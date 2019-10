Lezajlott az Open4Business

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network társ­szervezésében megvalósult Open4Business nemzetközi üzletember-találkozón idén 15 országból érkezett közel 250 résztvevő 400 üzleti tárgyalást bonyolított le a kétnapos programsorozat idején.

A fórum magába foglalt többek között olyan rendezvényeket, mint a Connect-IT, valamint az alkalmazott földtudományi konferencia vagy az „Exportfinanszírozás”, „Ipar&Klaszterek&Együttműködés” és „Ír Üzleti Nap” szekcióülések, melyek során a vállalkozások teljesítményére hatással lévő témákat tárgyaltak élvonalbeli szakemberek előadásaik során.

A helyi cégek idén is jelentős számban képviseltették magukat: 99 baranyai cég vett részt a programokon, melyek közül 63 vállalkozás csaknem 200 üzleti megbeszélést folytatott le, melyeknek a fele külföldi partnerekkel zajlott.

Ezekből az arányokból is jól látható, hogy a régió vállalkozásai nyitottak a partnerkeresési lehetőségekre, igény van részükről olyan programokra, ahol lehetőségük van naprakész szakmai információszerzésre, megismerkedhetnek a legújabb irányokkal, fejlesztésekkel, együttműködési és támogatási lehetőségekkel. Mindezek a törekvések azt mutatják, a baranyai gazdasági szereplők is egyre inkább a versenyképességüket növelő, exportorientált vállalati stratégiában látják a sikerhez vezető utat.

Dr. Síkfői Tamás, a PBKIK elnöke Baranya Megye Iparfejlesztési Programjáról tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a vállalkozások innovációs és exportpotenciáljának kiaknázásához, valamint a kamara gazdaságorientációját célzó törekvéseinek eredményességéhez elengedhetetlen a tőke bevonzása, minőségi munkaerő képzése, folyamatos utánpótlása és folyamatosan fejlődő technikai és tudásközpontok kialakítása; ezzel egy, a gazdaság erősödését ösztönző, innovációs ökoszisztéma kialakításához.

Ronan Gargan Írország magyarországi nagykövete, aki egyben Írország uniós biztosa az EU Parlamentben beszédében elmondta, örül neki, hogy a fővároson kívül Pécs az első magyar város, ahova ellátogathatott nyári kinevezése óta, célul tűzve ki a Péccsel fennálló, ír vonatkozású gazdasági és oktatási szálak továbberősítését.

A program keretében a résztvevőknek lehetősége volt további információkat megtudni Írország Brexittel kapcsolatos álláspontjáról is és az ebből bekövetkező esetleges gazdasági, a hazai vállalkozásokat közvetlen érintő részletekről kérdezni a nagykövetet.

Az eddig érkezett visszajelzéseknek köszönhetően a továbbiakban is a vállalkozásokat érintő, releváns témákra és szektorokra fókuszáló programokkal várja a kamara a baranyai vállalkozásokat.

Együttműködési fórumok a vállalkozásoknál

A jelentős hozzáadott értéket produkáló ágazatok eddig jellemzően nem Baranya megyét választották, ez a folyamat idén részben megváltozott. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara célja ezért egyrészről a fejlődőképes, már itt dolgozó, a településekhez erősen kötődő kkv-szektorbeli cégek sokrétű támogatása, és ebbe a kormányzat, az önkormányzatok, valamint az egyetem bevonása. E sikeres cégek számára kiemelt fontosságú a helyi beszállítói, vállalkozási rendszer fejlesztése is.

A kamara feladata másrészt – a megye számára a meglévő fejlesztési potenciál aktivizálása mellett – az 50–200 fő között foglalkoztató tudásintenzív ipari beruházások megnyerése. A gazdaságszervezés egyik legfőbb eszköze a helyi együttműködések szervezése a vállalkozói kompetenciák feltárása és azonosítása mentén.

Erre kitűnő példa a Versenyképességi Pólus Program, amely 2006–2010 között 3 stratégiai pillér mentén mátrixrendszerben szervezte meg a vállalkozói, intézményi és tudáskapacitások együttműködését. A helyi klaszteresedési folyamatot is a Pólus Program gerjesztette, indította el, amelynek a kamara az egyik koordinálója volt. Az akkor létrejött és alulról szervezett klaszterek ma is fontos szerepet töltenek be az ágazati együttműködésekben.

