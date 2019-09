Jövőre megújulnak a rossz járdaszakaszok

Hamarosan elkezdik beszerelni az egyedi szennyvíztisztító berendezéseket a kistapolcai házak udvarára, de a munka ezután sem áll meg, tavasszal járdafelújítással folytatódnak a fejlesztések. Ambrus Lajosnét, Kistapolca polgármesterét kérdeztük az elmúlt és az elkövetkezendő időszakról.

– Hogyan alakult az elmúlt év? Milyen fejlesztéseket tudtak megvalósítani?

– A ravatalozón végeztünk munkálatokat, a tetőt felújítottuk, a nyílászárókat lecseréltük és térköveztünk. Ezen kívül a falunapon fogjuk felavatni azt a fedett színpadot, melyet a hivatal udvarára építettünk. Nyertes pályázatunknak köszönhetően a Digitális Jólét Program részeként laptopokat, projektort, tableteket, okostelefonokat kapott a település, melyeket a lakók díjmentesen használhatnak a könyvtár nyitvatartási idejében. Szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetően a hivatalhoz egy kamerát szereltünk fel, egy másik pedig a kereszteződéshez kerül majd.

– Milyen munkálatok várhatóak a következő időszakban?

– A hónap végén várhatóan megkezdődnek az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítései a házak udvarára. Az önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően állami támogatással mintegy 40 ingatlannál szerelik be a berendezéseket, ennyien szerettek volna élni ezzel a lehetőséggel. Mivel ennek van az ingatlantulajdonosok által fizetendő költsége is, a képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakók önrészéhez 25 ezer forinttal járul hozzá.

– Milyen pályázatokban vettek részt?

– Még 2016-ban adtunk be pályázatot a külterületi utak karbantartásához szükséges gépekre, amelyet az idén nyertünk el, így tavasszal egy traktort és egy grédert tudtunk beszerezni 11 millió forint értékben. A Magyar Falu Programban is pályáztunk, de ott csak olyan eszközökre, melyeket rá lehet szerelni a traktorokra. A Magyar Falu Program keretében még a hivatal akadálymentesítésére adtunk be pályázatot, illetve a falugondnoki szolgálat beindításához, valamint falubusz beszerzéséhez szeretnénk támogatáshoz jutni, ezen a beadványon most dolgozunk. Ezen kívül a múlt héten kaptuk a hivatalos értesítőt, hogy több mint 14 millió forintot kapott a település járdafelújításra, így tavasszal a Fő utca és a Jókai utca járdái is megújulhatnak. Ennek természetesen nagyon örültünk, bár az egyik szemünk sír, a másik nevet, mivel az ehhez szükséges önrészt biztosítanunk kell. Az önkormányzat ebből a megtakarított összegből tervezett játszóteret építeni. Mindenesetre természetesen nem mondunk le erről sem, jövő évben igyekszünk spórolni a játszótérre.

– Nőtt a gyerekek száma a faluban?

– Szerencsére igen, az idén több csecsemő is született. A képviselő-testület éppen ezért módosította is a szociális rendeletet, mely szerint minden gyermek születése után a szülők 15 ezer forintos támogatásban részesülnek. Ilyen ezidáig nem volt Kistapolcán, persze nem is igazán született ennyi gyerek. A jövőre is tekintünk, ezért is terveztük nagyon a játszóteret, de a járdaépítéses nyertes pályázathoz hozzá kell tenni 2,5 millió forintot. Nagyobb fejlesztéseket pályázati forrásból tudunk csak megvalósítani, de azt tudni kell, hogy még akkor is hozzá kell tennie az önkormányzatnak önerőt, ha a projekt százszázalékos támogatottságú. A terveztetés, az előkészületek és a kivitelezésig tartó időszakban is előfordul, hogy pár százezer forint költség még az önkormányzati költségvetést terheli.

Cirokseprűket készítenek a boszorkányos házban

A kistapolcai önkormányzat a Start munkaprogram keretében 2014 óta cirokseprű gyártással foglalkozik. A megtermelt cirkot betakarítás után a „boszorkányos házban” dolgozzák fel. Az önkormányzat évekkel ezelőtt árverésen vásárolta meg ezt az épületet, amelyet felújítottak, a közmunkások itt kötik a seprűket. Négy és fél hektáron gazdálkodnak, a cirokon kívül krumplit, hagymát és tököt is termesztenek, utóbbit a magja miatt.

