Jobbnál jobb programokat rendeztek a tavalyi évben

A Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ (PKSZAK) és Családi Bölcsőde Hálózat 2018-ban is számos eseményt bonyolított le. Az elmúlt év legemlékezetesebb programjai közül válogattunk.

A PKSZAK idősei és munkatársai a tradicionális orfűi majálison vettek részt május 9-én, a helyi általános iskola sportcsarnokában. A klubok képviselői korhű jelmezben, humoros verssel mutatták be a történelmi korok jelentős eseményeit. Ezután kezdődött el az ügyességi játékokkal tarkított délelőtt. Szlalomozás, célba dobás, és mumifikálás is szerepelt a játékok között.

A Családi Bölcsőde Hálózat május 12-én harmadik alkalommal rendezte meg családi napját, melynek helyszínét Tóth Gábor polgármester támogatásával Baksa község biztosította. A rendezvénnyel minden évben a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási területén működő – Baksa, Bakonya, Orfű, Pécs, Pogány, Szalánta – Családi Bölcsődébe járó gyermekeknek és szüleinek kedveskednek. Most is színes rendezvénnyel várták a családokat, állatsimogatás, arcfestés, kreatív játékok is szerepeltek a programok között. A cél, hogy a rendezvény kapcsán az adott településen élők jobban megismerhessék a hálózatot.

Az ócsárdi kultúrházban szeptember 12-én nyolcadik alkalommal mérhették össze tudásukat az intézmény által működtetett idősek klubjainak – Baksa, Bakonya, Görcsöny, Orfű, Szalánta – tagjai egyéni vers, ének, kórus, illetve csoportos színdarab kategóriában, és a hagyományos almáspitesütő-versenyben. A megmérettetésen 40 műsorszámmal léptek fel a lelkes klubtagok és nem maradt el az intézményben dolgozó terápiás és szociális munkatársak előadása sem. Az összesített versenyben a vándorkupát a Baksai Idősek Klubja kapta.

Az intézmény életében a legnagyobb rendezvény az idősek világnapja alkalmából megrendezett bál, melynek helyszíne harmadik alkalommal a Kővágószőlősi Általános Iskola tornacsarnoka volt. Az eseményen részt vettek a nappali ellátásban és a házi segítségnyújtásban részesülő aktív ellátottak, valamint az alapellátásban dolgozó munkatársak is. Az idősek köszöntésére a PTE Táncoló Egyetem, a Kővágószőlősi Általános Iskola diákjai, valamint Csonka Sándor baksai klubtag ünnepi műsorával került sor.

Jótékonysági bált tartottak tavaly

Immár harmadik alkalommal rendezték meg az Életkerék Alapítvány jótékonysági bálját november 24-én, az eseménynek a Megyei Közgyűlés Díszterme adott otthont. A rendezvényt a társulás elnöke, Pfeffer József nyitotta meg, ezután a Pécsi Tudományegyetem tánccsoportja alapozta meg a bál jó hangulatát. A rendezvény során befolyt összeg a Családi Bölcsőde Hálózat javára kerül felhasználásra, többek között új játékokat vásárolnak belőle.

A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás nyomdokain

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás jogutódjaként 2013. július 1-től látja el a helyi önkormányzatok által kötött társulási megállapodásban rögzített feladatait.A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján átalakult társulás önálló munkaszervezete megszűnt, a munkaszervezeti feladatok Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kerültek. A többcélú társulás 2008-ban alapította a korábbi Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központot (PKSZAK), amely 2017. január 1-jétől Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat néven működik.

2018. január 1-jétől a többcélú társulás fenntartásába került a szintén 2013. júliustól kezdetben Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás, majd Pécs és Környéke Szociális Társulásként működő szervezettől, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától az Integrált Nappali Szociális Intézmény, valamint az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ.

A három szociális, gyermekjóléti intézmény mellett a társulás kizárólagos tulajdonosa a kővágószőlősi állati hulladékbegyűjtő és -átrakóállomást üzemeltető Álhubál Kft-nek.

Az Egyesített Egészségügyi Intézményekkel együttműködve érintett a térség háziorvosi ügyeleti ellátásában és kistelepülési laborjáratában. A társulás tulajdonosa a Mecsek Portéka védjegynek. Jelenleg 42 tagönkormányzattal rendelkezik.

Fenntartható és működőképes az Álhubál NKft.

Az Európai Unióhoz 2004-ben történt csatlakozást követő I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programból nyújtott 253.365.000 forint támogatás felhasználásával valósult meg Kővágószőlősőn a Platina Bau Zrt. kivitelezésében az állati hulladékbegyűjtő és -átrakóállomás.

Baranya megyében a dögkutak rekultivációját segítendően öt megegyező tematikájú projekt részesült támogatásban, a kötelező fenntartási időszakot meghaladóan csak a kővágószőlősi fejlesztés maradt fenntartható és működőképes.

Az állati hulladékbegyűjtő és -átrakóállomás üzemeltetésére a társulás több mint tíz évvel ezelőtt gazdasági társaságot hozott létre, a többcélú társulás a nonprofit gazdasági társaság százszázalékos tulajdonosa. 2010 júliusától Keresztény Zsolt vezeti a társaságot. Az ügyvezető 2018. november 28-án társulási tanácsi ülésen prezentáció keretében mutatta be a gazdasági társaság történetét.

Keresztény Zsolt kiemelte, hogy a társaság nemcsak önkormányzati partnerekkel, hanem vállalkozókkal is együttműködik, vidéki kisebb húsüzemekből is érkezik állati hulladék, de közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttek már szerződést a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel is.

Pfeffer József, a társulás elnöke hangsúlyozta az együttműködés jelentőségét, a többcélú társulás korábban Szigetvárral kiegészülve hozott döntést a beruházásról, ami időtállónak bizonyult, tekintettel arra, hogy számos más baranyai városban az ötéves kötelező fenntartási időszakot követően bezártak a létesítmények.