Korszerűsödnek a házak Molványban

A Szigetvártól mindössze hét kilométerre fekvő Molvány önkormányzata az idei évre is tervez fejlesztéseket, de ezek megvalósításához pályázati forrásra is szükségük lesz. Igyekeznek jól előkészíteni a beadványokat, hogy azok támogató döntést kapjanak.

Még 2019-ben önerős beruházással megújult az orvosi rendelő, melyet tavaly pályázati forrásból az önkormányzat korszerű orvosi eszközökkel is felszerelt, így a keddenként rendelő háziorvos már minden szempontból korszerű körülmények között tudja fogadni a pácienseket.

Az idei évben is szeretne pályázni az önkormányzat, a temetői utat szeretnék rendbe tenni, ehhez szeretnének forrást nyerni a Magyar Falu Program keretében. Horváth Lajos, Molvány polgármestere elmondta, ez egy zúzottköves-útszakasz, amelyet legalább fel kellene tölteni, de nagyon örülnének, ha le tudnák aszfaltozni, hiszen akkor – a zúzottköves-felülettel ellentétben – megtisztítható lenne a burkolat a sártól és a portól.

Bíznak benne, hogy az idén sikerül a települési szennyvíz-beruházásra pályázni. A szakemberek most készítik a tanulmányterveket, felmérték a település adottságait, hogy csatornázással, vagy egyedi szennyvíztisztító berendezések beépítésével lehetne megoldani ezt. Emellett persze kérdés, hogy melyik változatra lehet majd pályázni.

Ezen kívül, ha volna lehetőség rá, akkor a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítésére is pályázna az önkormányzat. A többfunkciós épületben található a könyvtár, az orvosi rendelő és a kultúrterem is. Korábban önerőből már néhány nyílászárót kicseréltek, de nem az összeset, emellett a fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre, tetőjavításra, napelem felhelyezésére szeretnének forrást nyerni, így jelentősen csökkenthető lenne az épület rezsiköltsége. További megoldandó feladat a faluban, illetve a hivatalban, a szélessávú internet-hozzáférés biztosítása, amelynek infrastrukturális feltételeit nem sikerült megfelelő módon kiépíteni.

A település rendezettségéért, karbantartásáért nyolc közmunkás felel, a számuk az elmúlt években jelentősen lecsökkent, így már a kertészeti munkálatokhoz sincsenek sajnos elegen. Kevés férfi van, így a nőknek is be kellett állni füvet nyírni, az önkormányzat ehhez önjáró fűnyírót vásárolt, illetve újra beüzemelték a tologatós fűnyírót is.

Az önkormányzat tavaly is nyert szociális tűzifára támogatást, így a rászoruló családok az év végén 1 köbméternyit kaphattak, az önkormányzat ezen kívül 20 ezer forint segélyt adott annak, aki nem kapott tűzifát.

Bepótolnák a nőnapi programot

A járványhelyzet sajnos itt is megakadályozta azt, hogy a tervezett programokat megtarthassák, két programot azonban tavaly is sikerült megszervezni. A faluból körülbelül 40-en vettek részt a zalakarosi kiránduláson, illetve ősszel, még a korlátozások bevezetése előtt egy jól sikerült tökfesztivált is meg tudtak tartani. A polgármester elmondta, nagy szerencséjükre még nagyon szép idő volt, így nem kellett zárt helyiségben lenniük a résztvevőknek. Az idei programok természetesen itt is nagyban függnek attól, hogy a járványügyi rendelkezések mit engednek meg, de a községvezető reméli, hogy a kisebb közösségi programokat meg tudják majd rendezni. A nagydobszai önkormányzat által nyert térségi pályázati projektből is maradtak el programok a járvány miatt, ezeket valószínűleg az idén pótolni tudják. A faluban korábban minden évben méltó módon ünnepelték a nőnapot is, ám tavaly későbbre tették, addigra azonban életbe léptek a korlátozások. Az idén szintén elmaradt a rendezvény, így bíznak benne, hogy valamilyen formában a közeljövőben pótolni tudják ezt a jeles ünnepet.

A település vezetői

A 180 lakosú község polgármestere Horváth Lajos, alpolgármestere Kreskai János. A képviselő-testület további tagjai: Jakab Judit, Vukmanné Gyócsi Tímea és Deutschmann József. A Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Fitos Harri Gábor, falugondnok: Kállai Károly. Háziorvos: dr. Plank Gabriella, védőnő: Markula Adrienn, családsegítő: Sárosi Nikolett. A Molványi Dalkör vezetője Halas Péterné.

Az önkormányzat elérhetősége: 7981 Molvány, Fő utca 41.

Molványt az oklevelek 1360-ban említették először, Milwan néven. Az 1950-es megyerendezéssel a korábban Somogy megyéhez tartozó települést Baranyához csatolták.