A megtermelt javakból a lakókat is támogatja az önkormányzat, évente kétszer osztanak szociális csomagokat, illetve minden karácsonykor minden családnak élelmiszercsomagot ajándékoznak. Ami pedig a további támogatásokat illeti, pályázati támogatásból tavaly úgynevezett motivációs csomagokat is kaptak a lakók, melyre az idei falunapon is számíthatnak a kistapolcaiak. Ezen kívül a télre felkészülve hamarosan kiosztják a szociális tűzifát is, a múlt héten ugyanis megérkezett az önkormányzathoz a fa. A képviselő-testület döntése értelmében, amennyiben ez nem lesz elegendő minden szociálisan rászoruló családnak, úgy a kapott mennyiséget az önkormányzat kipótolja.

A nemzetiségi kultúrák bemutatása kerül előtérbe

Az idén a „Humán szolgáltatások fejlesztése a siklósi járásban” címmel indult projekt támogatásával rendezik meg a falunapot. Szombaton a hivatal udvarára várnak minden érdeklődőt, itt már délelőtt a gyerekeket légvár és körhinta várja. Délután 15 órától nemzetiségi hagyományok és kultúra bemutatását helyezik előtérbe. Fellép Bach Szilvia, azután Szabó Zsuzsa gyerekműsorral készül és szintén a gyerekeknek kedveskednek a lufihajtogatással is. A kulturális programok a mároki, a nagyharsányi és a kásádi néptánccsoportok fellépésével folytatódnak, amely után a falu lakóit vacsorával vendégelik meg. 20 órától Lakatos Szilvi előadása, 21 órától pedig Bódi Guszti és Bódi Margó műsora szórakoztatja majd a közönséget. Késő este vízijáték és láng show, majd élőzenés családi este lesz, ahol a Monaco Band adja a talpalávalót.

Házi gondozó vigyáz majd az idősekre

A falu idősebb lakói két-három hónapja igényelték a szociális étkeztetést, melyet az önkormányzat meg is szervezett, így a beremendi konyháról szállítják nekik minden nap az ebédet. Ambrus Lajosné polgármester elmondta, arra is volt igény, hogy az idős emberekhez egy-egy órára szakképzett dolgozó látogasson el, így most a házi gondozást szervezik meg. Kistapolca a Beremendi Alapszolgáltatási Központhoz tartozik, ahol a szeptember 24-i társulási ülésen szavazhatják meg a szolgáltatás elindítását. Az önkormányzatnak ez pluszköltség lesz, hiszen minden szolgáltatáshoz anyagi hozzájárulást is kell nyújtani, de fontosnak tartják, hogy az idős lakókra rendszeresen figyeljen egy szakképzett dolgozó. Reményeik szerint októberben elindulhat a szolgáltatás.

A település vezetői

Polgármester: Ambrus Lajosné. Alpolgármester: Hajas Sándor, a képviselő-testület további tagjai: Csengődi Mária, Szép Józsefné, Varga Kálmán. Jegyző: Dr. Kerekes Ferenc. Könyvtáros: Hajas Andrea. Körzeti orvos: Dr. Ginat Lior. Védőnő: Illésné Udvaros Mónika. A Kistapolcai Polgárőr Egyesület elnöke Hajas Sándor, a Kistapolca és Vidéke Horgász Egyesület elnöke Beregszászi József. Borbála- tógondnok: Szabó István. Körzeti megbízott: Tóth Sándor. A Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás intézményvezetője: Kelemen Anita.

A 210 lelket számláló település Siklóstól délkeletre, Nagyharsány, Beremend és Siklósnagyfalu között fekszik. Nevének jelentése, az ősi szláv alapszóból: meleg vizű forrás. Első okleveles említése 1294-ben Topolcha, ugyanaz a neve a már akkor is működő hévizes helynek a település területén. A helyén egy Székelynagyfalu nevű település lehetett, hogy mikor és hol terült el, ebben bizonytalanok az írásos források. A 7,6 hektár területű Borbála-horgásztó Kistapolca és egy másik horgásztó mellett található. Tagolt, ligetes partja, és a benne található hosszúkás sziget miatt természetesen kialakult vízfelület érzetét kelti. A sziget körül és a bokrosban kifejezetten ideális a csónakos horgászat, igaz, a tó más területei már akár partról is meghorgászhatók. A víz környezete folyamatos fejlődésben van.