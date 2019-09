Könnyűzenei programokkal gazdagítanák a környéket

Könnyűzenei kreatív házzá alakítják a kisharsányi szolgáltatóház-komplexumot. Léber Gábor, Kisharsány polgármestere elmondta, a beruházással elsősorban az a cél, hogy a település megjelenése ne csak az Ördögkatlan Fesztiválról szóljon, hanem több kisebb rendezvényt tudjanak rendezni és idecsábítsák a környéken nyaraló, pihenő turistákat.

A pályázati forrásból megvalósuló beruházással a volt hivatali helyiségből egy hangstúdiót alakítanak ki az épületben. Itt a tehetségek kapnának lehetőséget zenei képzésre, amelynek végén a tudásukat egy koncerttel mutatnák be a nagyérdeműnek egy mini fesztivál keretében. A volt iskola épületéből zongoraterem lesz, emellett megújulnak az épületben a kiszolgáló helyiségek, a vizesblokkok, az éttermi rész, és bővíteni szeretnék a konyhát is.

– Szeretnénk színesíteni a környék fesztiváltérképét, természetesen nem zavarva a már meglévő rendezvényeket. Előremutatóan tervezünk, a későbbiekben fedett sátorhelyeket is ki szeretnénk alakítani, hogy az ideérkezők számára a szállodai szállásokon kívül más alternatíva is kínálkozzon – mondta Léber Gábor. A polgármester szerint maga a felújítás már október végére befejeződik, ám a nyitással a tavaszi idényre számolnak, az első komolyabb rendezvényt húsvét hétfőre tervezik a könnyűzenei kreatív házban.

Rendőrnek adnák ki a szolgálati lakást

A kisharsányi önkormányzat is igyekszik kihasználni a Magyar Falu Program lehetőségeit, ennek keretében pályázatot nyújtottak be az óvoda belső felújítására, az intézmény udvarának megújítására és a falubusz cseréjére is. A leginkább várt kiírásra, egy szolgálati lakás kialakítására is pályáznak támogatásért. A polgármester elmondta, egy önkormányzati tulajdonban lévő házat szeretnének felújítani és azt egy rendőr házaspárnak minimális bérleti díjért kiadni. Az idősebb korosztálynak megnyugtatóbb lenne, ha helyben lenne rendőr a faluban, aki a polgárőrséggel együttműködve a település életének szerves részévé válhatna.