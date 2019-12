Ki hívott – az online tudakozó ezt is képes kideríteni

A telefonszám tudakozó rendkívül hasznos szolgálatot tesz nap mint nap, ha nem tudjuk éppen ki keres bennünket. Főleg a zaklató vagy idegesítő számok után érdemes nyomozni vele, de sok esetben ad hasznos információkat egy egyszerű marketinges megkeresés kapcsán is.

Napjainkban sajnos egyre inkább szükség van erre a szolgáltatásra, ugyanis sok csaló vetemedik a direkt marketing ezen formájához, hogy áldozatait megkárosítsa.

Ma már a telefonunk a mindennapjaink részévé vált és el sem tudjuk képzelni az életünket nélküle, de pár évtizeddel ezelőtt még nehezebb dolgunk volt az ismeretlen hívásokkal szemben. A vonalas készülékek kezdetben még a hívószámot sem jelezték ki, csak később, amikor már digitális kijelzővel is rendelkeztek. Ekkor már igény mutatkozott a telefonszám tudakozók meglétére, hiszen az óriási, sok száz oldalas telefonkönyveket esélytelen volt átnyálazni ha egy telefonszám tulajdonosát szerettük volna beazonosítani. A következőkben megtudhatja, hogy kié ez a telefonszám kérdésére, hogy milyen módszerek léteznek az interneten.

Ismeretlen hívások és visszahívást igénylő csalások

A telefonszám tudakozók legnagyobb előnye, hogy az internetet használva szinte akármilyen telefonszámot beazonosíthatunk. Ez különösen akkor fontos, amikor valami fontos hívást várunk és nem tudjuk, hogy az elmulasztott hívás csak egy marketinges reklám vagy a leendő munkáltatónk HR-es száma volt-e. Az online tudakozók pedig egy felületen tudják biztosítani a T-com, a T-home, a Telenor, a Vodafone, a UPC és az Invitel számok adatait. Azért még így sem árt az óvatosság, hiszen ezek az adatbázisok sem tartalmazzák a külföldi számokat. Ezeket inkább ne is hívjuk vissza. Különösen óvatosnak kell lennünk a napjainkban megjelent afrikai, amerikai és japán telefoncsalókkal szemben, akik megcsörgetik a gyanútlan áldozatot és várják annak visszahívását. Az emeltdíjas számon ugyan senkit nem érünk el, de több száz forinttól is megszabadulhatunk. Szerencsére a több százezres lehúzások és a bonthatatlan vonalak mítosza nem igaz, de kellemetlen lehet a feleslegesen kifizetett csekélyebb összeg is.

Hazai csalásokat segít leleplezni a telefonszám tudakozó

Bár hazánkban korlátoltak a lehetőségek az ilyen jellegű csalásokra, mégis előfordul, hogy bosszúságot okoz egy állandóan foglalt vagy elérhetetlen szám visszahívása. Manapság persze már az okostelefonokon akármilyen szám néhány kattintással letiltható, de nem mindegy mégis kit tiltunk le. Éppen ezért, mielőtt egy ismeretlen telefonszám számára örökre elérhetetlenek lennénk, érdemes utána járnunk, pontosan ki is kereshetett azon a vonalon. A telefonszám tudakozókba a telefonszámot megadva óriási adatbázisokba kapunk egy parányi betekintést. A szám alapján ugyanis megtudhatjuk (már amennyiben ehhez a tulajdonosa hozzájárult), hogy kihez tartozik az adott telefonszám. A céges számok esetén nagyon könnyű dolgunk van, így ha valamilyen online rendelésünket pontosítanák vagy magánorvosunk hívna új számról, azt könnyedén kideríthetjük ezzel a módszerrel, ahogyan azt is, ha egy nagyobb marketing cég szeretne eladni nekünk valamit vagy telefonos kérdőívvel zaklatnának bennünket.