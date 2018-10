Már új terveket készítenek

Hosszúhetény festői környezetben fekszik a Zengő lábánál. Magával ragadó a táj szépsége, de a falu tisztasága, rendezettsége is. És nagyon látszik rajta, hogy van élet benne, bárhová nézünk, a fejlődés és modernizáció jeleit láthatjuk.

A településen az elmúlt időszakban közel 1 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések. Közel 20 sikeresen lezárt projekten vannak túl, de még számos elképzelésük megvalósításra vár. Ennek megfelelően az önkormányzati intézmények, épületek, az iskola, az óvoda, az idősek napközije, és az orvosi centrum mind-mind teljes mértékben felújításra kerültek, külső szigetelést kaptak, szabályozható, nagy teljesítményű, aprí­tékos kazán fűti őket. A tetőkre kihelyezett napelemeknek köszönhetően épületek áramfelhasználása összességében közelít a nullához.

Hosszúhetény tagja a Klímabarát Települések Szövetségének, és célul tűzte ki, hogy a közigazgatása alá eső területek klímabarát átalakításáért és a lakosok környezettudatos szemléletváltásáért munkálkodjon. A működésfejlesztés teljes területén szem előtt tartják, hogy a tervezett és megvalósított beruházásoknál a környezetkímélés, a zöldterületek megtartása és a fenntarthatóság elsődleges szempontnak számít.

– Klímabarát település vagyunk, de legalább ilyen fontos a hagyományaink, a falusias jellegünk megőrzése. A fejlesztéseknek nem szabunk gátat, de szeretnénk elkerülni a városiasodást. Falu vagyunk, az is akarunk maradni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tennénk meg mindent a fejlődésünkért, de ezt a falu hagyományainak medrében kívánjuk tartani – hangsúlyozta Csörnyei László polgármester.

Jelenleg folyik egy országos szennyvíztelep-megújítási program, melybe Hosszúhetény is bekapcsolódott a saját projektjével. Ennek költségvetése eléri a fél milliárd forintot. Jelenleg a tervezési szakasz van folyamatban, és a megvalósítására jövő évben kerül sor. De már a jelenlegi telepen is működik egy napelem-park, mely az energiaellátását biztosítja, önfenntartóvá téve azt.

A helyi általános iskolában kifejezetten erős sporttevékenység zajlik, azon belül is a kézilabda a fő szakág. Fedett tornaterem ugyan rendelkezésre áll, ugyanakkor a gyerekek edzéslehetőségének bővítése érdekében a nyári szünetben egy új, műanyag borítású pálya készült el az iskola területén. Emellett beadtak egy pályázatot kézilabda munkacsarnok építésére, és nagyon bíznak a sikerességében – erre a jelenlegi hírek alapján jó esélyük is mutatkozik. A faluban bekövetkező demográfiai változásoknak köszönhetőn – melyeket elsősorban az oda költöző fiatal házaspárok nagy száma generál – szükségessé vált egy bölcsőde alapítása, melyre szintén pályázatot nyújtott be az önkormányzat.

Évek óta fellépő problémát, – a csapadékvíz elvezetése – sikerült kezelni ebben a naptári évben. Hosszúhetény „A” minősítésű, azaz a legveszélyeztetettebbek közé tartozik. Az éves csapadékmennyiség nagyja átlagosan nyolc komolyabb felhőszakadás során zúdul a környékbeli hegyekbe, és onnan le, a településre. Ezeket a csapadékcsúcsokat kezelni kellett, és ennek érdekében több elszivárgó záportározót hoztak létre a falu több, neuralgikus pontján. A javarészt helyi anyagi és szellemi erőforrások felhasználásával kitalált majd kiépített rendszer zsilipszerűen működik, felfogja a csapadékvíz és hordalék nagyját, a maradékot pedig elvezeti a jól kiépített, folyamatosan karbantartott, sőt fejlesztett árokrendszerben. Csak az idén több mint 600 méter hosszú árok épült – elsősorban elszivárgó, de burkolt is, ahol elkerülhetetlen volt.

