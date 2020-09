Katádfa ízei hamarosan a szigetvári piacra kerülnek

Továbbra is eredményesen fejlődik Katádfa. A Szigetvárról 13 kilométerre fekvő településen a gazdálkodás mellett már feldolgozással is foglalkoznak, az itt készült termékekkel hamarosan a szigetvári piacon találkozhatnak a vásárlók.

Szépen sorakoznak már a savanyúságok a katádfai önkormányzat zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemében, már közel 3500 üveg vár a címkézésre, majd eladásra. Szabó Miklósné, Katádfa polgármestere elmondta, a szigetvári piacon egy kis helyiséget szeretnének bérelni és piacnapokon várnák a vásárlókat. A savanyítás mellett más módon is feldolgozzák a zöldségeket, ugyanis egy szárítóhelyiség kialakítására nyert az önkormányzat 3,7 millió forintot a LEADER-programban. Jelenleg is használnak két szárítógépet a fűszerpaprika készítésére, a kis kapacitású gépeknél azonban hatékonyabb lesz az erre a célra kialakított helyiség. Itt gyümölcsöket is aszalnának, vegetát készítenének, természetesen mindent mesterséges adalék és tartósítószer nélkül.

Az ezekhez szükséges zöldséget és gyümölcsöt is mind helyben termelik meg a Start-munkaprogram keretében, kétezer négyzetméteren van fóliakertjük, illetve szántóföldi területen is gazdálkodnak. Összesen körülbelül 460 gyümölcsfát is telepítettek, az egyik gyümölcsösük már négy, a másik pedig – körülbelül 130 fa – egyéves, melyet a magyarországi génbank biztosított a település számára.

Az önkormányzat a Magyar Falu Programban is pályázott és az idén támogatást is nyertek egy játszótér építésére. Ez a közösségi ház mögötti területen lenne, ahol hamarosan elkezdődik az udvar rendezése, itt szeretnének kialakítani egy kisméretű focipályát, játszóteret, filagóriát és padokkal gazdagított sétányos részt.

Ezenkívül a polgármesteri hivatal külső energetikai korszerűsítésére, temetőfejlesztésre nyújtottak még be pályázatot, várják a pozitív elbírálást. A művelődési ház energetikai korszerűsítésére sajnos nem nyertek támogatást.

Még ősszel folytatódik a már elkezdett fásítás, melyet az önkormányzat önerőből valósít meg a kifejezetten Katádfára, az egész településre kiterjedő fásítási, virágosítási terv alapján. Tavasszal megakasztotta a munkát a veszélyhelyzet, de amelyik fát el lehet ültetni ősszel, azokat hamarosan elültetik.

Tovább folytatódnak a programok a megújult házban

Kívül-belül megújult a közösségi ház Katádfán, az önkormányzat az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében nyert pályázati támogatásából. A projekt ­infrastrukturális fejlesztési része ugyan lezárult, de a támogatott programok, mindenkorosztályt megszólító foglalkozások továbbra is folytatódnak a közösségi házban kialakított „Jó kis helyen”.

– Már olyan szakmai tapasztalatokkal rendelkezünk, hogy az összes Jó kis hely hozzánk fordul tanácsért. Az elmúlt héten, kedden a településünkre látogatott a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság képviseletében Gyöngyösi Gyula, a Jó kis helyek referense is, hogy megtekintse az eredményeinket – mondta Szabó Miklósné.

Amikor a veszélyhelyzet után engedték a szabályozásokat, akkor el is indították a programokat, a tanodára különösen nagy szükség volt, hiszen nem minden diák tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba. Május 4-től hetente kétszer, kedden és csütörtökön foglalkozik a gyerekekkel egy pedagógus.

Emellett a Jó kis helyen továbbra is elérhetőek a kézműves és az életmódvezetéssel kapcsolatos foglalkozások, két tanulmányi kirándulást is szerveztek a diákoknak, a Tündérkertben pedig tavasszal oltották, múlt héten szemezték a fákat és ezeket a munkákat nemcsak a gyerekek, hanem általuk a szülők, családtagok is megtanulhatták. Az esélyegyenlőség jegyében a nyáron két tábort is rendeztek a gyerekeknek, a jövő héten pedig a családokat várják sportkupa-vetélkedőre és főzőversenyt is rendeznek a résztvevők számára.