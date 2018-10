Majdnem 150 millió forintból újult meg az iskola

Új burkolatot kapott a folyosó mindkét szinten, továbbá a festés-mázolás is megtörtént.

Színvonalas fúvós műsorral kezdődött el csütörtök délelőtt a Szentlőrinci Általános Iskolában annak a projektnek a zárórendezvénye, mely során közel 150 millió forint pályázati támogatásból újulhatott meg kívül-belül a Szigetvári Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmény. Mint azt Kalapáti Attila tankerületi igazgató a rendezvényen elmondta, Szentlőrincen az oktatásnak-nevelésnek komoly múltja van. A néhai iskolaigazgató – Gáspár László – kiváló iskolakísérletet folytatott, továbbá a város vezetői is elkötelezett volt pedagógusok.

A nyolc évfolyamos általános iskola jelenlegi oktatási rendszere 2009-ben alakult az addigi Ifjúság Úti és Kodolányi Utcai Általános Iskolák összevonásával. A helyi általános iskolások oktatása 2011 júniusáig két helyen történt, majd 2011 szeptemberében már Szentlőrinc város összes általános iskolai tanulója az Ifjúság úti épületben kezdhette meg a tanévet, jelen pillanatban négyszáznyolcvannégy diák tanul nap mint nap itt.

A meglévő épület befogadó méretében megfelel a jelenleg adott és a jövőben várható tanulólétszám elhelyezésére, ezért sem bővítéssel, sem új építmény építésével nem tervezik a kapacitásbővítést. Az intézmény részleges felújítása 2011-ben egy új épületrész hozzáépítésével megtörtént, a régi épületrész nyugati szárnya azonban kimaradt a felújításból. De mivel az intézmény az 1970-es években épült, az idők során szükségessé vált ennek a résznek is a komplex külső-belső felújítása.

Most többek között új burkolatot kapott a folyosó az iskola mindkét szintjén, és a festés-mázolás is megtörtént. A bejárat is korszerűsítve lett, csúszásmentes járólapokat helyeztek le, és akadálymentesítés valósulhatott meg. A nyugati szárny minden tantermében illetve az irodákban is az összes ablakot kicserélték és szalagfüggönyöket helyeztek el. Ezzel párhuzamosan a külső homlokzatot is szigetelték, ezek a lépések már az idei tél folyamán is hozzájárulhatnak a költségek csökkenéséhez.

A mosdók is teljes felújításon estek át, a tető szigetelése is megtörtént és természetesen a gyerekek legnagyobb örömére az udvaron játékokat is elhelyeztek. Új padok is kikerültek, így akár kihelyezett tanórát is lehet tartani az udvaron. A tornacsarnoknál lévő folyosó a teremmel és az öltözőkkel együtt még felújításra vár, egy esetleges jövőbeni pályázat eredményeként ezt is fejlesztenék. Azonban az öltözőkben vannak olyan padok elhelyezve, amelyek a jelenlegi pályázatból lettek finanszírozva, illetve a tornacsarnokban nagyon sok, a mindennapos testnevelést megvalósító eszközt sikerült beszerezni, amit már birtokba is vettek a gyerekek.

A felújítás mellett számos olyan eszközt szereztek be, amelyek az oktató-nevelő munkát segítik, és kültéri fitneszgépeket helyeztek el az udvaron. Az aktuális fejlesztés kapcsán nem árt megjegyezni, a város abban a szerencsés helyzetben van, hogy a kormány döntése szerint hamarosan elkezdődhet majd a helyi tanuszoda építése is, így több száz környékbeli gyerek és felnőtt számára nyílik újabb mozgáslehetőség.