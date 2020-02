Jótékony célú bringacsereprogrammal nyit újra a BiciKlikk kerékpárszaküzlet

Új tulajdonosokkal, egy február 29-én újranyíló szaküzlettel, számtalan új szolgáltatással, valamint rögtön egy nagyszabású, jótékony célú bringacsereprogrammal várja a kétkerekűek szerelmeseit a BiciKlikk Kerékpárszaküzlet, Szerviz és Webáruház.

Néhány hónapos Csipkerózsika-, vagy mondhatjuk, téli álom után új tulajdonosokkal nyit újra a hónap végén a BiciKlikk pécsi kerékpárszaküzlete és -szervize. A tavaly ősszel bezárt üzletet, beleértve a márkanevet is, a városban és Siófokon már több évtizedes kerékpáros szolgáltatói múlttal bíró Pavlik Kerékpárüzlet vette meg és működteti tovább.

A még Pavlik Barna által felépített klasszikus családi vállalkozást a jövőben két gyermeke, Márton és Rebeka igyekszik egy nívós webáruházat is magában foglaló ismert és elismert országos hálózattá fejleszteni.

A pécsi Nagy Lajos Király útján mindeközben is folyamatosan működő, eddigi nevét is megtartó Pavlik Kerékpárüzlet mellett a Kodály Zoltán utcában (a Barbakán-körforgalom tőszomszédságában) február 29-én már BiciKlikk néven nyitnak új szalont.

A közel 400 négyzetméteres üzletben szakértő eladók segítenek kiválasztani a megfelelő biciklit, amelyhez teljes körű garanciát és azonnali hitellehetőséget (akár 0%-os THM-el) is kínálnak.

Amint arról Pavlik Márton beszámol, profiljuk széles körben bővül. A hagyományos kerékpárok amúgy is szinte végeláthatatlan választékát az elektromos meghajtású bringák ugyancsak széles árkategóriájú skálája egészíti majd ki. Emellett rengeteg elektromos roller kerül még a kínálatba, igazi újdonságként pedig a főként városi közlekedésre ideális elektromos robogók szerelmeseit is várja az üzlet.

A már megszokott szolgáltatások közül a szerviz, a tanácsadás, a guminyomás-ellenőrzés vagy a kulacsfeltöltés természetesen a jövőben is rendelkezésre áll. E téren a Kodály Zoltán utcai üzletben kialakítandó önkiszolgáló szerviz számít újdonságnak, ahol egy jól felszerelt állványon percdíj alapú bérlettel a BiciKlikk szerszámaival mindenki saját maga bütykölgetheti a későbbiekben saját kerékpárját. Kora tavasztól pedig saját túrákat is terveznek, ahol az érdeklődők szervezett mecseki próbakörökön ismerkedhetnek meg az elektromos rásegítésű kétkerekűek előnyeivel.

Ugyanekkortól látogatható megújult webáruházuk is, ahol több mint 1000 alternatív közlekedési eszköz (kerékpár, beleértve a gyerek- és tanulóbicikliket is, roller), illetve kiegészítő, ruházat és alkatrész közül válogathatnak az érdeklődők. A két pécsi mellett egyébként egy siófoki, illetve a közeljövőben megnyíló fővárosi szalont is működtető BiciKlikk bátran ajánlja mindenkinek a webes vásárlást is: mint mondják, a honlapjukon szereplő adatbázisok és idevágó információk segítségével bárki könnyedén ki tudja választani a saját használati szokásaihoz és testi adottságaihoz leginkább illeszkedő kétkerekűt.

A BiciKlikk a környezettudatos közlekedés és gondolkodás elkötelezett híve. Emellett társadalmi felelősségvállalási programja sem marad a szavak szintjén, folyamatosan igyekszik hasznosan átváltani napi gyakorlatra, szeretné a maga eszközeivel segíteni a rászoruló helyi közösségeket. Ennek jegyében az újranyitáshoz rögtön egy jótékonysági csereprogramot hirdet, amelynek keretében először is a már nem használt régi kerékpárokat vásárlás esetén beszámítják az új árába. E másutt is megszokott gyakorlat ott kel új életre, hogy ezeket a kerékpárokat a BiciKlikk saját költségén felújítja, majd egy pályázat keretében olyan pécsi, baranyai egyesületek, alapítványok, civil szervezetek számára ajánlja föl, amelyek nagy hasznukat vennék, ám saját erejükből nem telne ilyenek vásárlására.

A pályázó szervezetek jelentkezése már lezárult, a használt kerékpárokat a boltnyitás napjától, február 29-étől várják. Előbbieket a Biciklikk Facebook-oldalán mutatják már jelenleg is be, és követőikkel szavaztatják meg közülük azt a három szervezetet, amelyek a bringacsereprogram keretén belül a felújított kerékpárokat megnyerik.

Az alábbi linkre kattintva még e hét péntek délig lehet szavazni. https://bit.ly/2HVUif9

Bővebb információ a jótékonysági programról, a pályázat feltételeiről, továbbá a BiciKlikk tevékenységéről:

www.biciklikk.hu

facebook.com/BiciKlikk