Június másodikán elrajtol Pécsen az ÁRKÁD Futófesztivál

Rengeteg izgalmas programmal és megannyi meglepetéssel lesz tarkítva a város legnagyobb élményfutása.

A futófesztivál különlegessége, hogy a résztvevők nemcsak a futás által nyújtott felszabadult életérzést szerzik meg, hanem több „állomás” mellett elfutva extravagáns élményekkel gazdagodnak. Ilyen lesz többek között a PTE Brass Band zenés állomása, a Pécsi Fordan Táncklub energikus

flashmobja, vagy éppen a partykamion helyszín.

A résztvevők ezen kívül még azt a jó érzést is magukénak tudhatják, hogy jegyeik megvásárlásával egy igazán nemes ügy mellé állnak. Nevezési díjaikkal ugyanis az Ők is a mi gyermekeink Alapítványt támogatják, akik fényterápiás szobájukat szeretnék korszerűbbé varázsolni.

És ez még mindig nem minden, hiszen a nevezés mellé mindenki kap futófesztiválos pólót, amely idén gyermekméretekkel is bővült, és egy nyereményszelvényt is, így akár a rendezvény napján megnyerheti a 100 darab 5000 forint értékű Árkád Pécs vásárlási utalványok valamelyikét is. Idén ráadásul a legkisebb sportolókra is gondoltunk, akik akár nagyszüleikkel is teljesíthetik az 1 km-es távot, a rendszeresen futók számára pedig 3 km-es útvonalat biztosítunk Pécs gyönyörű belvárosán keresztül.

A nevezés 8 órakor, a program pedig 9 órakor Dj Crazywell szettjével indul, ezt követően a Fitt Y Team őrületes kangoo bemutatója következik. A rajt mindkét távon 10:00-kor lesz, ezt megelőzően Kiss Virág, profi Bikini Fitnesz Világbajnok tart egy fantasztikus bemelegítést, amelyhez a legjobb futózenéket, hazánk best of DJ-e Sterbinszky adja. A beérkezést követően a Lords of Gravity, egy öt fős akrobatikus kosárlabdacsapat extrém bemutatója ígér látványban felejthetetlen perceket, akik az elmúlt néhány év folyamán, egyebek mellett felléptek már NBA mérkőzéseken, Forma 1-es futamokon, és a FIBA Európa Bajnokságon is. És még mindig maradva a sportos vonalon Jakab Yvett a Life1 Pécs Fitness edzője csapatával mutatja meg, hogy mi a piloxing. A program nyereménysorsolással zárul.

TÁVOK:

1 km – Nagy Lajos király útja – Bajcsy-Zsilinszky utca – Rákóczi út – Alsómalom u. – Alsómalom u. – 6- os főút (járdán) – Nagy Lajos király útja – Árkád Pécs Bevásárlóközpont 3 km – Nagy Lajos király útja – Árkád Pécs Bevásárlóközpont – Bajcsy-Zsilinszky utca – Irgalmasok

utcája – Széchenyi tér – Janus Pannonius u. –Káptalan u. – Szepesy Ignác u. – Széchenyi tér – Király u. – Lyceum u. – Tímár u. – Bercsényi u. – Alsómalom u. – Alsómalom u. – 6-os főút (járdán) – Nagy Lajos király útja – Árkád Pécs Bevásárlóközpont

PROGRAM:

08:00-09:50 Helyszíni nevezés

09:00-09:30 Warm Up Dj- DJ Crazywell

09:30-09:40 Kangoo bemutató

09:40-09:55 Bemelegítés az Árkád Futásokhoz Sterbinszkyvel és Kiss Virággal

10:00 Árkád Futás – rajt két távon

10:10-10:40 Sterbinszky

10:40-11:00 Lord of Gravity – Extrémsport bemutató

11:00-11:10 – Piloxing bemutató

11:10-11:45 Finálé – Sorsolás

Útlezárás

A versenyhez kapcsolódó lezárások időtartama minimális lesz, a részvevők elhaladásával

folyamatosan feloldják az útlezárásokat, rendkívül ügyelve arra, hogy a lehető legkevesebb ideig

zavarják vasárnap délelőtt a pécsi közlekedést.