Minden helyi klaszter célja a közös gondolkodás és az attitűd, hogy szolgálja és képviselje a megyei gazdaságot, az üzleti közösségeket. Mindez a képzés, a közös beszerzés és a közös projektek, a technológiai fejlesztések és a lobbitevékenységek mentén valósul meg.

A gépipari, az építőipari és a kreatív klaszterek tagjai havonta benchmarking fórumokon mélyítik el tudásukat a szakmai kérdésekben és egymásról is sokat megtudhatnak. Természetszerű az emberi kapcsolatok erősödése is, ez az üzleti közösségek alapköve és építőeleme.

A Baranyai Iparfejlesztési Programban a helyi vállalkozások KFI projektjei nemcsak mint önálló fejlesztési programok mutatkoznak be, de a számtalan egyeztetés és kooperációs fórum alatt az azok közötti együttműködések és kapcsolódások is feltárásra, bemutatásra kerülnek.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt létrejött vagy az általa menedzselt klaszterek számos lehetőséget találnak tagjaik minél szorosabb együttműködésére. A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszterben ma leginkább az anyagok beszerzésében valósul meg intenzív kooperáció, de jellemző a termékfejlesztést érintő innovációs együttműködés is.

Az Információmenedzsment Innovációs Klaszter olyan vállalati funkciókat igyekszik megvalósítani, amelyeket – jórészt méretgazdaságossági okokból – a tagvállalatok önállóan nem tudnak üzemeltetni. Kezdetben a termékfejlesztési területen orvosolták a hiányosságokat, majd a nemzetközi piacra vitelben segítették hangsúlyosabban tagjaikat, napjainkban pedig – alkalmazkodva a változó igényekhez – HR és oktatási területen, a munkaerőpiacon teszik hatékonyabbá a klasztertagokat.

A Kreatív Ipari Klaszter missziója a klasztertagok jövedelemtermelő képességének fokozása, ezért a tagok közötti együttműködés az értékláncból adódóan történik. Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter már megszületésekor alapvetően a tagok közötti bilaterális együttműködésekre alapozott, eddig is több nagy K+F projektet generáltak, melyek alapvetően a klaszteren belüli cégekre össz­pontosítanak és alapoznak.

A tavaly alakult Építőipari Technológiai Klaszter főbb céljai között szerepel, hogy egymással társulva költségeket tudjanak csökkenteni az anyag-, energia-, és szolgáltatás-beszerzésben, emellett hatékonyabban tudják kihasználni az erőforrásokat, illetve pályázati forrásokat tudjanak lehívni.



Lehetőség: legyen szakmája mestere!

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara önköltséges mesterképzéseket indít a következő szakmákban: gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő; gáz- és tüzeléstechnikai műszerész; fodrász; villanyszerelő (A jelentkezőnek rendelkeznie kell érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképzettséggel is. A mestertanfolyam indulásáig ezt a képesítést meg lehet szerezni, akár Pécsett is.)

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges versenyképes ismeretek elsajátítását.

Érvényes jelentkezéshez a mesterjelöltnek a szakirányú végzettséget igazoló dokumentum bemutatása mellett, a szakma munkaterületén – a képesítés megszerzését követően – eltöltött 5 év gyakorlatot is igazolnia kell.

A tanfolyamok az előzetes elképzelések szerint november végén indulnak. A vizsgákra várhatóan tavasszal kerül sor. Jelentkezési határidő: 2019. október 31. További információ: Authné Kállai Kata 06-20/407-4655

Lányok jelenléte a fiúsabb szakmákban

A TechCsajok rendezvénysorozat pécsi állomása volt az Expo Centerben 2019. október 10-én megrendezett pályaorientációs esemény, melynek célja a fiatal lányok érdeklődésének felkeltése a műszaki és természettudományos szakmák iránt.

