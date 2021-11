Már napokon belül megtelik élettel az új munkásszállás Bólyban

Hamarosan megtelik élettel a hajdani tejüzem helyén megépült, 83 főnek lakhatást biztosító új, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő munkásszállás. A négy tömbből három elkészült, ezek átadóünnepségét holnap tartják.

December elejétől már várhatóan telt házzal üzemel a mai kor igényeinek mindenben megfelelő, újonnan épült, összesen 83 főnek lakhatást biztosító munkásszállás a város központjában, a hajdani tejüzem helyén. A szálláshely négy épülettömbjéből három elkészült és teljesen berendezve várja a lakóit – ennek, a 20 lakóegységnek helyet adó résznek az ünnepélyes átadását holnap tartják.

– A munkásszállás lakrészeit helyben működő cégek vehetik majd bérbe az önkormányzattól, a létesítményben a bólyi vállalkozások dolgozói számára nyílik szálláslehetőség, a szolgáltatásra jelentős igény mutatkozik – emelte ki Hárs József, Bóly polgármestere. – Az ipari park vállalkozásaihoz naponta több mint tíz buszjárat szállítja a munkahelyükre a környező településekről a dolgozókat, sokuknak egyszerűbb lenne, ha Bólyban laknának. Vannak, akik távolabbról érkeznek és csak hétvégén járnak haza – nekik is megoldást jelenthet ez az új szálláshely. A képzett szakemberek pedig sokszor az ország távolabbi pontjairól érkeznek: jelentős vonzerőt jelent, ha a korszerű körülmények közötti lakhatásukat a munkáltató biztosítani tudja – tette hozzá.

A munkásszálló építésére a Pénzügyminisztérium által 2018-ban meghirdetett munkaerőpiaci program keretében mintegy 306 millió forint támogatást nyert a bólyi önkormányzat, ehhez a telket, valamint 15 százalék önerőt kellett biztosítaniuk. Ahhoz azonban, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szálláshely készüljön el, ennél mélyebben kellett a városnak a zsebébe nyúlnia – a teljes beruházás költsége várhatóan meghaladja az 500 millió forintot.

A lakóegységek közt vannak kétszemélyesek, de vannak olyanok is, amelyekben hatan – hárman-hárman két szobában – is elférnek. Valamennyi lakrész bútorozott, wifivel ellátott, alapvető konyhai berendezésekkel és eszközökkel felszerelt, a szálláson lakók járműveinek számára az udvarban alakítottak ki parkolóhelyeket.

Két legyet ütöttek egy csapásra A négy épületből álló komplexumból holnap hármat adnak át, ezekben 80 férőhely található. A negyedik tömb építésével várhatóan márciusra végeznek – a hajdani tejüzem melletti ingatlant a munkásszálló beruházás megkezdését követően sikerült megvennie az önkormányzatnak. A terveket az új elképzeléseknek megfelelően módosították. A vásárlással két legyet ütöttek egy csapásra – fogalmazott a város polgármestere –, így ugyanis lehetővé vált, hogy ezt, a többek közt beteg-, illetve akadálymentes szobának, mosó- és klubhelyiségnek helyet adó épületrészt egészen az utcafrontig kihozzák. A másik pozitívuma a szomszédos telek megvásárlásának, hogy ezáltal egy, a munkásszállás építésétől teljesen elkülönülő beruházás keretében a Temető utca kiszélesítése is lehetővé vált. Ez a keskeny útszakasz évtizedek óta okoz problémákat. Most a város tulajdonába került telekből egy hatméteres, nagyjából 100 méter hosszú sávot közterületté, úttá alakítanak, ezáltal gyalogosok, kerékpárosok és nagyobb járművek is kényelmesen elférnek.

Koncerttel ünnepelte jubileumát a szociális központ énekkara

Idén ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját a Bólyi Szociális Központ Énekkara, a 25 éves jubileum alkalmából nagyszabású ünnepséget tartottak november 13-án szombaton. Az évfordulóra szervezett hangversenynek az Erzsébet Vigadó adott otthont, a díszelőadás iránt igen nagy volt az érdeklődés. Az ünnepi eseményen a Bólyi Szociális Központ Énekkara színes ízelítőt adott a két és fél évtizedes fennállása alatt folyamatosan bővülő repertoárjából, a jubileumi hangversenyt vendégelőadók fellépései is színesítették.

