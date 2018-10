Irány a Rácz Tanya!

Itt van az ősz, itt van újra, megérkezett a gesztenye is. Ebből az alkalomból megrendezésre kerül a Gesztenyés Nap a Rácz Tanyán, amelynek már több mint tízéves hagyománya van. A házigazdák szeretettel várják a visszatérő vendégeket és az első alkalommal érkezőket is, akik biztosan megkedvelik a tanya hangulatát, a természet szépségét és a szemet gyönyörködtető dombokat.

Sült gesztenye, gesztenyés pogácsa és egyéb gesztenyés finomságok, ingyenes játékok a gyerekeknek, vetélkedők, finom ebéd, kellemes környezet, dombok és erdők, önfeledt kikapcsolódás. Ezt kínálják október 21-én, vasárnap a Rácz Tanyán.

Ebből az alkalomból délelőtt 10 órától ingyenes programokkal várják a gyerekeket és szüleiket a Rácz Tanyán. Az immár hagyományos program keretében minden, a tanyán található játékot ingyenesen használhatnak a gyerekek, a hófánkpályát, az ugrálódombot, az erdei kötélpályát, de lesz pónilovaglás, gokartozás és kisállat-simogatás is. Felnőttek és fiatalabbak egyaránt kipróbálhatják a lovaskocsizást is. A vendégeknek a látványkonyha keretében grillezett, kemencében sült és bográcsban készült ételeket kínálnak, kedvezményes árakon.

Mint Rácz Károly elmondta, a nyitott napon megismerhetik a látogatók a tanya életét, végigjárhatják az istállókat, óla­kat, a gazdasági épületeket, a kocsiszínt, a szénatárolót, a karámokat. A családias hangulatú panzió 50 hektáros területe kiválóan alkalmas az aktív és passzív pihenésre, kikapcsolódásra, szórakozásra.

– A Gesztenyés nap alkalmából a frissen készült ételeket kedvezményesen kínáljuk. Természetesem lesz gesztenyekrémleves, gesztenyés pogácsa, gesztenyével töltött csirkemell, gesztenyével töltött palacsinta. A vendégek megkóstolhatják a hamisítatlan, bográcsban készült alföldi gulyást, a kemencében sült csülköt, kacsacombot, tepsis burgonyával és párolt káposztával – sorolta a tulajdonos.

Az eddigi rendezvények és családi napok tapasztalatai alapján érdemes időben érkezni, mert asztalfoglalási lehetőség nincs, a szabad helyeket érkezés szerint töltik be. Belépéskor autónként 1000 forint fizetendő, de ez az összeg az itt fogyasztott ételek árából levonásra kerül.

A Rácz Tanyán színvonalas és olcsó szálláslehetőséget is tudnak biztosítani, a hotel és az étterem is egész évben nyitva tart. Vállalják lakodalmak, tréningek, üzleti megbeszélések, családi programok megszervezését, lebonyolítását.

A tél beköszöntével további programokat terveznek, idén is lesz látvány disznóvágás, december 8-án ízletes disznótorossal várják a vendégeket. Ha pedig leesik a hó, előkerülnek a lovas szánkók és a sílécek egy-egy program keretében. Ebben az évben is szerveznek szilveszteri mulatságot, akik biztosítani szeretnék a helyüket, akár már most is lefoglalhatják az asztalukat.

Rácz Tanya Panzió-Étterem

Orfű-Lipóc

Telefon: 72/498-459

Honlap: racztanya.hu