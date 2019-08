Itt a völgyben Kovácsszénáján nyugodt az élet

Az elmúlt években többször is hallatott magáról Kovácsszénája. A nyugodt falusi életet keresők éppen ezért szívesen választották lakhelyükül a festői környezetben elhelyezkedő települést.

Kovácsszénája „A vidéki romantika iskolapéldája” – így jellemezték az egyik legnagyobb női magazinban Kovácsszénáját, a település nyugodt és csendes környezete szinte elvarázsolja az ide látogatókat. Novák Péter, a község polgármestere szerint ez és még számos korábbi akciójuk, mint a Nemzeti Vágtán való részvétel is, vitte a település hírnevét nemcsak a régióban, hanem az egész országban.

– Egyre többen vannak azok, akik minél nyugodtabb életre vágynak, egészséges környezetben, közel a természethez. Erre nincs is jobb hely ennél, nem véletlen, hogy az elmúlt években szinte teljesen betelepült a falu, talán nincs is jelenleg eladó ház. Pedig kilenc évvel ezelőtt, amikor polgármester lettem, nagyon sok romos állapotú, üres ház volt. Épp hogy 50-en laktak itt kevesebb mint 10 gyerekkel, most pedig elmondható, hogy közel nyolcvan lakója van a falunak, köztük majdnem húszan 18 év alattiak – mondta a polgármester. Az átlagéletkor 40 és 50 év között van, amely igazán szép szám egy kis zsáktelepülésnek.

Persze kis visszalépésként élték meg, hogy bezárt a kisbolt, de a mozgóbolt minden nap bejár és – ahogy Novák Péter fogalmazott – istenien friss pékárút hoz az itt élőknek. A polgármester egyébként hosszan érlelt különleges sajtokat készít egyedi receptúra alapján.

Mint mondta, nehézkes az értékesítés, de mindent megtesz azért, hogy fenntartható legyen a manufaktúra, éppen ezért natúr és ízesített joghurtok előállítását is tervezi, illetve a sajtgyártás melléktermékét, a nagyon értékes alapanyagként szolgáló savót szeretné hasznosítani. Rajta kívül még Bodnár Árpád foglalkozik méhészettel, prémium mézet készít a termékek pedig mind a falu hírét viszik.

A község vezetője évek óta dolgozik azon is, hogy a jelenleg nem helyi horgászegyesület kezelésében álló Kovácsszénája-tavat az önkormányzat üzemeltethesse, hiszen rengetegen járnak ide és a településnek egy forint bevétele sincs ebből. Ha ez megvalósulna, itt bizonyosan eredményesen lehetne fejleszteni a falusi turizmust.

Kerékpárúttal is bekapcsolódnak Orfű „vérkeringésébe”

Novák Péter elmondta, fontosnak tartja, hogy egy ilyen kistelepülés is kihasználja a pályázati lehetőségeket. Sajnos a Magyar Falu Programban beadott igényükkel most nem jártak sikerrel, de később is szeretnének támogatásért pályázni, egyebek mellett belterületi utak javítására és vízelvezető árkok burkolására.

Az elmúlt évek mutatnak azért pozitív mérleget e tekintetben is, ugyanis a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban nyert pályázati projekt részeként Orfűre átvezető kerékpárút épülhet a közeljövőben. Ezen kívül az orfűi önkormányzattal konzorciumban 44 millió forintot nyertek egy makadámút megépítésére is. Ez az autóval is jól járható út Kovácsszénájáról Orfűre vezetne át a dombon keresztül. Azt egyelőre nem tudni, mikor kezdődhetnek meg a projekteknek a kivitelezési munkálatai.

Mecsek Kincse

Nem egészen egy hektáron gazdálkodik az önkormányzat a közmunkaprogram keretében. A dolgozók a megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket a környező települések önkormányzatai által alapított Mecsek Kincse Szociális Szövetkezet hasznosítja, illetve az orfűi étkeztetést segítik. A szociális szövetkezet fő profilja Orfűn a zöldterület-gazdálkodás és a négy éve működő ásványvíz-palackozó kisüzem, amely az orfűi Toplica-forrás vízét palackozza. Ezt védőitalként árulják, illetve éttermek is előszeretettel vásárolnak belőle.

Kovácsszénáján egy önkormányzati tulajdonú gyümölcsfeldolgozó is található, amit szintén a Mecsek Kincse Szociális Szövetkezetnek szeretnének átadni. A polgármester elmondta, még a vizes­blokkok kialakítása van hátra és kezdődhet a munka. Ahogy forrást tud szerezni az önkormányzat, azt erre fordítják. Az itt lévő eszközöket, berendezéseket részben pályázati forrásból szerezték be, részben pedig a kovácsszénájai önkormányzat saját forrásból vásárolt meg. Az eszközökkel Bag in Box gyümölcsleveket tudnak készíteni, illetve nagy kapacitású aszaló, ipari magozógép és paradicsompasszírozó is rendelkezésükre áll.