Dallal, muzsikával köszöntötte az ünnepelt énekkart a Törökbálinti Hagyományőrző Svábkórus, a Nagynyárádi Német Nemzetiségi Énekkar, színpadra lépett továbbá a Bólyi Harmonikaegyüttes, Gráf Áron trombitán, Szabó Luca harsonán, Horesnyi Mónika pedig zongorán adott elő zeneműveket.

A városban a kórusban való éneklés komoly múltra tekint vissza, és komoly hagyománnyal bír – a Bólyi Szociális Központ énekkarának története egészen a mai gondozási központ területén hajdan működő zárdáig nyúlik vissza. Az apácák által nevelt lányokat ma is Mária lányokként emlegeti a város – felnőttként a csodálatos énekhanggal megáldott hölgyek a kilencvenes évek végén alapítottak egy énekkart, amelyhez a gondozási központ dolgozói, valamint a település több nyugdíjasa is csatlakozott. A kórus negyedszázaddal ezelőtt vegyes karként indult, mára azonban férfiak már nincsenek az énekesek között, a Bólyi Szociális Központ Énekkarát női kórusként tartják számon.

A fiatalság indulását lakásokkal segíti a város

Lezárult a város népességmegtartó képességének javítását, valamint a „minőségi” elvándorlás megakadályozását célul kitűző „Itthon Bólyban” program a közelmúltban. Mint ismeretes, a projekt egyik fő elemeként pályázati támogatás segítségével összesen nyolc lakást alakított ki az önkormányzat az elmúlt években: négyet a Hunyadi, négyet a Rákóczi utcában. Az 55–60 négyzetméter körüli, gépekkel felszerelt konyhával rendelkező, bútorokkal berendezett, wifivel ellátott otthonokban két évig élhetnek bérleti díj fizetése nélkül fiatalok – csak a rezsit és a közös költséget kell állniuk, feltétel továbbá, hogy a városban közösségi célú önkéntes tevékenységet végezzenek.

Több pár is van, akik már – a két év lejártát követően – „kirepültek”, és bizonyítva, hogy a program elérte a célját, Bólyban maradtak: van, aki lakást vásárolt, van, aki építkezésbe kezdett. Jóllehet a projekt lezárult, a megépült lakásokat a pályázatban vállaltaknak megfelelően, a jelenlegi működési formában, kifejezetten a fiatalok lakhatásának segítését célul kitűzve, nyolc évig biztosan fenntartja a város.

Hogy az effajta lehetőségre jelentős Bólyban az igény, azt nemcsak az mutatja, hogy a megüresedő lakásokra többszörös a túljelentkezés, hanem az is, hogy a Millennium Házban a 2000-ben épült, szintén kifejezetten fiataloknak szánt fecskelakások is „telt házzal” üzemelnek. Ezek sajátossága, hogy a bennük lakók, ha Bólyban telepednek le, a befizetett bérleti díjaik felét egy összegben visszakapják.

Jövő nyártól várja majd lakóit a nyugdíjasház

Két épületben összesen 23 lakrész várja majd lakóit jövő nyártól a gondozási központ tőszomszédságában épülő bólyi nyugdíjasházban, amelynek kivitelezése a fejlesztésben érintett ingatlanok kiürítésével megkezdődött. – A mintegy 150 millió forintosra tervezett beruházást a város saját forrásaiból finanszírozza – közölte a fejlesztésről Hárs József, Bóly polgármestere.

A régi óvoda megüresedett épületében 11, míg a 80-as évekbeli, a bólyiak által csak piros épületként emlegetett házban 12, minden szükséges felszereléssel ellátott apartmant alakítanak ki, a belső udvarban parkolókkal. Fő szempont, hogy ezek az önálló bejárattal rendelkező otthonok ne csak kényelmesek, de energiatakarékosak is legyenek, a pontos elszámolás érdekében pedig minden lakrész külön mérőórákkal rendelkezik majd. Az egy, másfél, illetve kétszobás önálló, konyhával, fürdőszobával ellátott lakóegységeket azoknak az időseknek szánják, akiknek egészségi állapota lehetővé teszi, hogy saját magukról önállóan gondoskodjanak.

Ugyanakkor az itt lakóknak adott lesz a lehetőség, hogy a gondozási központ szolgáltatásait, például az étkezést, takarítást stb. igénybe vegyék, valamint az intézmény által szervezett közösségi programokba is bekapcsolódhatnak. Mindezeken felül a biztonság érdekében a szobákat segélyhívóval is felszerelik, így szükség esetén a gondozási központ szakembereit tudják riasztani a lakók. Egy közös mosókonyha is az idősek kényelmét szolgálja majd, ezen kívül közös társalgót is kialakítanak számukra.