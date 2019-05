Magas szintű ellátást biztosít a korszerű egészségügyi centrum

Több pályázatot is elnyert az utóbbi időben Pécsvárad, amelyeknek köszönhetően jelentősen javul a településen a szociális és az egészségügyi ellátás. Az egészségügyi központ új épületét már átadták, hamarosan pedig a bölcsőde és az idősek otthona is megújul.

Korszerű környezet és magas szintű ellátás várja a felnőtt és gyermek betegeket a Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ újonnan átadott épületében. A pécsváradi önkormányzat az elmúlt időszakban számos pályázatot nyújtott be a település fejlesztésére. Ezek közé tartozik a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi alapellátó rendszer eredményességének, valamint prevenciós funkcióinak fokozását célzó beruházás is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az egészségügyi központ hátsó, nyugati felén új épületegyüttest alakítottak ki, amelyet kedden adtak át ünnepélyes keretek között. A beruházásra 105,92 millió forintos forrás állt rendelkezésre, a támogatás mértéke száz százalékos volt. A pályázatban a Baranya Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként vett részt, és közreműködött a koordinálásban, lebonyolításban is.

Az új épület az önkormányzati feladatellátáshoz köthető szolgáltatásoknak – az orvosi ügyeletnek és a védőnői szolgálatnak – ad helyszínt. A projekt keretében az épület teljes berendezését, a működéshez kapcsoló eszközöket és orvosi műszereket is be tudták szerezni. A létesítmény felső szintjén pedig orvosi pihenő is helyet kapott.

Az épület kialakítása környezettudatos, energiatakarékos megoldásokkal valósult meg. Az intézmény külső megjelenését próbálták annyira leegyszerűsíteni, amennyire lehet, de az egészségügyi centrumnál nem is ez a fontos, hanem, hogy minden olyan feltételt biztosítani tudjon, ami a működéshez szükséges.

– Az alapellátási centrum nemcsak a pécsváradiakat hivatott ellátni, hanem a környékbeli lakókat, gyermekeket is – mondta Zádori János polgármester az ünnepségen.

A kialakítás során folyamatosan egyeztettek az orvosokkal, mit szeretnének a pihenőbe, amit megpróbáltak teljesíteni, hogy minél otthonosabban érezzék itt magukat. A város vezetője hozzátette, így a szakemberek, orvosok sokkal szívesebben jönnek ide, és így nem lesz gond, ki fog ügyelni a város és környékbeli emberek egészségére.

– Az egység már működik, így elmondhatjuk, hogy a beruházás jól sikerült – hangsúlyozta a polgármester. – Komoly fennakadás nem volt, és az intézmény tetszik az orvosoknak, védőnőknek is. Ez egy olyan épület, amit a következő tíz-húsz évben is vállalni lehet.

Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy egy olyan intézmény avatásán vehet részt, amivel a helyiek mind elégedettek.

– Az egészségügyi alapellátás fejlesztése sosem volt vitatott – mondta Hargitai. – Egy ilyen intézmény, mint ez a pécsváradi is, képes arra, hogy a betegeket megfogja, és a csak olyan esetben kelljen Pécsre menniük, ha olyan gondjuk van, amit egy alapellátó nem tud teljesíteni.

Az egészségügyi centrumot Kiss László református lelkipásztor áldotta meg, az ünnepség pedig szalagátvágással zárult.

A város több pályázatot is beadott, amelyek célja az volt, hogy biztosítani tudják a pécsváradi és a környékbeli lakóknak a megfelelő szociális és egészségügyi feltételeket. Ennek keretében adták át tehát az egészségügyi centrumot, de ennek érdekében építik az idősek otthona nappali ellátási egységét, és fejlesztik a bölcsődei kapacitást is.

A városban az idősek nappali ellátása már régóta kérdéses. Pécsvárad rendelkezik egy bentlakásos idősek otthonával, ezt szeretnék összekapcsolni a nappali ellátással. Ahogy Zádori János elmondta, a környékbeli településekről a falubuszokkal jelenleg is sok idős ember jön Pécsváradra, nap közben itt töltik az idejüket, itt étkeznek, foglalkozásokon vesznek részt, megkapják az alapvető orvosi, szociális ellátást. Erre egyre nagyobb igény mutatkozik, ami a pályázat segítségével tudnak kielégíteni.

A szociális otthon fejlesztése szintén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően valósulhat meg. A beruházás, amelyre az önkormányzat 78 941 712 forintos támogatást kapott, már elkezdődött, és a tervek szerint ősszel adhatják át az új épületrészt, amely a bentlakásos intézménnyel egy helyre kerül, és ugyanaz a személyzet is fogja kiszolgálni. Pécsváradon az átlagéletkor az elmúlt tíz-tizenöt évben legalább öt évvel emelkedett, ennek az egyik feltétele valószínűleg az, hogy ezeket a szolgáltatásokat minél magasabb szinten tudják biztosítani a rászorulóknak.

A bölcsődei férőhelyek száma is nő

A harmadik kiemelt program a városban a bölcsőde fejlesztése. Önkormányzati cél, hogy támogassák a szülők mihamarabbi visszaállását a munkába, és ennek egyik feltétele a bölcsődei kapacitás bővítése. Pécsvárad most egy TOP-os pályázat keretén belül száz százalékban növeli a férőhelyek számát, vagyis a jelenlegi egy bölcsődei csoport helyett kettő lesz. A fejlesztésre az önkormányzat 131 592 318 forintos támogatást nyert, amelynek keretében építészeti munkák és eszközbeszerzés valósul meg.

A kapacitás bővítése átszervezéssel valósulhat csak meg, így az óvodának is helyet adó épület felső szintjét beépítik, ahova a nagycsoportosok költöznek majd, így az alsó szinten tudják elhelyezni a másik bölcsődei csoportot. A pályázat keretében az ott dolgozók által elvárt összes eszközt beszerzik, ami ahhoz szükséges, hogy a gyermekek otthon érezzék magukat és játszani tudjanak. A bővítés szakmai feltételeit pedig szintén megteremtették már, így az őszi nyitásnak úgy látszik, nincs akadálya, szeptemberben elindulhat a második csoport is.

Zádori János szerint minden kisvárostól elvárt dolog, hogy odafigyeljen, milyen igények merülnek fel a településen. Pécsváradon látták, hogy sok szülő szeretne visszamenni a munkába, ezért biztosítja az önkormányzat azt, hogy akár már egyéves kortól bölcsődébe tudják vinni a gyermekeket.