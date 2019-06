Még mindig olcsóbb Pécs a fővárosnál?

Ingatlanpiaci körkép.

Ahogy véget ér az iskolaszezon, ismételten elkezdődik a lázas albérletkeresés, avagy lakásvásárlás a leendő egyetemisták körében. Míg a legtöbben még mindig a fővárost célozzák be, egyre népszerűbbek a vidéki nagyvárosok a továbbtanulás terén. Szeged és Pécs talán a két legdivatosabb egyetemvárosnak számít manapság, hiszen a diákélet pezsgése itt párosul a vidék természetközeli nyugalmával, és még az ingatlanárak is jelentősen alacsonyabbak. Megtalálni az ideális lakóhelyet és a megbízható információkat azonban korántsem egyszerű a mai ingatlanpiac káoszában, így mi a Flatfy csapatát kérdeztük a témában.

Az ingatlanhirdetéseket összevonó keresőmotor fejlesztői által rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján az is nyilvánvalóvá vált, hogy a befektetési céllal eladó lakást keresők számára is ideális célpont lehet Pécs, hiszen még mindig az egyik legolcsóbb nagyvárosnak számít a piacon. A több éve tartó áremelkedés ugyan elérte a vidéki városokat is, azonban még mindig sokszor 50%-al alacsonyabb áron lehet vásárolni.

Egy biztos, akár kiadó lakást, szobát, vagy családi házat keres, még mindig jobban megéri Pécsett nézelődni, hiszen az élet valóban kevesebbe kerül a fővároson kívül. A Flatfy pedig csak a pécsi piacról több, mint 6800 hirdetést foglal össze, kiszűrve az ismétlődő és hamis tartalmakat. De lássuk, mit mondanak a statisztikák! Az alábbi diagram is jól mutatja, hogy Pécs jelentősen versenyképes a vidéki nagyvárosok körében, egészen konkrétan a harmadik helyet tudja a magáénak a rangsoron hátulról. Ha pedig Budapesthez hasonlítjuk a piacot, több, mint 50% az árkülönbség. Egy átlag egyszobás lakás budapesti ára 35,5 millió Forint, míg mindez Pécsett 18,8 millió Forintba kerül, és ez a különbség a négyzetméterek növekedésével még nagyobbra hág, elérve akár a fővárosi árak egyharmadát is.

Ha pedig albérletekről esik szó, akár befektetési, akár bérleti célból, hasonlóan jó híreink vannak. A Flatfy májusi adatai szerint ugyanis az albérletárak is csupán egyharmadát teszik ki a fővárosi piacnak. Így tehát, ha megfizethető befektetésre vágyik, érdemes elgondolkodnia a nagyvárosok nyújtotta előnyökön, hiszen fele annyi pénzből, kicsit több idő elteltével kaphatja vissza pénzét. A június pedig tökéletes idő a befektetésre, mivel a nyári, valamint az ősz eleji időszak erősen megnövekedett albérlet-keresési igénnyel áll az ingatlanpiac elé. Természetesen annak sem kell aggódnia, aki lemarad, hiszen a második hullám ősz közepén-végén várható, amikor is az igények nem találkoznak az első választás nyújtotta minőséggel, így sokan új lakóhely után néznek pár hónap múltán.

Mi a fontos egy egyetemistának a megfizethető albérleti díjon kívül? Ez személyenként eltérhet, hiszen van, aki az egyetemhez közel szeretne lakni, míg mások inkább a belvárost részesítik előnyben, de akad, aki épp, hogy a kertvárosi nyugalomra vágyik. Pécs ebből a szempontból remek terep lehet, hiszen minden igényre akad megfelelő jelölt, ebből kifolyólag lehetetlen mellényúlni, ha befektetési céllal keresgél.

Ha pedig egy valamit, akkor azt bizonyára megtanultuk már az Airbnb-s trendekből, hogy egy-egy ízléses berendezési tárgy vagy dekoráció már igen sokat nyom a latba, amikor böngészésről van szó. A vizuális ingerek tömkelegében felnőtt generációk gyakran kevesebb, mint 2 másodperc alatt eldöntik, érdekli-e őket valami, ez pedig leginkább a vizuális összhatás fokozásával befolyásolható. Ez nem igényel több órányi elfoglaltságot, csupán pár perc odafigyelést, mégis egy hosszú távú befektetést és jó kapcsolatot generálhat a leendő vevővel, bérlővel.