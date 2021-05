Kész a szabadidőpark Sátorhelyen, a gyereknapon felavatják

A hétvégi gyereknapon fogják átadni Sátorhelyen a közelmúltban elkészült szabad­időparkot. Emellett is több fejlesztés van folyamatban, az óvoda belső felújítása is heteken belül elkészül, illetve az önkormányzat a pályázati lehetőségeket igyekszik kihasználni.

A Magyar Falu Program kiváló lehetőséget biztosít a községek fejlesztésére. Lőrincz Árpád, Sátorhely polgármestere úgy fogalmazott, hogy korábban az önerőt igénylő, vagy az utófinanszírozású pályázati projektek megvalósítása okozott nehézségeket, és akadályok elé állította a helyi beruházásokat, most azonban örömmel üdvözlik a Magyar Falu Programot, amelyben előre biztosítják az elnyert összeget, és a fejlesztés teljes költségét fedezi a támogatás. Sátorhelyen a program keretében jelenleg az óvoda belső, valamint az épület (könyvtár, közösségi ház és óvoda közös épületének) külső felújítása zajlik.

A munkálatok jól haladnak, egy-két héten belül be is fejeződnek.

Az épület mögött viszont már elkészült az a szabadidőpark, amelyet évekkel korábban álmodott meg az önkormányzat. Itt egy játszótér, felnőtt edzőpálya, röp- és kosárlabdapálya, illetve egy füves kispálya létesült ivókúttal, mely minden korosztálynak megfelelő körülményeket biztosít a szabadidős tevékenységekre. A polgármester elmondta, a beruházás részben a Leader program keretében nyert támogatásból, részben a Magyar Falu Program keretében nyert forrásból valósult meg. A tervezésnél a komplexitást helyezték előtérbe, itt ezen a területen minden a központban, kis távolságra található egymástól. A szabadidőparkot a közösségi ház, a faluház és az ifjúsági tábor veszi körül.

Az idén megújul az ifjúsági tábor

Az önkormányzat emellett a polgármesteri hivatal felújítására, járdafelújításra, kultúrház felújítására, valamint egy új falubuszra is pályázik az idén a Magyar Falu Program keretében. Ezen kívül az önerős fejlesztések sem állnak meg, az elmúlt időszakban az önkormányzat járdaszakaszokat újított fel, és tervezik a két buszmegálló teljes felújítását is. Ez utóbbira a Belügyminisztériumnál pályáztak forrásért, és bíznak a támogatásban, ugyanakkor ha nem nyernek támogatást rá, akkor önerőből kezdik el a munkálatokat. Szintén önerőből kezdte meg az önkormányzat az ifjúsági tábor felújítását is. A táborok a nyár minden hetére megfelelő elfoglaltságot és helyszínt biztosítanak az ide érkező fiataloknak.

Gyereknapot rendeznek

A lakosok és az önkormányzat is abban bízik, hogy a járványhelyzet elmúltával visszatérnek a kisebb közösségi programok, és a nagyobb rendezvények is. Az első programra május 30-án kerül sor, ekkor várhatóan Hargitai János országgyűlési képviselő jelenlétében ünnepélyesen átadják az elkészült szabadidőparkot, és gyereknap alkalmából számos szórakoztató játékkal várják a kicsiket és nagyokat. Lesz légvár, arcfestés, hennázás, ugrálóvár, cukorágyú, kézműves foglalkozások, lovaglás, 16 órakor pedig a Holló együttes interaktív gyermekműsora lesz látható. Az érvényes járványügyi szabályok szerint, az esemény látogatása nem kötött védettségi igazolványhoz.

Amíg gyerek lesz, addig oktatás is

A község lakosságszáma sajnos évek óta csökken. Bár a megüresedett, vagy eladásra szánt házak hamar elkelnek, a beköltöző családok gyermeküket nem a helyi óvodába és iskolába járatják.

