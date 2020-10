Korcsolyapályát állítanak fel a Zsigmondy sétányon Harkányban

Újra lesz korcsolyapálya Harkányban az adventi időszak alatt. Az ünnepi készülődés most még meghittebb lesz, mint máskor, ugyanis a programoknak és a szolgáltatásoknak a megújult Zsigmondy sétány ad teret.

A fürdővárosban már tervezik az adventet, és ebben az évben Harkány még ünnepibb díszbe öltözik, mint az eddigi években, ugyanis a megújult Zsigmondy sétány ad helyet a programoknak. A harkányi művelődési ház dolgozóinak kezdeményezésére az idén korcsolyapályát állítanak fel a sétányon. A képviselő-testület támogatta a javaslatot, sőt arról is döntést hozott, hogy a harkányi lakosok, a fürdővendégek, valamint a májusi fürdőnyitásban segítséget nyújtó szállodák vendégei ingyenesen használhatják a korcsolyapályát. A belépő egyéb esetben ezer forint lesz, amely mellé lehet saját korcsolyát hozni, vagy bérelni, mindössze kétszáz forintért. Hasonló attrakcióra egyébként két éve volt példa Harkányban, idéntől azonban igyekeznek évente visszatérő hagyományt teremteni a korcsolyapálya felállításával. A szállodák tapasztalatai azt mutatják, hogy a december elejétől a karácsonyig tartó időszak kevésbé népszerű a turisták számára, így a város ezzel is szeretné segíteni a szállóvendégek ide csábítását. A szabadtéri színpad előtt egy fedett, részben fűtött rendezvénysátrat állítanak fel, ahol minden nap egy ünnepi hangulatot idéző filmet is megnézhetnek a látogatók, három hétvégén pedig koncertek várják a közönséget. Összesen 33, az ünnepekhez kapcsolódó filmet – kaland, animációs, vígjáték és családi film – vetítenek az óriásvásznon, emellett három szombaton koncertekkel is várják a vendégeket. A fellépők között lesz a tervek szerint a Vivat Bacchus, a Voisin gers, a Daniel Speer Brass fúvószenekar, a Harkány Big Band, Diximage Acoustic Band, illetve a PTE Brass Band is.

A város karácsonyfáját ebben az évben is a művelődési ház előtti téren állítják fel, illetve a város különböző pontjain természetesen felhelyezik az ünnepi díszeket is. Az adventi vásárhoz a Zsigmondy sétány szabadtéri színpada előtt lévő fix árusítópavilonokat már elkezdték hirdetni az árusoknak, melyről bővebb tájékoztatást a [email protected] e-mail-címen, valamint a harkányi művelődési ház elérhetőségein keresztül kapatnak az érdeklődők.

Köszöntötték a jubiláló dolgozókat

A fürdő jubiláló dolgozóit köszöntötte az elmúlt héten Marosi András, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatója, valamint Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere. Ebben az évben 12 olyan munkavállaló kapott emléklapot és anyagi juttatást, akik 15–35 éve dolgoznak a komplexumban, közülük hárman 35 éve, ketten 30 éve, négyen 25 éve, ketten 20 éve és egyvalaki 15 éve. A Bolgár Múzeumban tartott, szűk körű ünnepségen Baksai Endre Tamás polgármester köszönetet mondott a dolgozóknak az elmúlt hónapok nehézségein is átívelő évekért, évtizedekért, illetve arra kért mindenkit, hogy tartsanak ki a következő időszakban is, mert hasonlóan a fürdő dolgozóihoz, a város képviselő-testülete is azon dolgozik, hogy a korábban kitűzött célok teljesüljenek. Marosi András fürdőigazgató elmondta, a jubiláló dolgozók juttatása a kollektív szerződésben szabályozott, az öszszeget az eddigi években is automatikusan megkapták a kerek évfordulós dolgozók a számlájukra, azonban mostantól szeretnének ennek a jeles alkalomnak ily módon egy keretet is adni. – Az emberi elismerés néha többet jelent a pénzbeli elismerésnél, és ha valakinek nem csak a bankszámlája értesítője miatt csippan meg a telefonja, hanem kezet fognak vele, beszélnek róla, megünneplik és személyesen köszöntik, akkor ez a kifizetett összeg jóval nagyobb elismerésnek számít és jobban is esik a dolgozóknak – fogalmazott Marosi András.

Frissülő tartalom a megújult honlapon

Új külsőt kapott a harkany.hu, a város honlapja. A korábbi weboldalnál átláthatóbb internetes oldalon nemcsak a helyi lakosok, hanem a Harkányba érkező vendégek is találnak hasznos és érdekes információkat. A közérdekű tartalmakat, az aktuális híreket és programfelhívásokat az oldal kezelői igyekeznek folyamatosan frissíteni, ezáltal naprakész információkkal szolgálni. A legtöbb hírt, programelőzetest és közérdekű tájékoztatást Harkány város applikációján keresztül is elérik az érdeklődők. A város hivatalos mobilalkalmazása egy éve elérhető, ingyenesen letölthető iOS és Android operációs rendszerrel rendelkező felhasználók részére is.