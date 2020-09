Kültéri sportpark épült Ellenden

Új kültéri sportpark épült a játszótér mögötti területen, emellett hamarosan három újabb kamera biztosítja majd a közbiztonságot a településen.

Két útfelújításra is pályázott az idén az önkormányzat. Kraft Ferencné, Ellend polgármestere elmondta, a Belügyminisztériumnál a Kossuth utca bekötő részére pályáztak, mert tavaly – szintén pályázati forrásból – leaszfaltozták a nagy részét, de kiderült, hogy a főúttól a Kossuth utcáig tartó szakasz nem útként, hanem parkként volt bejegyezve, így egy körülbelül 500 méteres szakaszon elmaradt a burkolatjavítás. A Temető utca aszfaltozására szintén szeretnének támogatást nyerni, a Magyar Falu Programban pályáztak, ám sajnos tartaléklistára kerültek. Ezen kívül a hazai forrású falufejlesztési program keretében még falubusz cseréjére is nyújtottak be beadványt.

– Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra is pályáztunk, pozitív elbírálás esetén a házasságkötő terembe szeretnénk új bútorokat vásárolni. Ezen kívül az önkormányzat az idén is pályázott szociális tűzifára, az Ellend Közösségfejlesztő Egyesület pedig a Magyar Falu Program keretében kerékpárok beszerzésére szeretne támogatást nyerni, ugyanis a Szederkény és Pécs közé tervezett kerékpárút Ellendet is érinti – mondta a községvezető.

Örömteli, hogy egyre többen költöznek falura, Ellendre például tavaly hat-hét gyermekes család is érkezett, közel negyven 14 év alatti gyermek él a községben. Pályázati támogatásból nemrégiben készült el a játszótér mögötti területen egy új kültéri sportpark, melyet előszeretettel használnak a lakók, emellett hamarosan három újabb kamerát fognak felszerelni a közterületekre, így már a teljes település kamerával megfigyelt lesz. A polgármester elmondta, az idén már nincs közmunkásuk, így a füvet kistraktorral a falugondnok nyírja, a házi gondozó pedig az orvosi rendelő és a hivatal takarítását végzi.

Mivel az idei gyereknap elmaradt a járvány miatt, ezért a gyerekeknek új játékokat és játszóeszközöket vásárolt az önkormányzat, de máshogy is támogatják a település gyermekeit, táborozási támogatást adnak az általános iskolásoknak, melynek mértéke maximum 30 ezer forint. A családokat iskolakezdési támogatással segítik, a szülők szeptember közepétől a jövedelmi helyzettől függően igényelhetik ezt az összeget.

Az egészségmegőrzés érdekében elmarad az idei falunap

A Covid–19-megbetegedések számait figyelve és az egészségmegőrzést szem előtt tartva a képviselő-testület úgy döntött, lemondja az idei falunapot. Kraft Ferencné elmondta, egy tavalyi pályázati forrásból finanszírozták volna a programot és bíznak benne, hogy az elnyert összeget a jövő évi rendezvényre is át lehet majd csoportosítani. Erre az évre egyébként még két program marad, melyet vár a lakosság. Az egyik az idősek napja, amit az Ellendért Egyesület szokott megrendezni, a másik a Mikulás ünnepség, melyet rendszerint az Ellend Közösségfejlesztő Egyesület szervez. Nyilvánvalóan ezek megrendezése is bizonytalanná vált, illetve a Mikulás ünnepség már biztosan elmarad, a gyerekeknek viszont házhoz viszik majd a csomagokat. Önkéntesek is segítettek

A polgármester a veszélyhelyzetre visszautalva elmondta, hogy a falu lakosai fegyelmezetten viselkedtek, s mint máshol is, itt is szinte félelmetesen kihaltak voltak az utcák. Mindemellett természetesen az önkormányzat is segített, májusban tartós élelmiszereket osztottak ki minden családnak, a csomagok ezenfelül fertőtlenítő- és tisztítószereket is tartalmaztak. A falugondnok és a házi gondozó a gyógyszerkiváltásban és a bevásárlásoknál segített a lakóknak. – Szeretnénk ezen kívül köszönetet mondani az önkénteseknek is. A maszkok anyagát a lakosságtól kapták, Heisz Imréné és Kovács Krisztiánné Szabina, valamint a szilágyi asszonyok a varrásban segítettek, melynek köszönhetően minden lakos kaphatott mosható maszkot – mondta a polgármester.

A település vezetői

A 240 lakosú község polgármestere Kraft Ferencné. Alpolgármester Heisz Rita, a képviselő-testület további tagjai: Boros Anikó, Hafner Csaba és Józsa Szilárd. Aljegyző: Hendzselné Papp Ilona. Falugondnok: Hafner Csaba. Házi gondozó Boros Anikó. Háziorvos dr. Hiti Zalán, védőnő Heisz Rita. Plébános: Nagy Norbert. Az Ellendért Egyesület elnöke Mayerné Háhner Anita, az Ellend Közösségfejlesztő Egyesület elnöke Kovács Krisztián. A civil szervezeteket az önkormányzat az idén is támogatni kívánja, az egyesületek működésre és programjaik megvalósítására 200 ezer forint összegért pályázhatnak az önkormányzatnál. A nyugdíjasklub vezetője: Hardiné Somlói Teréz. Az önkormányzat elérhetősége: 7744 Ellend, Petőfi u. 37.