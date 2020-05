Külföldi munkavállalás mint áthidaló megoldás HR-Rent

A HR-Rent Kft. a régió meghatározó szereplője a munkaerő toborzás és kiválasztás területén, miközben az elmúlt években elérte, hogy piacvezetővé vált a külföldre irányuló munkaerő-kölcsönzésben. Feleki Attila ügyvezető-tulajdonos szerint a jelenleg kialakult helyzet világszerte nagy kihívások elé állítja a vállalatokat, ezért természetes, hogy egyre több cég működik együtt megfelelő HR szolgáltatóval.

“Cégünk 15 éve foglalkozik külföldi munkaerő-kölcsönzéssel és munkaerő-közvetítéssel. Kiterjedt partnerhálózatunk van Németországban és Ausztriában, amely több, mint 400 aktív megrendelőt jelent. Büszkék vagyunk rá, hogy a HR-Rent alkalmazásában álló munkavállalók száma dinamikusan növekszik, a tulajdonostárs Prohuman cégcsoport pedig ma Magyarország 10 legnagyobb foglalkoztatója közé tartozik. Számos maghatározó nagyvállalat mellett a kis és középvállalkozási szegmensben is támogatunk humánerőforrás szolgáltatásainkkal az ipar, a kereskedelem vagy a szolgáltatási szektorban cégeket, de jelen vagyunk az építőipari piacon is.”

A járványhelyzet következtében Magyarországon számos cég kényszerült időszakos leállásra, amely a hazai családokat nehéz élethelyzetbe sodorta. Erre kínál a HR-Rent most átmeneti megoldást. A munkavállalóknak lehetőségük van akár rövidebb projektmunkákra is szerződni ausztriai vagy németországi munkavégzéssel, amennyiben kölcsönösen elégedettek a felek akár hosszabb távon is megtalálhatja így a számítását. Cégünk a munkavállalók részére a szállást, és a szükséges munkaruhát is térítésmentesen biztosítja, a kiutaztatást és jogi segítséget nyújt a hivatalokban, ezzel támogatva a gyors munkába állást. Könnyíti a szerződéskötést, hogy magyar nyelvű dokumentumokat és kapcsolattartót is biztosítunk, aki segíti a mindennapokban.

“A kialakult járványhelyzetre is azonnal reagáltunk, nemrég első kölcsönző cégként szerződést kötöttünk egy validált laboratóriummal a koronavírus teszt elvégzésére, így azonnal tudunk hiteles orvosi leletet biztosítani üzleti partnereink részére, amit ausztriai, német és svájci hatóságok is elfogadnak.” – nyilatkozta Feleki Attila ügyvezető-tulajdonos.