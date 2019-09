Játszóteret avattak Hobolban

Hobol község vezetése 2014-ben új vezetés alá került. Nagy Balázs polgármesterrel az elmúlt évek fejlesztéseit, beruházásait tekintettük át.

Hobol község 2014-ben új vezetés alá került. Nagy Balázs polgármesterrel az elmúlt évek fejlesztéseit, beruházásait tekintettük át.

Hobol A 2014-ben megalakuló képviselő-testület az első évben az előző ciklusban megnyert pályázatok kivitelezését végezte el, melynek eredményeként megújult az orvosi rendelő, több középületre napelemrendszert telepítettek és új falubuszt vásároltak az elnyert támogatásokból.

Az önkormányzat a kezdetektől arra törekedett, hogy a saját, illetve az államtól kapott forrásait jól használja fel.

– Majdnem a kétszeresére emeltük a szociális tűzifa-támogatást, amelynek köszönhetően több családnak tudtunk tüzelőt biztosítani. A gyermekétkeztetést ingyenessé tettük, tehát azoknak a gyerekeknek is fizetjük az intézményi étkezését, aki nem szociálisan rászoruló, tehát, akinek az állam nem teszi ingyenessé. Emellett minden év végén minden háztartásba élelmiszercsomagot adunk, szociális rászorultságtól függetlenül mindenkinek – mondta Nagy Balázs. Hozzátette, nagyon fontos az önkormányzat számára az óvodások és az iskolások támogatása is.

– Kirándulásokra, programokra nem kell pénzt gyűjteniük a szülőknek, az osztálykirándulásokat évek óta az önkormányzat fizeti. A hoboli iskola egyébként korábban csak a hoboli gyerekeket fogadta, a csökkenő gyereklétszám miatt viszont az a veszély fenyegetett, hogy a felső tagozatot bezárják.

Tavaly és az idén az az első három osztály összevonva kezdte meg a tanévet és mára nem csak hoboliak járnak ide. A bejárókat azzal segítjük, hogy a gyerekeket a hoboli falubusszal szállítjuk reggelente Szigetvár és Kétújfalu felől az intézménybe – mondta a községvezető.

Ami a beruházásokat illeti, jövő héten kezdődik a Rét köz csatornázása, illetve napokon belül elkészül két utca járdájának a felújítása is, ezen kívül a Mátyás Király utca és az óvoda között egy eddig beépítetlen területen járdát építenek, így biztonságosabb helyen tudnak majd átkelni az úton a gyalogosok. A nyár elején avatták a megújult, városi színvonalú, modern játszóteret, melyet csaknem 10 millió forint önerőből valósított meg az önkormányzat.

A polgármester elmondta, igyekeznek kihasználni a pályázati lehetőséget is, az elmúlt években nem jártak sikerrel ebben, de újult erővel folytatják a munkát. A Magyar Falu Programban is pályáztak közterületek karbantartásához szükséges gépekre, az óvoda felújítására, valamint egy szolgálati lakás megépítésére is szeretnének támogatást nyerni.

A művelődési ház

Az önkormányzatnak sikerült rendeznie a művelődési ház régóta húzódott „ügyét”. Évekkel ezelőtt egy civil szervezet pályázati forrást nyert az épület felújítására, viszont a kivitelezőt nem fizette ki. Háromévnyi pereskedés után, több mint tízmillió forint kifizetésével sikerült az önkormányzatnak tehermentesíteni a művelődési házat. Az évekig nem használt épület állapota leromlott, ezért a következő évek tervei között szerepel az épület felújítása és a rendezvényterem bővítése is.

A focimeccsek meghozták a jó közösséget is

Három-négy hónapja pár fiatal megkereste a polgármestert azzal a kéréssel, hogy szeretnének egy focicsapatot alapítani. Mivel a korábbi hoboli focicsapat 5-6 évvel ezelőtt megszűnt, a sportöltözőt sokáig nem használták, így nem történtek meg azok a karbantartási munkák, amiket egy használatban lévő épületen elvégeztek volna, emellett a pályán ugyan mindig lenyírták a füvet, de nem volt egyenletes, hiszen nem használták sportolásra.

A fiatalok lelkesedését az önkormányzat támogatta azzal a kéréssel, hogy szerezzenek maguknak vezetőt, edzőt és természetesen elegendő focistát. Miután összejött a szükséges létszám, megalakították a Hoboli Sport és Ifjúsági Sportegyesületet, előretekintve, hiszen így bármelyik ifjúsági rendezvényt tudják támogatni a későbbiekben.

Az önkormányzat új mezekkel, a pálya karbantartásával, új focikapuval és hálóval, új labdákkal támogatta a megalakult csapatot, mindemellett a sportöltözőt használható állapotúvá tették, illetve az edzőpályán a világítási rendszert is megjavították.

– Már az első meccseken látszott, hogy nem hiábavaló volt a munka, mert egyrészt nagyon sokan kint voltak a mérkőzéseken, másrészt korábban ritkán látott közösségformáló erővel bírt a focicsapat. Vállalkozók, magánszemélyek ajánlották fel a segítségüket, javításokban, karbantartási munkákban, valaki a rendezői feladatokat vállalta el ingyen, más üdítőt, frissítőt ajánlott fel a focistáknak – mondta Nagy Balázs polgármester.