Lőrincz Árpád polgármester, az iskola vezetője elmondta, rajtuk – vagyis az itt dolgozó pedagógusokon – nem múlik, amíg lesz gyerek az iskolában, addig az oktatást is biztosítják. Az iskola 135 éves történetében csak 10 olyan év volt 1976 és1986 között, amikor nem volt a településen valamilyen formában jelen az oktatás.

Az iskola 1986-ban indult újra a faluban az alsó tagozattal, majd 1994-ben a felső tagozattal is. Volt amikor száz tanuló járt az iskolába. 2007-ben szűnt meg a felső tagozat, azóta megpróbálják foggal-körömmel megtartani az alsó tagozatot, jelenleg a Mohács Térségi Általános Iskola Sátorhelyi Telephelyeként működik az intézmény.

Évek óta 10 és 20 között mozog a tanulólétszám, két összevont osztály és három pedagógus van. A családi bölcsődében 7, az óvodában pedig 14 gyerek van, de sajnos itt is fogyatkozik a létszám.

Aktívak a helyi civil szervezetek

Az önkormányzat büszke a helyi civil szervezetekre, támogatja is őket. A Sátorhelyi Néptáncegyüttes évtizedek óta jó hírét viszi a településnek, és számos helyi fellépéssel, táncoktatással és bemutatóval gazdagítják a helyi közösségi programokat is. A tervek szerint az idéntől táncházat is szerveznek majd. A vírushelyzet miatt sajnos sokáig nem próbálhattak, de az élet nem állt meg körülöttük, ugyanis a Magyar Falu Programban nyert támogatásnak köszönhetően megújult a sátorhelyi székházuk.

A Banyaklub szintén nagyon nagy segítség az önkormányzatnak, az asszonyközösség nélkül nincs helyi program. Minden rendezvényen részt vesznek, sőt a szervezésből is kiveszik a részüket. Ha kell, kidíszítik a helyszínt, illetve főznek, palacsintát és lángost sütnek. Mindenféle finomsággal kedveskednek a programok résztvevőinek.

Aktív és eredményes a Sátorhelyi Sportegyesület is, a futballcsapat a Megyei III. o. Dárdai Ferenc csoportjának tabelláján jelenleg az 5. helyet foglalja el. A legfrissebben a Sátorhelyért Egyesület alakult tavaly év elején, és remélik, hogy tevékenységüket már nem akadályozza a járványhelyzet.

A település vezetői

A 640 lakosú Sátorhely polgármestere Lőrincz Árpád, alpolgármester: Frank István. A képviselő-testület további tagjai: Sebestyén Béla, Tátrai Tibor, Farkas Ervin. A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Zimmermann-né dr. Kovács Anikó. Háziorvos: dr. Szél Zoltán. Védőnő: Schmidtné Gyuricza Zsuzsanna. Az iskola vezetője: Lőrincz Árpád. Az óvoda vezetője: Tóth Sándorné. A Napocska Családi Bölcsőde vezetője: Müller Csilla. A könyvtár vezetője: Barta Enikő. Az Időskorúak Napközi Otthonának dolgozói: Gyöngyösi Györgyné és Madarasi Gáborné. Falugondnok: Gyöngyösi Györgyné.

A településen több civil szervezet is működik: a Sátorhelyi Néptáncegyesületet Frank István, a Sátorhelyi Sportegyesületet Antal Tamás, a Sátorhelyért Egyesületet pedig Csuka Zoltán vezeti. Sátorhely testvérfaluja az erdélyi Csíklázárfalva. Nyugdíjasklub és a Banya­klub vezetője Gyöngyösi Györgyné. Plébános: Bacsmai László, körzeti megbízott: Szidonya János c. r. főtörzszászlós.

Az önkormányzat elérhetősége: 7785 Sátorhely, Várudvar u. 13. Tel.: 69/382-111.

A települést kiváló minőségű, magas aranykorona-értékű földek veszik körül. A néphagyomány szerint azért, mert a mohácsi csatában elesett magyar katonák vére áztatta.