A rendezvényen idén is több tucat kiállító és több 100 látogató vett részt. A kamara pályaorientációs szerepének megfelelően idén is jelentős szerepet vállalt abban, hogy a rendezvény sikeres legyen, hiszen baranyai gimnáziumokat, klasztereket, a megye meghatározó cégeit hívták meg a rendezvényre.

A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsment szerv: PBKIK) saját standdal vett részt a rendezvényen, továbbá a klaszter több tagja is megjelent az eseményen, úgymint: Büttner Kft., Hauni Hungaria Gépgyártó Kft., Lakics Kft., MATRO Kft., Seres Kft., PBKIK, PTE-MIK.

A cégek játékos és interaktív feladatokkal, kisfilmekkel, esetenként saját gyártmányaikkal várták a „csajokat”, ezáltal is kedvet csinálva a műszaki pályák iránt.

Országos ismertségű lett a DesignPécs

Pécs egy modern város, ahol a kreatív ipar szerepe dinamikusan növekszik. Ezt támogatva álmodta meg és rendezte meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara immár hatodik alkalommal a DesignPécs programsorozatot, amely a DesignHét Budapesthez kapcsolódik.

A rendezvény célja, hogy bemutassa a régió kiemelkedő kreatív ipari képviselőit és a Pécsi Tudományegyetem művészeti és tervezői műhelyét, ezzel felvonultatva a helyi tervezői erőforrásokat és a lehetőségek tárházát.

Az érdeklődőket sokszínű programok várták, melyeken megismerhették a Baranyában kiemelkedő kreatív ipari vállalkozásokat. A kiállításokon túl workshopok keretében aktívan is részesei lehettek az alkotás örömének a pólónyomástól egészen a kalácssütésig.

Újdonság volt a belvárosban zajló kirakatverseny, mely arra irányult, hogy bemutassa a helyi termékeket, dizájnerek munkáit, és az ipari formatervezés termékeit is, így láthatóságot biztosítva a kulturális és kreatív iparban tevékeny vállalkozásoknak. A színes és igényes kirakatok felkeltették a járókelők figyelmét mind a pécsi lakosok, mind a turisták körében. Több időt töltöttek a sétálóutcán, illetve nagyobb számban tértek be a boltokba. A nézelődők szavazhattak is kedvencükre, melyet a DesignPécs közösségi oldalán osztottak meg egymással a követők.

Az ünnepélyes megnyitó keretében helyi divattervezők új kollekciói kerültek bemutatásra, illetve modern táncos bemutató szórakoztatta a vendégeket a Trezor Rendezvényházban. A kirakatverseny nyerteseit a szakmai zsűri hirdette ki négy kategóriában.

Idén először a szervezők egy olyan egyedülálló kiadványt is megjelentettek, mely Dizájn Térkép néven látta meg a napvilágot. Ennek egyik oldalán Pécs belvárosa látható, rajta megjelölve a DesignPécs Hét rendezvényeinek programjai és azok helyszínei (galériák, vendéglátóipari egységek, kamara stb.). A térkép másik oldalán számos helyi vállalkozás elérhetősége jelenik meg, akik a kreatív ipar jelentős helyi képviselői pl. a divat, a film és média, a kerámia, a dekor és az alkalmazott dizájn területeken.

A programsorozat elsődleges feladata az volt, hogy a szervezők felhívják mind a helyiek, mind a Pécsre látogatók figyelmét arra, hogy milyen érték és változatosság jellemzi a helyi ipart. Fontos, hogy tisztában legyenek vele, nem szükséges külföldre menni, ha minőségi alapanyagokra van szükség, hiszen már sok esetben a szomszédunkban lakozik. Ennek kettős szerepe az iparágak fejlődésének támogatása és azok turizmusra gyakorolt jótékony hatása.

Bemutatták a lehetőségeket

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00082 „Munka és Család – A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása és Nő-Köz-Pont létrehozása Pécsett” című projekttel rendhagyó programot szervezett a kamara, középpontjában a kreatív szakmák álltak.

A vállalkozás indítása, vagy karrierváltás előtt állók pontos képet kaphattak a Pécsett is elsajátítható kreatív ipari szakmákról és a kreatív vállalkozásokról. A kreatív ipar iránt érdeklődőknek át kell gondolniuk milyen szakmára lesz igény hosszú távon, hol lehet jól keresni, miben tudják kifejezni önmagukat és mire lesz szükségük a szaktudáson kívül, hogy érvényesülni tudjanak.

Az oktatási intézményekben tanulható kreatív szakmák interaktív, gyakorlati módon, különböző workshopok keretében kerültek bemutatásra és a résztvevőknek lehetősége volt személyesen is feltenni kérdéseiket számos pécsi szakembernek, akiktől első kézből tudhatták meg az egyes szakmák milyen lehetőségeket rejtenek számukra.

A rendezvény ideje alatt a Pécsi Család- és KarrierPONT és a PBKIK tanácsadói segítették a kreatív szakmák iránt érdeklődőket.

Tovább bővülő családismeretek

Ingyenes szülői-családi tanácsadó képzés indul Szigetváron a Magtárban 2019. október 25-én a Szigetvári CsakPONT szervezésében. A cél, hogy a résztvevők megismerjék a legújabb ismereteket a családok működéséről, a családi életciklusokat, a családformák jellemzőit és működését valamint, hogy ismereteket szerezzenek a társadalmi környezet változásairól. A képzés elvégzése után a résztvevők alkalmassá válnak szülőcsoportok vezetésére meghatározott témákban. Helyszín: Szigetvár, Magtár épülete, Dózsa Gy. u. 5/a. Információ és jelentkezés: [email protected]

Ingyenes jogi tanácsadást szervez a Szigetvári CsakPONT a szigetvári, sellyei és szentlőrinci járáshoz tartozó lakosok számára minden 2. csütörtökön jogi tanácsadás, családjogi kérdések, adójóváírások, támogatások igénylése témakörökben személyes konzultáció keretében. A tanácsadás helyszíne a Magtár. Előzetes bejelentkezés szükséges: 20/236-7961 vagy a NŐNAP 365 Facebook oldalon. A projekt az EFOP-1.2.9-17-2017-00102 számú támogatási szerződés alapján az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási Alapokból kerül finanszírozásra.

Nemzetközi partnerek találkozóját tartották

A kulturális örökség revitalizációját megcélzó CE1013 azonosítószámú REFREsh rövid nevű pályázat nemzetközi találkozójára került sor Lokve városában, Horvátországban. A projektben résztvevő öt ország projektmenedzserei és a pályázatban résztvevő partnerek külső szakmai szakértői találkoztak, hogy a kétnapos rendezvényen átbeszéljék a projekt előrehaladását, az elért eredményeket, valamint megvitassák a következő időszak feladatait.

A találkozón a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) külső szakmai szakértő cége, az Eco-Cortex Kft. képviselői által kerültek bemutatásra az előző időszakban minden résztvevő országra külön elkészített regionális stratégiák. 2019. év végéig ezeket alapul véve az Eco-Cortex Kft. munkatársai kidolgoznak egy nemzetközi stratégiát.

A jelenleg a PBKIK vezetésével megvalósuló munkacsomag 2019. év végéig tart. A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Baranyai kreatívok egymás között

A rendezvényen az előadók a divat- és filmipar, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Kreatív Ipari Klaszter, a Pécsi Tudományegyetem és a helyi dizájner boltok képviselői hívták fel a figyelmet a kreatív iparban rejlő lehetőségekre, magaslatokra és buktatókra. Cserkúthy Hanna, divattervező a kreatívok együttműködéséről és az abban rejlő pozitívumokról beszélt. Keresnyei János, a Kreatív Ipari Klaszter elnöke projektlehetőségekre hívta fel a résztvevők figyelmét. Schmidt Enikő, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részéről a divatiparban jelentős nemzetközi üzletember találkozókat ismertette.

Bemutatkozott még a modern pécsi filmgyártás, valamint a helyi kortárs grafika is. Az előadók nem titkolt célja az volt, hogy megmutassák az alkotóknak, hogyan váljanak sikeres vállalkozóvá és tegyék ismertté szolgáltatásaikat és termékeiket mind hazai, mind a nemzetközi piacon egyaránt.