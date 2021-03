Magyarhertelenden is nagyon várják már a turistákat, kirándulókat

A főként a turizmusra támaszkodó Magyarhertelend idei terveibe is beleszólt valamelyest a járvány, ezért itt is várják, hogy a jó idő bekövetkeztével tudjanak jönni a vendégek, kinyisson a fürdő. Emellett sem áll meg a munka, számos fejlesztés így is megvalósulhat a településen.

Hosszú évekig azt kellett mondani, hogy öregszik a falu lakossága, de szerencsére az elmúlt esztendőben megfordult ez a tendencia, fiatal családok költöznek a településre, az üdülőterületen is életvitelszerűen laknak a családok. Reális áron, jó állapotban jelenleg nincs is eladó ház a községben, viszont az önkormányzat az idén nyolc össz­közműves telket szeretne értékesíteni, ide pedig utat építenek és az odavezető Galambos utcát is le fogják aszfaltozni. Szeledi Katalin, Magyarhertelend polgármestere elmondta, a következő hetek legfontosabb feladata a Barátúri-tó környezetében 1600 fa elültetése lesz, amelyet már tavaly ősszel szerettek volna, ám a járványhelyzet keresztülhúzta a számításaikat. A Barátúri-tó a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében áll, viszont a magyarhertelendi önkormányzat közigazgatási területén fekszik, így a turisztikai hasznosítását ők tervezik. – Egy nagy rendezvény keretében, több száz résztvevő segítségével terveztünk fákat ültetni, mire berobbant a járvány második hulláma. 1600 már megérkezett fát most viszont április 10-ig mindenképpen el kell ültetni, különben tönkremennek. A fákat a 10 millió fa egyesülettől kaptuk, a Mecsekerdő Zrt. pedig ingyenesen készítette a terveket a fásításra és segítenek a faültetésben is. S mivel elég nagy területet, 11 hektárt kell beültetni, ezért reméljük, hogy a szabályok betartásával további önkéntesek segítségére is számíthatunk majd – mondta a polgármester. Az ide tervezett fejlesztéseikre rányomta a bélyegét a járvány, ugyanakkor nyáron szeretnék a tavon legalább a csónakázási lehetőséget biztosítani. Emellett erre az évre már betervezte az önkormányzat, hogy a település három játszóterét (Barátúr, Fő-tér, üdülőterület) felújítja, illetve a nyárra szeretnék a Közösségi Centrumban lévő ifjúsági klub két helyiségét berendezni, eszközöket beszerezni, erre korábban nyertek pályázati támogatást. A közös önkormányzati hivatal felújítására, valamint a védőnői szolgálat áthelyezésére is szeretnének pályázati támogatást nyerni. Ez utóbbit az óvoda épületének tetőterében alakítanák ki, hiszen így egy helyen lehetne az óvodával, a bölcsődével, és az orvosi rendelővel. Ráadásul a kedvező szintviszonyok miatt itt rámpával meg tudják oldani az akadálymentesítést is. A községvezető elmondta, vannak távolabbi tervei is az önkormányzatnak, mint a kilátó rendbetétele, az üdülőterületi utak felújítása, vagy a kastély hasznosítása, de a jelenlegi helyzetben a realitás talaján maradva ezek a fejlesztések még váratnak magukra. Munkalehetőség Megváltozott munkaképességűeknek fog könnyű fizikai munkát biztosítani az Erfo Közhasznú Nonprofit Kft. A munkahely a barátúri településrész kihasználatlan kultúrházában lesz, az épületet az önkormányzat újítja fel. A foglalkoztató helyből és a környező településekről is várja az álláskeresőket. Fejlesztések Az elmúlt években sok beruházás megvalósulhatott Magyarhertelenden, két éve megújult a kultúrház, Közösségi Centrumként működik, számos közösségi rendezvény, hagyományőrző program helyszíne. Két éve nyitott meg a mini bölcsőde, tavaly elkészült az óvoda udvarának felújítása a Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból, illetve az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat korszerű eszközökkel gazdagodott.

Ezen kívül már működik az a 13 kamerából álló kamerarendszer is, amely az üdülőterület biztonságára vigyáz és az illegális hulladéklerakók megszüntetése szolgál. A rendszer 4 millió forint költségű kiépítését pályázati forrásból, és önerőből valósította meg az önkormányzat. A 650 lakosú község polgármestere Szeledi Katalin. Alpolgármester: Dr. Oberling János, a képviselő-testület további tagjai: dr. Szeitz Boglárka, Molnár Mónika és Gráber Zoltán János. A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Dr. Mátéka Gyöngyi. A falu civil szervezetei nagyon aktívak, a lakók és az üdülőövezet biztonságáért sokat tesz a Magyarhertelendi Polgárőr Egyesület (elnöke Eichert Károly), a programok tekintetében nagyon aktív Bordalkör Egyesület elnöke Almási Sándor, a szállásadókat összefogó Magyarhertelendi Termál Turisztikai Egyesület elnöke Szeledi Katalin, az ifjúsági táborokat, színjátszó foglalkozásokat szervező Hevikult Kulturális Egyesület elnöke Figura Ede. Falugondnok: Szabó Attila. A helyi turizmus szempontjából mind a Kapucinus Kézműves Sörfőzde, mind a Magyarhertelendi Termálfürdő nagyon fontos a településnek, emellett a kisebb vállalkozók, szállásadók is sokat jelentenek az önkormányzatnak. Az összeállítás

a Magyarhertelendi

Önkormányzat

támogatásával készült.

Összeállította:

Rajnai-Zsíros Krisztina