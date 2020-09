Megőrzik és óvják értékeiket Mecsekpölöskén

Mecsekpölöskére érkezve szép, rendezett település fogadja az ide látogatót. Nem csoda, hogy az idén is sokan választották otthonuknak ezt a falut, ennek köszönhetően közel 30-40 fővel nőtt a kis község lakossága.

A falu igazi gyöngyszem, amelyet sokan találnak vonzónak, hiszen a község igyekszik megőrizni az értékeit és a hagyományait. Az idén körülbelül 30-40 fővel nőtt a lakosságszám, a régóta árult házak többnyire elkeltek, Komlóról is többen költöztek be, illetve Miskolc mellől is érkezett új lakó.

Papp István, Mecsekpölöske polgármestere elmondta, távolabbi terveik között szerepel, hogy az újtelepi részen új utcát alakítanak ki, zártkerti ingatlanoknak. Azt tapasztalják ugyanis, hogy lenne igény rá, és ha elfogynak az ingatlanok a faluban, akkor szeretnének kínálattal szolgálni azoknak, akik ide terveznek költözni. A lehetőségeik azonban jelenleg sajnálatos módon beszűkültek, ugyanis a Magyar Falu Programban tavaly beadott öt pályázatukból egy sem nyert támogatást, és már az idén is három tartaléklistás.

– Nagyon bízunk benne, hogy a még bírálat alatt álló pályázatunknál, mellyel egy új falubuszra szeretnénk támogatást nyerni, pozitív döntés születik. A jelenlegi falubuszunk már 12 éves, ebből adódóan már magas a fenntartási költsége – mondta a községvezető. Az önkormányzat pályázati forrás híján most épp, hogy a település működését tudja ellátni. Illetve arra törekszenek, hogy a meglévő értékeiket megőrizzék, ápolják, gondozzák, karbantartsák. A község adóerő-képessége alacsony, a helyi adókból befolyt összegből fejleszteni aligha tudnak, ennek ellenére Mecsekpölöske nem számít hátrányos helyzetű településnek, amely némileg kiszorítja őket a pályázati lehetőségekből.

Az elmúlt évek fejlesztései kapcsán a polgármester elmondta, még 2017-ben három Leader-programos pályázatuk is nyertes lett, melyekből kettő már megvalósult. A „Vallási-Kegyeleti és Közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében megújult a település kápolnája. A pályázati összeghez az időközben megemelkedett kivitelezési költségek miatt az önkormányzatnak önerőt is kellett biztosítani. Mivel ez a település ékessége, jelképe, így ez nem volt kérdés a községvezetőknek.

A másik támogatott beruházás részeként napelemeket szereltek a polgármesteri hivatal épületére. Az energetikai korszerűsítéssel az épület áramszükségletét tudják megoldani, sőt a rendszer plusz energiát is termel, mellyel a téli fűtésre szeretnének rásegíteni, természetesen azért, hogy minél több költséget tudjanak megtakarítani.

A faluházon korábbi pályázati támogatások segítségével állagmegóvó munkálatokat tudtak elvégezni, megújult a tetőszerkezet, és kicserélték a nyílászárókat. Az épületen további munkálatokra is szükség lenne, ugyanis vizesednek a falak, szeretnének szigetelni, illetve esetlegesen bővíteni, hiszen évente több beltéri közösségi programnak is helyszíne az épület. A nyári rendezvényekhez szerencsére már rendelkeznek szabadtéri színpaddal, itt rendezték meg például az idei falunapot is.

Összetartó a helyi közösség, és aktívak a falu új lakói is

Papp István örömtelinek nevezte, hogy a közösségi élet is aktív, a Mecsekpölöske Fejlődéséért Egyesület és a Mecsekpölöskei Polgárőr Egyesület is aktívan kiveszi részét a programok szervezéséből, mindkét szervezet 25-30 taggal rendelkezik.

Emellett az új lakók is aktív részesei a községnek, olyannyira, hogy társadalmi munkát is felvállalnak. A Miskolc mellől ideköltözött Gál Szabolcs a faluban található négy kereszt újrafestését végzi el, továbbá a járvány elleni védekezésben, pontosabban maszkvarrásban is segített új lakó, mégpedig Petrics Andrea Erzsébet. Mindemellett Bischoffné Ancsin Katalin és Bischoff Józsefné munkáját is köszönettel fogadta az önkormányzat.

Sokan járnak a Komlói Bányász Horgász Egyesület kezelésében álló Mecsekpölöskei-horgásztóhoz is, mely a maga természetes szépségében helyezkedik el a Mecsekpölöske és Komló közötti völgyben. Jó minőségű vize és az érintetlen természeti környezet miatt a csendre, nyugalomra vágyó horgászok kedvelt horgászhelye.

Egy korábbi nyertes

pályázatnak

köszönhetően megújult az

iskolakápolna