek volt a képminőség is, mintha egymással szemben ülnénk egy tárgyalóasztalnál”. Foglalta össze Szabó Berta a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter tapasztalatait. Lokodi Ákos termékfejlesztő, kreatív séf nagyon informatívnak és lényegre törőnek találta a felületet és külön kiemelte a „kiépített üzleti tárgyalási platform mögött tapasztalható magas fokú szakmaiságot, amivel a vállalkozókat segítik annak használatában, és a szervező partnerirodák segítőkészségét.”

A Kontakt-Elektro Kft. számos tárgyalása mellett kiemelte a platformon szervezett online gépipari beszállítói fórum részvételi lehetőségét is, hiszen itt koncentráltan és célirányosan tudnak majd tárgyalni a beszállítói igényekről és szabad kapacitásaik hasznosításáról.

A rendezvény sikerességét az is bizonyítja, hogy egyre többen érdeklődnek aziránt, hogyan tudnának még részletesebben bemutatkozni, hogyan tudnának még jobban segíteni a leendő és jövőbeni partnereiknek a jelen gazdasági helyzetben.

Így tett a Magyar Innovatív Építőipari Nyílt Klaszter (MIÉNK) és Archenerg Klaszter is, akik a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsment szerv: PBKIK) közreműködésével az ITT & MOST rendezvény online platformján egy online előadást fognak tartani november 26-án 14 órakor. Az előadás keretében bemutatják az Európai támogatásokat a nemzetközi együttműködésekhez. A webinaron túl a résztvevőknek lehetősége nyílik kétoldalú online üzleti tárgyalásokat az általuk választott időpontokban lebonyolítani.

Még most sem késő a regisztráció: https://ittesmost.b2match.io/, sem a tárgyalások foglalása a rendszerben, mely december 31-ig áll a vállalkozások rendelkezésére a partnerkeresésben.

Pályakereső ingyenes tanácsadás

A pályaválasztási döntés meghozatalában különösen nehéz dolguk van idén a nyolcadikosoknak és szüleiknek. Jelen helyzetben elmaradtak a pályaorientációs interaktív rendezvények, a továbbtanulási szülői értekezletek. A kamara pályaorientációs munkatársai ingyenes egyéni tanácsadással kívánnak segíteni, ahol a személyes találkozón a gyermek a szülő és a pályaorientációs tanácsadó közösen beszélik meg a terveket, célokat. További tájékoztatás és időpont-egyeztetés: www.palyavalasztasbaranya.hu, 72/507-127. NFA-KA-ITM-16/2019/TK/15