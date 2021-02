Kékben fut a HR-Rent – Autista szervezetnek segít a pécsi hr-szolgáltató

Újabb jó ügyet karolt fel a HR-Rent Kft. A pécsi központú cég főtámogatóként, munkatársai pedig indulókként vesznek részt a „Lásd a világot autista szemmel” Egyesület által szervezett autisták világnapi futáson. Az április 2-i, jótékonysági megmozdulásnak az a fő célja, hogy felhívja a figyelmet az autizmusra, továbbá hozzájáruljon az azzal küzdő családok nehézségeinek csökkentéséhez.

A HR-Rent Kft. az idei évre célul tűzte ki, hogy többféle módon is segíti az egyesület munkáját. Az első ilyen alkalmat nem is a futás jelenti, hiszen a cég már könyvvásárlással és pénzbeli támogatással is könnyített a szervezet anyagi terhein. A hr-szolgáltató most még színt is váltva készül az április 2-i eseményre.

– Cégünk rendszeresen jótékonykodik, és nagyon örülünk annak, hogy az igény egy-egy konkrét egyesület megsegítésére sokszor egyenesen a kollégáinktól jön. Ez is mutatja azt, hogy nálunk mindenki elkötelezett a karitatív tevékenység iránt – mondja Kutyáncsánin Jevrem, a HR-Rent belföldi üzletágvezetője. – Emellett a sport is közkedvelt időtöltésünk, ezért több szempontból sem volt kérdés, hogy részt veszünk-e az autistákkal foglalkozó szervezet támogatását célzó futáson – sőt, főtámogatóként teljes mellszélességgel álltunk az esemény mellé. Erre az alkalomra még színt is váltunk, hiszen noha a HR-Rent színe alapvetően a piros, az autizmust a kék jelképezi, ezért április másodikán mi is mindannyian kéket öltünk magunkra – teszi hozzá.

A „Lásd a világot autista szemmel” Egyesület többféle forgatókönyvvel is készül a világnapi megmozdulásra. Alapvetően online programban gondolkodnak, de ha a korlátozások akkor már engedik, a tényleges futásnak sem lesz akadálya – mondja Kádárné Szántó Nikolett, a szervezet elnöke: – A program első lépéseként kilométereket lehet örökbe fogadni bizonyos összegű adományért cserébe – ezzel a résztvevő jelzi, mekkora távot fog megtenni április 2-án. Futni viszont nem csak adományozás mellett lehet, bárki bármekkora távot lefuthat aznap, a lényeg csak az, hogy viseljen valami kéket, és egy futós applikációval küldje el nekünk, hogy mekkora távot tett meg. Utána pedig várjuk a lelkes futók posztjait, fotóit, amelyekben megosztják az élményeiket. Igyekszünk így nem csupán egy eseményt létrehozni, hanem közösséget építeni még az online térben is – fogalmaz az egyesület vezetője.

A pécsi székhelyű szervezet 2016 óta működik. Azzal a céllal hozták létre, hogy folytassa a Pécsi Autista Szülőcsoport munkáját, és további kezdeményezésekkel, minél szélesebb körben segítse a Baranya, Tolna és Somogy megyében élő autista gyermekek, fiatalok és családjaik életét. Az egyesület elsősorban a gyermekek fejlesztésével foglalkozik, de szervez mentálhigiénés tanácsadásokat, valamint társadalmi érzékenyítéseket is. – Ezt a jótékonysági futást az érintett családok megsegítése mellett épp az autizmus nagyobb elfogadásának érdekében szervezzük – mutat rá Kádárné Szántó Nikolett –, hiszen az autizmus nem fogyatékosság, hanem a szociális, kognitív és kommunikációs készségek fejlődésének zavara. Érdemesebb tehát erre az állapotra nem bizonyos képességek hiányaként, hanem más képességek megléteként gondolni. Azt pedig ezúton is köszönjük, hogy a HR-Rent ismét mellénk áll – a működésünkhöz, a szemléletformáláshoz és a közösségépítéshez is nagyon sokat jelent a segítségük.

A „Lásd a világot autista szemmel” Egyesület és a HR-Rent Kft. mindenkit szeretettel vár, aki egy kis mozgással szívesen csatlakozna a közösséghez, amely megmozdul az autizmus világnapján.

További információ:

https://autistaszemmel.hu/ami-a-heten-velunk-tortent/#more-211

Csatlakozás a programhoz: https://www.facebook.com/events/836345726923842