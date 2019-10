Komfortosan egész évben az E.ON-nal

Az E.ON egész évben személyre szabott fűtési és hűtési megoldásokat kínál ügyfeleinek Komfort termékeivel. A megfelelő fűtési megoldás kiválasztásával a fenntarthatóság is közelebb hozható, ugyanis a kondenzációs fűtési technológia fokozottabban kíméli a környezetet, mint a hagyományos. Ennek oka, hogy alacsonyabb hőmérsékletű égésterméket bocsát ki, ezáltal kevesebb hő és káros anyag jut a levegőbe. A kondenzációs kazánok használatával a szénmonoxid-mérgezés miatt sem kell aggódni többé, mivel teljesen független otthona légterétől.

Az E.ON Komfort termékeivel innovatív és energiahatékony fűtési megoldásokat kínál ügyfeleinek. A komfort szó nem túlzás, hiszen a vállalat a személyre szabott ajánlat mellé teljes körű ügyintézést, valamint egyedülállóan kedvező fizetési konstrukciókat is biztosít. A vállalat munkatársai a folyamat minden pontján segítik ügyfeleiket. A lakáshoz leginkább illeszkedő fűtési megoldás kiválasztása után egyedi ajánlat készül, majd a készüléket kiszállítják, beszerelik és be is üzemelik az E.ON szakemberei. Nem szükséges hosszú napokat szerelő keresésével tölteni, hiszen az E.ON megbízható és kiváló szakembereket biztosít.

Az otthon kényelmét szolgálva a választható gázkazánok mindegyikére jellemző, hogy helytakarékosak és csendesek. Az okos, modern eszközök segítségével már élmény az energia. Kiváló példa erre az Easy Control intelligens rendszer, mellyel egy-egy helyiség egyedi hőmérséklet-szabályzása könnyedén, szinte játszva megvalósítható. Az E.ON hisz a hosszú távú gondoskodásban, így a 2 év gyártói jótálláson felül, karbantartási szolgáltatással igényelhető további 3 év jótállás a kazánokhoz. A jótállás feltétele az évenkénti karbantartás, amelyet az E.ON termékcsomag már tartalmaz. A Komfort termékei között olyan kazánok is vannak, amelyekhez használati melegvíztároló vagy intelligens időjáráskövető szabályozó is csatlakoztatható. Utóbbi már okostelefonról is egyszerűen beállítható, így egy okostelefonnal is bármikor, internetkapcsolat útján megváltoztatható az otthon kívánt hőmérséklete, akkor is, ha éppen senki nem tartózkodik a lakásban. Az új szabályzóprogramnak köszönhetően már szolár kompatibilis kazánok is a kínálat részét képezik. A készülékek többsége kezelőbarát multifunkcionális kijelzővel rendelkezik, és a komfortosság biztosítása érdekében a beállítások különböző billentyűkombinációkkal rögzíthetők.

Nem csupán modern fűtési rendszereket kínál az E.ON, de wifis okos klímát is, mely részletfizetéssel is megvásárolható. A komfort garantált, hiszen a klímák távvezérlése bármilyen okos eszközről megoldható. Nincs másra szükség, mint internetelérésre és az adott applikációra, melyen keresztül bárhonnan fűthető és hűthető a lakás, így mire az ügyfelek lakásukba érnek, már olyan hőmérséklet fogadja őket, melyben nyugodtan hátradőlhetnek és élvezhetik az otthon kényelmét. A távvezérléssel napi és heti időzítési lehetőségek is rendelkezésre állnak. A karbantartás megkönnyítésére pedig a berendezés hibakódot ad ki, ezáltal sokkal gyorsabban javítható az eszköz. Sőt! A klímák mellé az E.ON karbantartási szolgáltatást is kínál, így az ügyfeleknek nem kell a szerelő keresésével tölteni az idejüket, hiszen a jótállás érvényességéhez szükséges karbantartásról gondoskodik a vállalat. Ezen felül pedig olyan plusz funkciók könnyítik meg az életet, mint az automatikus tisztítás, az éjszakai üzemmód vagy éppen a száraz program.

A Komfort termékek korszerű technológiájának köszönhetően pedig nem csupán hátra dőlve élvezhető az otthon kényelme, hanem a pénztárca is kímélhető, hiszen a berendezések használata segíti az energiamegtakarítást, ezáltal pedig a kiadások csökkentését.

Az E.ON Komfort termékeiről bővebb információt itt talál.