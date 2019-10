Már készülnek Palotabozsokon a Disznótoros Fesztiválra

Immáron ötödik alkalommal rendezik meg szombaton Palotabozsokon a Disznótoros Fesztivált, melyre az idén is mindenkit szeretettel várnak.

A község egyik legnépszerűbb programjára készülnek a helyiek. A Disznótoros Fesztiválra évek óta egyre többen érkeznek, így a szervezők a programokat a résztvevők igényeire szabják. A fesztivál délután 13 óra 30 perckor kezdődik látványdisznóvágással a faluház udvarán, miközben az érdeklődőket finom borral kínálják, a gyerekeket pedig tökfaragásra invitálják.

A színpadon 16 órától a Babarci Magyar–Német Baráti Kör Gyermektánccsoportja, valamint a Wemender Männerchor szórakoztatja majd a jelenlévőket, emellett a kolbásztöltő versenyre nevezett 21 csapat is hozzákezdhet a finom falatok elkészítéséhez. 17 órától sakk szimultán veszi kezdetét Jeszenszky József mesterjelölt sakkozóval a faluházban. A fesztivál idei sztárvendége Magyar Rózsa népdalénekesnő, aki 18 órakor lép fel, és a Groovehouse zenekar, amely 21 óra 30-tól szórakoztat majd. A 20 órakor kezdődő eredményhirdetés után kiderül, ki viszi haza az idei kolbásztöltő verseny vándorserlegét. A vacsorát követően a Diamant zenekar adja majd a talpalávalót.

Ritzl Róbert, Palotabozsok polgármestere elmondta, a rendezvény megszervezéséhez a Német Nemzetiségi Önkormányzat – a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz benyújtott – pályázata is hozzájárult, 500 ezer forint támogatást nyertek a disznótoros megrendezéséhez. A német nemzetiségi önkormányzat egyébként is aktív szerepet vállal a település közösségi életében, a község számos rendezvényét támogatja.

– Több pályázatnak köszönhetően a település szebbé tételén dolgoznak, emellett a német nemzetiségi közösség a közelmúltban a mohácsi Dunai Halfesztiválon képviselte községünket, ahonnan ezüst minősítéssel tértek haza – mondta a községvezető.

A falu programjai közül kiemelkedő volt az augusztusi falunap, amelyen az idén a „Palotabozsok Díszpolgára” címet Szabó Sándor egykori tanár kapta. A díjazott 50 évvel ezelőtt alapította meg a Német Vegyeskórust. Az énekkar 50 éves jubileumi ünnepségét szeptember végén rendezték meg, a meghívott egykori kórustagok, vendégek és érdeklődők meg is töltötték a faluházat. A rendezvényen bemutatták a kórus életútját bemutató „Es war einmal” című könyvet is.

Ünnepelték őket

A közelmúltban rendezték meg az idősek napját, melyre közel 180-an örömmel fogadták el az önkormányzat meghívását és vettek részt a programon. A palotabozsoki óvodások és a véméndi iskolások szép műsorral kedveskedtek az időseknek, a kerek évfordulót ünneplők pedig jelképes ajándékot kaptak.

Tábort szerveztek

A Palotabozsok Községért Alapítvány sikerrel pályázott az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében, a támogatásnak köszönhetően pedig az idén már harmadik alkalommal táborozhattak 11 héten keresztül a hátrányos helyzetű és sérült gyermekek, így számukra is kellemesen telhetett a nyár.

Jelenleg a ravatalozó felújításán dolgoznak

Ritzl Róbert, Palotabozsok polgármestere büszkén tekint az elmúlt öt évre, hiszen 800 millió forint összköltségű beruházás és fejlesztés valósult meg az elmúlt években. Ennek eredményeként egyebek mellett meg­újult a volt iskola épülete, a hivatal, a faluházban a panzió, ezen kívül sikerült a volt vasút­állomást megvásárolni és azt is felújítani, számos változás történt a sportpályán, rendbe tették a hadisírokat is, korszerűsítették a közvilágítási rendszert, járdákat újítottak fel és árkokat burkoltak, mindemellett több gépjármű beszerzésére is lehetőség adódott.

A Leader program keretében nyert támogatásnak köszönhetően jelenleg a ravatalozó korszerűsítésén dolgoznak. A Magyar Falu Programban is van már nyertes pályázata az önkormányzatnak: orvosi eszközök beszerzésére, és a faluház féltetőjére nyertek támogatást. A belügyminisztériumi pályázati támogatásnak köszönhetően pedig műfüves pálya épülhet a következő években.

– Szeretném megköszönni a választópolgároknak, hogy október 13-án szavazataikkal ismét támogattak bennünket, lehetőségeinkhez mérten továbbra is azért dolgozunk, hogy községünk mindig szépüljön és fejlődjön – mondta a Ritzl Róbert.

A település vezetői

A 866 lakosú község polgármestere Ritzl Róbert. Alpolgármester: Friedrichné Fazekas Mária. A képviselő-testület további tagjai: Feledi Roland, Jordán Attila, ifj. Szitás Tibor. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke Ritzl Józsefné, tagjai: Martini Márton, Martényi János, Penczné Hautzmann Irma és Németh Lívia. Jegyző: Fried­rich Péter. Az óvoda vezetője Schippné Till Zsuzsanna. Művelődésszervező: Ritzl Melitta, a nyugdíjasklub vezetője: Ritzl Józsefné. Diakónus: Koósz Roland. Református lelkész: Szabó Ildikó Rozália. Háziorvos: dr. Almási Angelika, védőnő: Bódis Mónika.

A Blaskapelle Boschok zenekar vezetője: Ritzl Benjamin. A Rozmaring kórus vezetője Németh Lívia. A Német Nemzetiségi Egyesület elnöke: Thurn Jánosné. A Magyar Dalkör vezetője: Nyírőné Csibi Margit. A Palotabozsok Községért Alapítvány elnöke: Friedrich Péterné. A polgárőr egyesület elnöke: Kerner Ferenc. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke: Óbert Péter, a Szabadidő Sport Egyesület elnöke: dr. Kovács Bálint.

Az önkormányzat elérhetősége: 7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos u. 73. Telefon: 69/341-101.