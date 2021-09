Játszótereket építenek Hetvehelyen

Ezt ne hagyja ki! Csaknem 25 milliót keresett Karácsony jogtalanul

Hetvehely az elmúlt években is több közintézményét újította fel, vagy hozott létre újakat. Rendelkezik a település szolgáltatóházzal, konyhával, szálláslehetőséggel, konferenciateremmel, német tájházzal, roma bemutatóhellyel és sportcsarnokkal. A takaros, mesebeli falu az idén tovább szépült.

Az idei évre is több fejlesztés megvalósítását tervezte az önkormányzat, ennek érdekében nyújtották be pályázataikat. A Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból az óvoda udvarán épülhetett új játszótér, és hamarosan a sportpálya mellett is megkezdődik a játszóelemek telepítése, hiszen erre is nyert támogatást a település.

Wágner Antal, Hetvehely polgármestere örömmel számolt be arról is, hogy a Vidékfejlesztési Programban is sikerrel pályáztak, ennek köszönhetően munkagépek beszerzésére nyílt lehetőségük. A traktor, rézsűkasza, mulcsológép, ágaprító mind azt segíti elő, hogy a már 6 főre csökkent közfoglalkoztatottak el tudják látni a feladatukat. A községvezető szerint célszerű lenne egy dolgozót státuszban – normál munkabérért – alkalmazni, ugyanis a nagy értékű munkagépek kezeléséhez már szaktudás szükséges.

Megújul a szolgáltatóházban működő önkormányzati konyha

Szintén a Vidékfejlesztési Programban nyert az önkormányzat 13 millió forintot, melyből a szolgáltatóházban működő – gyermekétkeztetést, szociális étkeztetést ellátó – konyhát korszerűsítik, illetve lecserélik a berendezéseket, konyhai eszközöket. A munkálatok folyamatban vannak.

A Magyar Falu Program keretében útfelújításra is nyert támogatást az önkormányzat, ennek köszönhetően a Petőfi utca újulhatott meg. Wágner Antal elmondta, továbbra is szeretnék folytatni az utak megújítását: Hetvehely gesztorságával Bükkösd és Hetvehely önkormányzata közösen pályázott a Belügyminisztériumnál a Gorica és Kán közötti útszakasz felújítására is, emellett az Ady Endre utca felújítására is nyújtottak be pályázatot, 34 millió forintra pályáztak, de ez a beadványuk most tartaléklistára került. A falubusz cseréjére is várni kell még, ezt is tartaléklistára helyezték.

A községvezető elmondta, a faluban már mindegyik közintézményt korszerűsítették a polgármesteri hivatal kivételével. Ezt hagyták utoljára, az épület energetikai korszerűsítésére beadott pályázatuk nyertes lett az európai uniós forrású Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban, de mire a támogatást megkapták volna, addigra duplájára emelkedtek a kivitelezői költségek, így erről a forrásról le kellett mondania az önkormányzatnak, de már pályáztak a belügyminisztériumnál ugyanerre a beruházásra. Bíznak a pozitív elbírálásban.

Megtartották az idősek napját A település is kedvezményezettje a Bükkösd Község és vonzáskörzetének helyi identitás és kohézió erősítése címmel indított projektnek, melynek köszönhetően egyrészt rendezvények megtartására kapott támogatást Hetvehely, másrészt lecserélhették a programok alkalmával használt székeket és asztalokat. Ami az idei rendezvényeket illeti, tartottak már szomszédolást, volt hagyományőrző rendezvény, illetve az idén előrehozták az idősek napját. Az önkormányzat ezt 1991. óta minden évben megtartotta 2020-ig, amikor a pandémia miatt elmaradt. Most viszont nem szerették volna, ha szintén meghiúsul az idősek köszöntése, ezért pár héttel előre hozták az eseményt.

A település vezetői

A község polgármestere Wágner Antal, alpolgármestere: Pásztory Csongor. A képviselő-testület további tagjai: Bagó Jánosné, Grunda János, Takács Viktor. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségének vezetője: Kelenfiné Barics Rita. Falugondnok: Takács Viktor. Az óvoda vezetője: Scherdán Zoltánné. Háziorvos: dr. Mánfai Iván. Házi segítségnyújtó: Dezséné Schréger Csilla. Kulturális referens: Lóki Károlyné, Illés Anita. A sportegyesület vezetője: Bogdán Sándor. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke Erős Andrea, a roma nemzetiségi önkormányzaté pedig Grunda Jánosné. Egyházi vezető: Sziládi Ferenc esperes.

Hetvehelyhez tartozik Kán településrész is, valamint a közelben található Mókus suli elnevezésű erdei iskola, lombkoronasétánnyal.

Az önkormányzat elérhetősége: 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36. Tel.: (73) 578-528

Az összeállítás a Hetvehelyi Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina.