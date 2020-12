Ma fontosabb a hatékony és rugalmas munkahelyi csapat, mint eddig bármikor

A pécsi és budapesti székhellyel működő MyPro Solutions évek óta meghatározó szereplője a szervezetfejlesztési piacnak a kkv-szektorban. A 2020-as év kihívásaira reagálva innovatív megoldást dolgoztak ki, amely játékosított módon segíti a szervezeti tanulást.

A MyPro Solutions munkatársai a 2014-es alapítás óta 185 céget segítettek a fejlődésben különböző módszerekkel, 9351 órányi személyes tanácsadással támogatták ügyfeleiket, és 6041 fő vett részt fejlesztő szolgáltatásaikban. A fejlesztőcsapat magját a cég négy tulajdonosa alkotja, de szoros együttműködéseket alakítottak ki a szakma több kiváló képviselőjével is.

– Milyen cégekkel dolgoztok szívesen, és hogyan épül fel egy fejlesztési folyamat?

– Legszívesebben olyan ügyfelekkel dolgozunk, akik hosszú távon gondolkodnak a cégük fejlesztésében, mert az alkalmi beavatkozásoknak nincs érdemi hozadéka – mondta el Dobos Elvira, a cég ügyvezetője. – Mérhető fejlesztési folyamatokat tervezünk és valósítunk meg, amelyeknek a kezdő lépése minden esetben a diagnózis. Egy orvosi kezelés is csak akkor lehet hatékony, ha pontos diagnózisra épül. Senki sem szeretné, ha az orvosa találomra írna fel gyógyszert, vagy rendelne el egy műtétet. A vállalkozások is élő szervezetek, ezért ugyanígy a szervezetfejlesztésnek is komplex diagnosztikán kell alapulnia. Ezért a felmérés az első állomás. Így számszerűsíthető adatokkal dolgozunk, amelyekre megalapozottan tudjuk felépíteni a további beavatkozásokat. Ezáltal a fejlesztések eredményei is visszamérhetővé, nyomon követhetővé válnak.

– Milyen változásokat hozott a 2020-as év a szervezetfejlesztésben?

– A 2020-as év olyan helyzetet teremtett minden ágazatban, amire a cégeknek innovatív módon kellett reagálniuk, hogy elkerüljék a végzetes veszteségeket – mondta el Dr. Keresnyei Krisztina. A MyPro Solutions számára alapérték a fejlődés, ezért folyamatosan fejlesztünk új szolgáltatásokat, amelyek segítik a hazai vállalkozások sikeres működését. Ebben az évben ez a szemléletmód különösen nagy jelentőséget kapott. A Games for Business Kft.-vel egy egyedi, munkahelyi teljesítménynövelést támogató eszközt hoztunk létre. A platformnak „A Cég” nevet adtuk, mert a felhasználók egy virtuális irodaház irodáit végigjárva szerezhetnek ismereteket és élményeket.

– Milyen előnyei vannak a rendszernek?

– A Cég elősegíti a munkatársak teljesítményének növelését, és fejleszti az együttműködést. A rendszer nagy szabadságot és rugalmasságot ad a munkatársaknak, mert online, bármilyen eszközön elérhetik, bármikor elindíthatják, így nincsenek idő- és térbeli korláthoz kötve. A munkatársak úgy fejlődnek, hogy közben nem esnek ki a munkából, nem kell tréningeken ülniük, hanem egy játék szereplőjeként, a megszokott helyzetekből kiszakadva oldanak meg feladatokat. Ez a módszer amellett, hogy motivál és inspirál, építi a csapat egységét, és növeli a szervezet megtartó erejét. És még költséghatékony is, ami szintén fontos szempont – mondta Dobos Dorina. – Ezen kívül a vezetők munkáját a rendszerből kinyerhető visszajelzésekkel, riportokkal is segítjük, ami a további fejlesztéseket is megalapozhatja.

– Kiknek lehet hasznos A Cég?

– Ma fontosabb a hatékony és rugalmasan együttműködő munkahelyi csapat, mint eddig bármikor, ezért A Cég többféle vállalati igényre reagál – mondta el Ruszák Miklós. – Míg a kkv-k esetében minden munkatárs számára hasznos és célszerű egy ennyire átfogó tudásanyag elsajátítása, addig a multinacionális vállalatoknál, ahol a tréning- és tanulási kultúrának nagyobb hagyománya van, az újonnan belépő munkatársak képzésére, a tehetségmenedzsment programokban résztvevők számára nyújt támogatást, és egyben a beilleszkedés megalapozását jelentheti.

A MyPro Solutions csapatának tagjai fontos szerepet vállalnak a szakmai innováció és érdekképviselet területén is. Országos szervezetekben látnak el olyan vezető tisztségeket, mint a Magyar Coach Egyesület elnöksége, a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének alelnöksége és a szövetség Képzési és Minősítési Tanácsadó Testületének vezetése.