Bútorokat is vásároltak

A Zengő Óvoda is kapacitásbővítésen, valamint teljes körű felújításon esett át az elmúlt években. A korábbi 6 csoportszobából egyet tornagyakorlatok végzésére alkalmas teremmé alakítottak, a többit felújították, emellett a tetőtérben 2 új csoportszobát hoztak létre, melyhez két lépcsőház is kialakításra került. Az emeleti csoportszobákhoz ételfelvonót szereltek be.

A mintegy 140 millió forintból megvalósult beruházás során elvégezték az épület teljes homlokzati hőszigetelése, a meglévő világításrendszer korszerűsítése, valamint a tűzjelzőrendszer kiépítése. A tetőre pedig 20 kW-os teljesítményű napelemek kerültek, a klímabarát gazdálkodás jegyében. A megújult külsőhöz új bútorok is dukáltak, de az udvar is megszépült, és több kültéri játékelemmel bővült, a gyerekek nagy örömére. Az akkori pályázatból a konyha kimaradt, de azóta belügyminisztériumi forrásból sikerült azt is felújítani.

A Zengő gyöngyszemei

Közigazgatásilag Hosszúhetényhez tartozik a Zengő északi völgyében lévő Püspökszentlászló, illetve az egykor üveghutáiról nevezetes Kisújbánya. A két településrészt csak erdei gyalogút köti össze egymással, utóbbira egyébként is csak körülményesen lehet eljutni, ezért szinte érintetlen maradt a civilizáció káros hatásaitól.

Püspökszentlászlóra akár el is autózhatunk, ám érdemes a környékbeli túraútvonalak valamelyikén végigsétálni, mert a látvány, a természet kézzelfogható közelsége kárpótol minket az időveszteségért. A Zengő mögötti völgyben terül el, zömében hagyományos építésű parasztházak alkotják, és a falusi turizmus kedvelt célpontjainak számít. Legnagyobb épülete a püspöki kastély, mely az egyházatyák kedvelt pihenőhelyeként szolgált, akik gyönyörű arborétumot is létrehoztak körülötte. A helyi haranglábat pályázatból sikerült nemcsak felújítani, de a modern kor vívmányaival korszerűsíteni is, így a harangot ma már napelemre működő, villamosmérővel ellátott szerkezet szólaltatja meg.

Kisújbánya tipikus sváb parasztfalu, 18. század végén épült templommal, faluházzal. Egy többforrású patak szeli ketté, és csendjéért, ihletet adó miliőjéért népszerű találkozóhelye a környékbeli művészvilágnak.

A település vezetői

Polgármester: dr. Csörnyei László. Alpolgármesterek: Csajkás Géza és Óbert Gábor. A képviselőtestület tagjai: dr. Herbert Tamás, Papp János, Sebők János, Strung Nándor és Szabó Zsolt. Jegyző: dr. Orbán László. Védőnői szolgálat: Baranyai Éva és Réthy Zsuzsanna. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Papp István és Csősz Beáta. Szociális és gyermekétkeztetés: Kovács Gabriella. Tanyagondnoki Szolgálat: Czentner György. Mezőőri Szolgálat: Gulyás Zsolt. Idősek Napközi Otthona: Réfi Barbara. Német Nemzetiségi Önkormányzat: Orbán Éva. Roma Nemzetiségi Önkormányzat: Bogdán Istvánné. Település üzemeltetés: Pál Attila.

A településen működő alapítványok: Gyalogút Alapítvány, Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány, Hosszúhetényi Ifjúsági Zenekarért Alapítvány, Hosszúhetényi Kulturális Alapítvány, Kisújbánya Baráti Kör Alapítvány, Tanuljunk Verseket Alapítvány. Egyesületek: Bortermelők és Borbarátok Hosszúhetényi Egyesülete, Hosszúhetényi Falusi Turizmus és Vendégvárók Egyesülete, Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület, Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesülete, Hosszúhetényi Polgárőr Egyesület, Hosszúhetényi Sportegyesület, Postagalambsport Egyesület, Püspökszentlászló Barátainak Egyesülete, Zengő Lovas Egyesület.