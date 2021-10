Még egy csoportszobával tervezik bővíteni a bári óvodát

Az elmúlt évben három, az idén pedig négy pályázatot nyert az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében. A községvezetők olyan fejlesztéseket igyekeznek megvalósítani, amelyek otthonossá, élhetővé teszik a települést.

Már várólista is van az óvodai férőhelyekre Báron, olyannyira telített, így az önkormányzat terve, hogy bővíti az intézményt egy új csoportszobával. Jásper Gábor László, Bár polgármestere elmondta, a bolt előrébb helyezésével tervezik ezt megvalósítani, de ha ez nem sikerül, akkor pályázati forrás bevonásával oldanák meg, hogy több gyermek járhasson az óvodába. Az utóbbi években sok fiatal család választotta otthonául a községet, és – mint a községvezető fogalmazott – biztosítani kell számukra a feltételeket, hogy ne vágyjanak vissza a városba.

Közösségi színteret alakítanak ki

Az előző önkormányzati ciklusban kezdődött meg a tájház felújítása, amelynek udvarában egy közösségi színtér kialakítását tűzte ki célul most a képviselő-testület. Egy faszerkezetű, 300-350 férőhelyes, nyitott rendezvényteret építenének ide, és az itt található két pincét is szeretnék felújítani. Ezen kívül terveztek egy szabadtéri színpadot, illetve még hátrébb egy focipályát is erre a területre. A tervek elkészültek, az önkormányzat várja a pályázati lehetőségeket a beruházás megvalósításához.

Eredményesen pályázott az önkormányzat

A Magyar Falu Programban tavaly 5 beadott pályázatból 3 volt sikeres: temetőfejlesztésre, falubuszra, eszközbeszerzésre nyert támogatást az önkormányzat. Az idei évben szintén öt felhívásra pályáztak, melyből négy pozitív elbírálást kapott. Útfelújításra, fásításra, járdafelújításra és eszközbeszerzésre nyertek forrást. Több utcában felújítják a rossz járdaszakaszokat, ezen kívül az Oportó utca, a Mátyás utca, és az Erzsébet téren keresztülvezető Árpád utca eleje újult meg, összesen körülbelül 350-400 méter hosszan.

– Nagyon fontos volt, hogy olyan eszközökre pályázzunk, amelyeket ki tudunk használni a faluban. Aprítógépet, mulcsozót, hasogatógépet vásároltunk, melyekkel az önkormányzat dolgozói az idős lakosoknak segítenek is a tűzifa felaprításában – mondta a polgármester.

Folytatódik az Erzsébet tér felújítása

Az Erzsébet tér felújítását Leader-pályázat támogatásával kezdte meg az előző képviselő-testület. Ezt a fejlesztést azonban a jelenlegi községvezetés újragondolta, áttervezte. Fasorokat és több növényszigetet alakítottak ki, nagyobb területen térköveztek és a csapadékelvezetésre is megoldást találva felújították az útburkolatot. Az itt található emlékműpark is növényszigetekkel és egy trianoni emlékművel fog gazdagodni, illetve a játszóteret a tervek szerint áthelyezik a járda bal oldalára, hogy annak helyére egy hangulatos megvilágítású közparkot alakíthassanak ki.

Alaposan kidolgozzák a fejlesztéseket

A falu szélén egy mocsaras területen egy 200 méteres futópálya megépítése kezdődött meg a közmunkaprogramnak köszönhetően. Jásper Gábor úgy véli, a közmunkaprogram keretében ennél hasznosabb, átgondoltabb fejlesztéseket is meg lehet valósítani. Ennek megfelelően a dolgozók az Árpád utcában kocsifordulót építettek, a megfelelő csapadékelvezetés érdekében tisztították az árkokat, a következő feladatuk pedig a buszmegállók felújítása lesz majd. A sportélet aktivizálására, illetve a sportolás feltételeinek megteremtésére egy sportcsarnok megépítésére, valamint konditerem kialakítására is pályáznának, a futópálya helyére viszont egy tavat képzeltek el a községvezetők.

– Az önkormányzat felelős gazdálkodása lehetővé teszi, hogy önerős beruházásokra is tudjunk pályázni támogatásért – mondta a polgármester. A pályázati kiírásokat éppen ezért folyamatosan figyeli a hivatal.

Sikeres volt az idősek napja

Szombaton rendezték az idősek napját a művelődési házban, amikor a falu idős lakosait megvendégelte az önkormányzat, és műsorral is kedveskedtek a számukra. A polgármester szorgalmazza, hogy az idősek klubjának tagjai szerveződjenek egyesületbe, hiszen ez számos előnyt jelentene a számukra. Civil szervezetként tudnának pályázni kirándulásokra, illetve kézműves foglalkozásokhoz, egyéb programjaikhoz eszközökre. Körülbelül 160 idős lakos él a faluban, ha a felét vagy töredékét ez a lehetőség érdekelné, akkor már lenne esély az aktívabb, tevékenyebb közösségi életre.

Az elmúlt két év tapasztalata azt mutatja, szeretik a lakosok a rendezvényeket. Adventkor megtelt a templom, az idősek énekkórust alakítottak, a gyerekek is műsort adtak, amelyet sokkal jobban értékeltek a lakók, mint egy profi, idegen művész előadását. A polgármester elmondta, a jól sikerült idősek napja – és a sok új beköltöző család – adta az ötletet, hogy még az idén szervezzenek a településen egy fiatalok napját is. Ez alkalmat adna az ismerkedésre.

Megmentett oltár

A paplak fészeréből került elő a Nepomuki Szent János-templom kidobásra ítélt 154 éves oltára, amelynek megmentésére – az akkori községi és a német nemzetiségi önkormányzat támogatásával – Jásper Gábor jelenlegi polgármester vállalkozott, aki korábban a Nepomuki-szobor és a kálvária felújítását is végezte. Az oltár restaurálásával 3 évig dolgozott, a megszentelésénél az emberek meghatódva mondogatták, hogy ez előtt bérmálkoztak, keresztelkedtek. Fotó: J. G.