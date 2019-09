Savanyítani is fognak Katádfán

Katádfa, a szigetvári járásban található 175 lakosú község fejlődése 2012-ben lendült meg, miután időközi választásokon a lakók kérésére Szabó Miklósné polgármesterjelöltként indult és természetesen őt is választották meg.

Szabó Miklósné 12 éven keresztül volt Bánfa polgármestere, 2012-ben azonban a szomszéd falu lakói kérték fel őt, induljon az időközi választásokon, legyen Katádfa polgármestere. Akkoriban a község gazdaságilag nagyon rossz állapotban volt, ráadásul a középületek is leromlott állapotban voltak, a hivatalban például még mosdó sem volt.

– Faluközpont-fejlesztési pályázattal kezdődött a munka, melynek keretében a hivatalt és a közösségi házat teljesen felújítottuk. Ezzel párhuzamosan részt vettünk a Start-munkaprogramban, kertészetet létesítettünk, jelenleg 2000 négyzetméteren fűthető fóliasátrunk van és háromhektárnyi szántóföldi területen is gazdálkodunk – mondta a polgármester. Korábban több közmunkással dolgoztak, hiszen a cél az volt, hogy a helyieknek munkát tudjanak biztosítani, azóta a férfiak, a családfők nagy része el tudott helyezkedni a környező településeken, vállalkozóknál vagy cégeknél, most 15 közmunkást foglalkoztatnak, főként nőket.

– 2013-ban megalakítottuk a Katádfai Szociális Szövetkezetet, amelyen keresztül pályázati forrásokból szárítóüzemet létesítettünk és minden bizonnyal most kapunk engedélyt a savanyításra is. Itt 5 fő alkalmazott dolgozó van – tette hozzá.

Szabó Miklósné minden olyan szolgáltatást igyekezett a falu lakóinak elérhetővé tenni, ami egy ilyen kistelepülésen is megvalósítható. 2015-ben Informatikai Központot hoztak létre a közösségi házban 2,5 millió forintos pályázati támogatásból, ebből 5 számítógépet és egyéb informatikai eszközöket tudtak beszerezni, tavaly pedig a Digitális Jólét Program keretében tovább fejlődött ez a terem.

A temető ravatalozóján szintén volt elvégzendő munka, ide előtetőt építettek, de még egy víznyelőre lehetőséget kell nyerni, mert a kút használhatatlanná vált.

Az önkormányzat számos pályázatot adott be a közelmúltban is, legutóbb például a Magyar Falu Program keretében útfelújításra, illetve mivel nagyon nagy közterületeik vannak, a zöldterületek karbantartásához szükséges gépekre is pályáztak. A művelődési ház ugyan nincs rossz állapotban, de az energetikai korszerűsítés ráférne, ez a beadott pályázat az idén tartaléklistára került.

Fásítanak

A nyáron kivágták azokat a korhadt fákat, amelyek már gyakran töredeztek, de az önkormányzat már elkészíttette a falura vonatkozó fásítási, parkosítási tervet, ennek részeként a térségre jellemző, tájba illő, őshonos fákat fognak ültetni a faluban, amelyekkel megkezdődhet a falukép megújítása. A fásítás ősszel kezdődik és két ütemben fog megvalósulni saját erőforrásból.

Jó kis programokat tartanak a faluban, a „Jó kis helyen”

Tavaly február elseje óta működik és biztosít számos programot, foglalkozást, képzést a Jó kis hely, amelyet az önkormányzat az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében nyert pályázati támogatásból valósíthat meg. A projekt, amely a „Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” címmel indult Katádfán, számos lehetőséget biztosított a település lakói számára.

– A Jó kis helynek a Közösségi Ház adott helyet. A minden korosztálynak szóló programok és foglalkozások, táborok mellett a pályázati támogatásból lehetőség nyílik az épület teljes külső-belső felújítására is. Eszközöket, játékokat, kültéri játszóeszközöket is beszerezhetünk, belső termeket átalakíthatjuk, hogy minden korosztálynak lehessen egy helyisége – mondta a polgármester.

A Jó kis Helyben minden szombaton tanoda van, itt a különböző korú diákoknak másfél óránként indítanak foglalkozásokat, emellett főzőtanfolyam, életmódvezetéssel kapcsolatos foglalkozás megtartására, és számos meglévő program színvonalasabb megrendezésére nyílt lehetőség. Mindemellett számos kiránduláson vehettek részt a katádfai lakosok, az idén nyáron például teljesen ingyen eljuthattak a horvátországi Pag szigetekre is.