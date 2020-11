Ismét kétéves bérmegállapodás született a pécsi Hauninál

Az országban az elsők között állapodott meg a Körber konszernhez tartozó Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. vezetése és a Vasas Szakszervezeti Szövetség Alapszervezete a jövő évi béremelésekről. A haunisok 2021-ben és 2022-ben is nettó 4-4%-kal több fizetést vihetnek haza, köszönhetően annak, hogy az alapbérek és a jutattások összegei is tovább nőnek.

Technológiájával és termékeivel is a gépgyártás nemzetközi élvonalát képviseli a Hauni Hungaria Pécsett. A gyár 1000 embert, többségébben hiányszakmának számító fém- és gépipari szakembereket, mérnököket foglalkoztat. Az ő tudásuk és tapasztalatuk a piaci siker egyik legfontosabb összetevője, ezért a vállalat számára kulcskérdés a munkavállalók megbecsülése és motiválása. Ennek része az átlagosnál jóval kedvezőbb munkakörülmények biztosítása mellett a kiemelt bérezés is.

A Hauni vezetése 2020 őszén a következő évekre egy olyan, a munkavállalók számára rendkívül kedvező béremelési programot tett le az asztalra, amit a szakszervezet is rövid egyeztetést követően elfogadott. A javaslat értelmében 2021-ben és 2022-ben is egyaránt nettó 4%-kal növekszik a haunisok jövedelme.

Alapbéremelés:

A 2 éves bérmegállapodás a 2021-2022-es évekre évente 2% alapbéremelést jelent. Az alapbéremelés kihat a műszak- és túlórapótlékokra, valamint a kompenzációs csomag több elemére.

A vállalat az elmúlt két évhez hasonlóan most is vállalta, hogy amennyiben 2021-ben és 2022-ben az évi 2%-os szociális hozzájárulási adó csökkentés ismét megvalósul, akkor a vállalat vezetése az így keletkező többletet – az életbe lépés dátumától és mértékéig – ismét az alapbér emelésére fordítja.

Béren kívüli juttatások:

A SZÉP kártyára fordítható összeg is tovább növekszik minden – saját és bérelt – munkavállaló esetében, amely így 2022-ben bruttó 500 ezer forintra emelkedik.

Új juttatásként 2021-től önkéntes nyugdíjpénztári befizetést ad a vállalat minden munkavállalójának.

A Hauni Hungáriál a munkavállalói fluktuáció ugyan a legtöbb vállalathoz mérve irigylésre méltóan alacsony, 3% körüli, de a vállalat értékeli a hűséget. A mostani bérmegállapodás eredményeként két év alatt közel megduplázódik a minden hauninál töltött évért fizetett hűségbónusz összege.

A mostani bérmegállapodástól függetlenül, a munkabéren felül a haunis munkatársak lakhatási-, munkábajárási- és iskolakezdési támogatást is igénybe vehetnek, a vállalat támogatja munkavállalói képzéseit, gyermekeik nyári táboroztatását, 25 nap alapszabadságot biztosít minden munkatársa számára. A Hauni Hungáriánál 3% alatti a nemek közötti bérszakadék, elérhető a Home Office és a részmunkaidő egyaránt az arra alkalmas munkakörökben, 17 sportszakosztály működik a vállalaton belül, családi napi és karácsonyi rendezvényekkel és ajándékokkal kedveskedik a vállalat a munkavállalóknak és családtagjaiknak.

A béremelési programmal a Hauni Hungaria továbbra is vonzó munkahely szeretne maradni, ahol hosszú távra tervezhetnek a kollégák. A folyamatosan növekvő, a jogszabályi előírásokat és az átlagot is meghaladó juttatások, kiemelkedő munkakörülmények eredményeként az országos átlag alig harmada a fluktuáció a vállalatnál, miközben továbbra is a legjobb szakembereket vonzza magához.

A Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Pécs és Baranya megye egyik legnagyobb iparvállalata. 1994 óta stabil és állandó szereplője a helyi gazdaságnak. A német tulajdonú Körber csoportba tartozó Hauni a gépgyártás nemzetközi élvonalában van, a pécsi üzem magasan képzett munkatársai világszínvonalú berendezésekkel dolgoznak. A társaság folyamatosan növeli a foglalkoztatotti létszámot, elsősorban műszaki végzettségű szakmunkásokat és diplomásokat keresve.