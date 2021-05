Kiosztották a fákat Mázán

Ezer gyümölcsfacsemetét kapott a Mázai Turisztikai Egyesület a kecskeméti Hírös Faiskola Kft.-től. A fákat kiosztották a lakosság között, de két környező település is részesülhetett az adományból.

A Mázai Turisztikai Egyesület az idén felkereste a Kecskeméti Hírös Faiskola Kft.-t, és a támogatását kérte a falu fásítási programjának megvalósítására.

– Gyümölcsfacsemetéket kértünk és kaptunk támogatásként – mondta Máza alpolgármestere, egyben a turisztikai egyesület elnöke. Mivel ezer fát kapott az egyesület, arra gondoltak, hogy három település között osztják el. Az egyházaskozári közös önkormányzati hivatallal együttműködve Kárász, Egyházaskozár is kapott 300-300 facsemetét.

Kárászon már elültették a fákat, Egyházaskozáron pedig őszig várnak az elültetéssel. Mázán hatalmas sikere volt a kezdeményezésnek, hiszen két napra hirdették meg a fák kiosztását, és már az első napon félórán belül elfogyott az összes.

– Éppen ezért ezt az akciót a következő években is szeretnénk megismételni, úgy látjuk, örömmel fogadták a lakosok a gyümölcsfákat, így folyamatosan próbáljuk majd ezt a programot fenntartani. Szeretnénk megköszönni a Kecskeméti Hírös Faiskola Kft.-nek ezt a kimagaslóan nagy támogatást – fogalmazott Radics Ferenc.

Az egyesület elnöke elmondta, úgy érezték, hogy a pandémiás helyzetben mindenki egy kicsit befelé fordult, és azt gondolták, hogy ezzel egy kis mosolyt csalnak az emberek arcára, hiszen a csemeteültetés mindig a jövőbe tekintést szimbolizálja. Azt szeretnék, ha minden kiskertbe jutna a gyümölcsfákból.

Pecze Gábor, Máza polgármestere hozzátette, nagyon bíznak benne, hogy a pandémiás időszak után a faluban működő civil szervezetek újra aktívak lesznek. A hivatalosan bejegyzett civil szervezetek mellett vannak olyan aktív klubok – mint a foltvarró klub vagy a nyugdíjasklub –, amelyek a művelődési ház keretein belül tevékenykednek. Megemlítendő a Mázai Bányász Fúvószenekar is, amely jövőre lesz 70 éves, és talán az ehhez kapcsolódó nagy rendezvény szervezése is elkezdődhet az idén. A községvezető elmondta, az oltás felvétele nyilvánvalóan elősegíti azt, hogy minél hamarabb visszatérhessen az élet a régi kerékvágásba. A községvezetők, a polgármester és az alpolgármester is megkapta már a vakcinát, példát mutatva ezzel is a lakosságnak.

Óvodai tornaszobára is pályáznak

Az önkormányzat az elmúlt években eredményesen pályázott, 2019-ben a Magyar Falu Program keretében az óvoda épületének és udvarának felújítására, a ravatalozó felújítására, munkagépek beszerzésére, járdafelújításra, valamint orvosi eszközök beszerzésére nyertek támogatást. Ezen kívül a turisztikai egyesület tavaly egy nagy rendezvénysátrat vásárolhatott pályázati forrásból.

Az önkormányzat idei legfőbb pályázati célkitűzése egy óvodai tornaszoba megépítése, de emellett szolgálati lakásra, közösségi tér kialakítására, útfelújításra (Erőmű telep, Hunyadi utcai forduló, volt iskolaépülethez a feljáró), közterületi karbantartó eszközökre, járdafelújításra is beadják a pályázatukat, valamint felmérik a kutyák és macskák ivartalanítására lenne-e igény. Amennyiben igen, akkor erre is pályáznak. A Belügyminisztériumnál a Sport utca felújítására nyújtottak be támogatási kérelmet, a nemzetiségi önkormányzat pedig az általuk használt épület fűtéskorszerűsítésére szeretne forrást nyerni.

December végéig tartanak a munkálatok

A településen folyamatban van a bel- és csapadékvíz-fejlesztési rekonstrukció negyedik üteme. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert pályázati forrásból mintegy 2140 méter hosszúságú terület rendezése zajlik: a Kossuth Lajos utcán és a Sport utcában a Vadvíz árkon árokprofilozás, rézsűmegtámasztás, a meglévő műtárgyak karbantartása, rekonstrukciója valósul meg. Az Ifjúság utcában árokrendezés, hozzá kapcsolódóan az építés során sérülő út, az elválasztósáv, a padka, valamint a járda rendezése, helyreállítása történik. Emellett a meglévő átereszeket cserélik és egységesítik.

A mázai önkormányzat a beruházást a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg, a kivitelezést pedig a Közúti Építő és Szolgáltató Kft. végzi. A munkálatok december végéig tartanak.

A község polgármestere elmondta, az önkormányzat pályázott a fejlesztés ötödik, utolsó ütemére is. Amennyiben támogatást nyernek, akkor a Mikszáth Kálmán és a Kossuth Lajos utca páros oldalán folynak majd a rekonstrukciós munkálatok, ezzel pedig a vízkáros területek rendezését maguk mögött tudnák.

A település vezetői

A község polgármestere Pecze Gábor, alpolgármestere: Radics Ferenc. A képviselő-testület további tagjai: Agócsiné Császár Éva, Kovács Lászlóné, Sparasné dr. Brandt Mária, Jánosi Imre és Jónás Rezső. Az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Markó Gábor. Aljegyző: dr. Kasza Melinda.

A falu lakossága több mint 1230 fő, a lakosságszám az elmúlt években nőtt, kisgyermekes családok költöztek a településre. Emellett az önkormányzat nagyon kedvező áron (100 Ft/négyzetméter) értékesíti az építési telkeket, így akár 100 ezer forintért vehetik meg a területet a beköltözni vágyók. Ha pedig már áll a ház a telken, akkor az önkormányzat még az előzőleg megfizetett vételárat is visszaadja az ingatlantulajdonosnak.

Az összeállítás a Mázai Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina