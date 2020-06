Még komfortosabb körülmények közt látják el az időseket

A tervezettnél fél évvel korábban vette kezdetét a gondozási központ átalakítása – a régi óvoda épületében, a most épülő új szobákban az otthon ápolásra szoruló idős lakóinak ellátását biztosítják majd, a nappali foglalkoztató pedig a régi bölcsőde épületében kap helyet. A továbbiakban pedig a „piros” épület is új funkciót kap: apartmanokat magába foglaló nyugdíjasházzá alakítják.

A tervezettnél korábban indult el a Bólyi Integrált Szociális Központ fejlesztése, átépítése, a koronavírus-járvány következményeként. Mint ismeretes, a vonatkozó rendelkezések szerint a veszélyhelyzet idején az időseket ellátó bentlakásos intézményekben izolációs helyiségek kialakítása vált szükségessé. Jóllehet a bólyi gondozási központ ötven lakója közül senki nem kapta el a fertőzést, az elkülönítést lehetővé tevő szobákról az új előírások szerint gondoskodni kell. Ennek eleget téve az intézmény szomszédságában található régi, megüresedett óvoda épületében kezdte meg az önkormányzat a szükséges átalakításokat.

Mint azt Hárs József, Bóly polgármestere elmondta, korábban is az volt a terv, hogy ebben az 1800-as évek végén épült, ám a falait, alapjait tekintve máig masszív állapotú ingatlanban a gondozási központnak az a részlege kap helyet, ahol az ápolásra szoruló idősekről gondoskodnak – a saját forrásból megvalósuló munkálatokat azonban csak télre tervezte az önkormányzat. A koronavírus-járvány közbeszólt – bő fél évvel korábban kezdték meg a beruházást, aminek eredményeként egy olyan épületrészt alakítanak ki, amelyben a szobák, akár izolációs helyiségként használva is megfelelnek minden elvárásnak. A négy hajdani óvodai csoportszobából nyolc lakószobát alakítottak ki, a szükséges akadálymentes mellékhelyiségekkel ellátva. Az új részleget a gondozási központtal egy újonnan kialakított, zárt átjáró köti össze, ami az intézményben dolgozóknak is komoly könnyebbséget jelent, hisz fedett helyen tudják megoldani az épületek közötti közlekedést. A régi bölcsőde is teljesen átalakul: ott az idősek nappali foglalkoztatója kap helyet, ennek kialakítása is folyamatban van – a beruházás júliusra elkészül.

Apartmanok is várják majd az időseket

Folytatásként a gondozási központ úgynevezett piros épülete kap új funkciót: egy-másfél szobás apartmanok kapnak helyet benne, a földszinten hét, az emeleten pedig öt ilyen lakrész kialakítását tervezi az önkormányzat. Ezekbe olyan idősek költözhetnek majd, akiknek egészségi állapota lehetővé teszi, hogy saját magukról gondoskodjanak, ugyanakkor, ha szeretnék, igénybe vehetik a gondozási központ szolgáltatásait is – például az étkezést, takarítást stb. –, és lehetőségük nyílik a közösségi programokon való részvételre is. A lakhatásért bérleti díjat fizetnének – a finanszírozás részleteinek kidolgozása még folyamatban van. A tapasztalat szerint az utóbbi időszakban jelentős igény mutatkozik az effajta ellátásra, a beruházást ezért mielőbb, már idén kezdené az önkormányzat. A továbbiakban pedig további tíz hasonló apartman építését tervezik, a központ egy másik épületében kialakítva ezeket.

A Bólyban működő cégek közül egyetlen egy se állt le

Bólyban is érezhető, hogy megváltozott a munkaerőpiac a koronavírus-járvány hatására. A városban azonban senki nem maradt munka nélkül a veszélyhelyzet következtében – az önkormányzat saját dolgozóit is segíti, mindenkinek találtak, illetve találnak testhez álló feladatot, igazodva az új körülményekhez. Így például a járványt megelőző időszakban a szociális étkeztetésben 600 adag ételt főztek – az iskola és az óvoda bezárása következtében ez a szám a negyedére csökkent. A konyhán dolgozókat ennek megfelelően, a munkavállalókkal előzetesen egyeztetve átcsoportosították: korábbi fizetésükért voltak, akik tetőfelújítási munkákban segédkeztek, van, aki a strand büféjében kapott átmenetileg feladatot.

A városban jelenleg is kap munkát mindenki

Ezenkívül az asztalosműhelyben is szükség volt segédmunkásokra, és egy romos önkormányzati épület bontásához is kell a munkaerő – különböző területekről való munkaerő-áthelyezésekkel ezt is megoldotta az önkormányzat. A járvány következményeként jellemző az is, hogy többen hazatértek a városba azok közül, akik az elmúlt esztendőkben külföldön vállaltak munkát – az érintettek Bólyban folytatják pályafutásukat.

A Bólyban működő cégek közül egyetlen egy se állt le a járvány miatt – a leghosszabb szünet tíznapos volt, húsvét környékén, az ünnepre való tekintettel. Ami a korábbihoz képest változott, hogy a bérelt munkaerőre már kevésbé volt szükség, saját dolgozóiktól azonban tömegesen nem vált meg egyik cég sem, komolyabb létszámleépítésre nem volt példa.

A vállalkozások mindegyikének továbbra is van munkája. Tapasztalataik szerint a piac átmenetileg megtorpant ugyan, viszont úgy tűnik, mostanra már kezd helyreállni a rend, és vannak, akik máris bővítésben, fejlesztésben gondolkodnak.

Szeptembertől nem vándorolnak a menzások

Teljesen megújul a szeptemberi tanévkezdésre a Bólyi Általános Iskola – három különböző beruházás is zajlik, illetve indul meg hamarosan az oktatási intézmény épületében.

A nyárra tervezett munkákat előrehozták, miután március közepe óta a koronavírus-járvány miatt nem fogadhatta a gyerekeket az intézmény. Az 1983-ban épült létesítmény megérett a felújításra – a padlózat több tanteremben is elöregedett, cserére szorul. Az elhasználódott műanyag burkolat helyére új, sokkal ellenállóbb kerül – a munkával hamarosan végeznek a kivitelezők.

Az udvarban is zajlik egy régóta várt beruházás: a régi könyvtár épületének a helyére egy melegítőkonyha és étkező kerül, így szeptembertől a gyerekeknek már nem kell a középiskolai kollégiumba csoportosan átsétálniuk, hogy az ebédjüket elfogyasszák, azt helyben, az iskola udvarán található, a ­nyár folyamán teljesen megújuló épületben megtehetik.

Mindezek mellett az épület teljes hőszigetelése is hamarosan a kezdetét veszi – a beruházásra 112 millió forint pályázati támogatást nyert sikeres pályázatával az önkormányzat, a támogatási szerződést a közelmúltban írták alá, a közbeszerzési eljárás utolsó fázisában tart a projekt.

Mint azt Hárs József, Bóly polgármestere a témához kapcsolódóan elmondta, a beruházás során mind a régebbi, mind az újabb épületrészben sor kerül majd az elöregedett nyílászárók cseréjére, valamint az egész iskola tetejét és homlokzatát is szigetelik. Cél, hogy azok a munkálatok, amelyek a tantermeket is érintik, szeptemberre befejeződjenek, így az oktatást a munkások jelenléte már nem zavarja. A külső szigetelést pedig akkor is el tudják végezni, ha már megkezdődik és folyik a tanítás az intézményben. – A 37 évvel ezelőtt épült intézmény korszerűsítésének mindenképp elérkezett az ideje, a cél, hogy hő- és zajtechnikailag is a mai kor igényeinek mindenben megfelelő legyen az iskola – emelte ki a polgármester. Hozzátéve, hogy a fejlesztéssel az előzetes kalkulációk szerint mintegy ötvenszázalékos fűtési energia megtakarítás érhető el.

Újabb csarnok épül az ipari parkban

Újabb csarnokkal gazdagodik a bólyi ipari park, önkormányzati beruházásként. Egy folyamatosan fejlődő vállalkozás immár két üzemcsarnokot bérel a várostól, ám a cég tovább bővíti technológiáját, így igény mutatkozott részükről egy harmadikra is, ami, ha megépül, összesen 2500 négyzetméternyi területen folytatják működésüket. A mintegy 90 millió forintból megépülő 500 négyzetméteres létesítmény közbeszerzési eljárása zajlik jelenleg.

A bólyi fiatalok többsége helyben képzeli el jövőjét

Ezen kívül egy cég saját beruházásaként is épül új csarnok, egy pedig már tervezi annak kialakítását a jelenleg 34 vállalkozásnak helyet adó ipari parkban.

A kiváló adottságokkal rendelkező, könnyen megközelíthető, az M6-os autópályával közvetlen kapcsolatban álló Bólyi Ipari Park minden igényt kielégítő, tökéletes in­frastruktúrát biztosít a már betelepült és a jövőben betelepülni kívánó cégeknek. Minőségi szolgáltatásait a vállalkozói igényeknek és a kornak megfelelően folyamatosan fejleszti a gazdasági létesítmény.

Nem új keletű tény, hogy Bóly számára kiemelten fontos a helyi gazdaság, a nagyszámú minőségi munkahely, ennek érdekében pedig a 90-es évek óta tudatosan fejlesztenek. A bólyi ipari park közel 60 hektáros területén működő vállalkozások együtt jelenleg már több mint 1300 embernek biztosítanak munkahelyet az alig 4000 lelket számláló kisvárosban. Egy felmérés szerint a bólyi fiatalok 85 százaléka a parkban működő vállalatoknál képzeli el jövőjét.